Правда о росте волос: генетика против рекламы и что в наших силах

Мечта о длинных и здоровых волосах часто разбивается о рекламные обещания «средств-чудес». На деле рост волос зависит от генетики, образа жизни и состояния организма. Ускорить его в два раза невозможно, но можно создать условия, при которых волосы будут расти максимально активно и выглядеть сильными.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ухоженные волосы
Как растут волосы
Средний темп роста — около 1–1,5 см в месяц. У кого-то чуть быстрее, у кого-то медленнее — это индивидуально. Но уход, питание и грамотные привычки способны поддержать волосы и предотвратить ломкость.
Что действительно работает
Питание. Белок, витамины A, C, D, E, группа B, цинк, железо и омега-3 — основа для роста.