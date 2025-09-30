Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Орлова откровенно: почему бывшая солистка Блестящих так долго боялась родить второго ребёнка
Неловкий комментарий: Пугачёва поздравила Кузьмина, но её обвинили в лицемерии – подробности
Масляной голод: щуп молчит, пока двигатель готовит счёт за капитальный ремонт
За самой милой мордой в мире скрывается безжалостный хищник: почему манул не тот, кем кажется
Тонер можно вычеркнуть, эссенцию забыть: единственное средство, которое реально работает
Тайна каши без комков: хитрый приём, из-за которого перловка становится ресторанной
За закрытыми дверями: в Сети обсуждают шокирующие подробности о вечеринках семьи Товстиков
Минуты решают всё: ошибки, которые убивают при инфаркте и инсульте ещё до скорой
Хотите ягоды раньше соседей? Сажайте эти кустарники осенью — им нужен холодный старт

Меньше слоёв — больше сияния: новая техника нанесения тона без маски

2:53
Моя семья » Красота и стиль

Идеальная тональная основа — та, которую не видно на лице. Визажисты уверяют: добиться ровного тона без эффекта «маски» можно, если учитывать тип кожи, правильно наносить продукт и не перегружать макияж.

Девушка наносит тональный крем
Фото: https://i.pinimg.com/736x/33/79/b7/3379b7b71cc5686c4bbb5aef5a7afc84.jpg
Девушка наносит тональный крем

Подготовка кожи

  • Очищение. Перед макияжем лицо должно быть чистым.
  • Увлажнение. Крем или сыворотка помогут тональной основе лечь ровнее.
  • Праймер. Зрительно сгладит поры и продлит стойкость макияжа.

Как выбрать тональную основу

  • Для сухой кожи лучше флюиды и кремы с увлажняющими компонентами.
  • Для жирной — матирующие муссы и стойкие текстуры.
  • Для комбинированной — лёгкие флюиды или кушоны.
  • Для возрастной кожи — тон с эффектом сияния и лёгким покрытием.

Техника нанесения

  • Используйте спонж, чтобы добиться равномерного и тонкого покрытия.
  • Наносите основу от центра лица к периферии, растушёвывая тонкими слоями.
  • Не перекрывайте всё лицо плотным тоном — используйте корректор точечно на проблемных зонах.
  • Для естественности можно смешивать тон с увлажняющим кремом.

Советы шаг за шагом

  1. Подберите оттенок по линии подбородка при дневном свете.
  2. Начинайте с малого количества — всегда проще добавить, чем убрать.
  3. Работайте тонкими слоями.
  4. Для стойкости закрепите макияж лёгкой прозрачной пудрой.
  5. Освежите лицо спреем-фиксатором или термальной водой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Наносить слишком много тона → эффект маски → тонкие слои.
  • Выбирать оттенок темнее → резкий контраст → тон в тон коже.
  • Игнорировать уход → сухость и неровности → база из увлажнения и праймера.

А что если нужен быстрый вариант?

Кушон или ВВ-крем помогут выровнять тон за пару минут и подарят естественный результат.
Базово достаточно трёх: очищение, сыворотка, крем (плюс SPF).

Какой продукт самый важный?

Сыворотка — именно она даёт результат.

Плюсы Минусы
Естественный результат Не перекроет сильные недостатки
Комфортное ощущение на коже Требует ухода за кожей
Универсально для любого возраста Нужно обновлять в течение дня
Хорошо смотрится на фото Не всегда стойко


Можно ли обойтись без пудры?

 Да, если кожа сухая или тональная основа сама фиксируется.

Как выбрать идеальный оттенок?

Он должен сливаться с цветом кожи на шее и подбородке.

Что лучше: кисть или спонж?

Для лёгкого покрытия — спонж, для более плотного — кисть.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Военные новости
Балтийский патруль: Швеция поднялась на борт российского корабля
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Тайна каши без комков: хитрый приём, из-за которого перловка становится ресторанной
За закрытыми дверями: в Сети обсуждают шокирующие подробности о вечеринках семьи Товстиков
Минуты решают всё: ошибки, которые убивают при инфаркте и инсульте ещё до скорой
Хотите ягоды раньше соседей? Сажайте эти кустарники осенью — им нужен холодный старт
Опыт бюджетного гурмана — как наслаждаться кухней Дубровника, не тратя целое состояние
Нептуновая пустыня: загадка космоса, которая ставит в тупик учёных
Бег — это больше, чем спорт: как хобби помогает построить личную жизнь
7 покупок для дома, о которых сильно пожалели: горький, но полезный опыт для остальных
Хотите быть режиссером, директором театра? Идите учиться... — писала газета Вечерняя Москва 1 октября 1931 года
Фармацевтическая рулетка: 7 лекарств, которые при алкоголе могут закончиться трагедией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.