Тонер можно вычеркнуть, эссенцию забыть: единственное средство, которое реально работает

В последние годы уход за кожей заметно усложнился: на полках появились десятки новых форматов средств — тонеры, эссенции, сыворотки. Производители обещают «вау-эффект», но не всегда понятно, что действительно работает, а что лишь маркетинговая уловка. Разберёмся, какие продукты приносят пользу коже, а какие можно смело считать опциональными.
Что это: лёгкая жидкость, наносится сразу после умывания.
Задача: восстановить pH-баланс, подготовить кожу к следующему этапу ухода.
Подходят для кожи, которая чувствительна к жёсткой воде.
Могут содержать успокаивающие, увлажняющие или мягкие кислотные компоненты.
Не являются обязательным этапом: при хорошем очищении кожа может обойтись без них.
Что это: средство между тонером и сывороткой, пришло из азиатского ухода.
Задача: лёгкое увлажнение и доставка активных веществ вглубь кожи.
Хороши для обезвоженной и тусклой кожи.
Действуют мягко, дают накопительный эффект.
Не имеют уникальных свойств, которые нельзя заменить сывороткой или кремом.
Что это: концентрированные формулы с активными ингредиентами (витамин C, ретинол, гиалуроновая кислота, пептиды).
Задача: работать прицельно с проблемами — морщины, пигментация, сухость, акне.
Наиболее эффективный продукт среди тройки.
Дают заметный результат при регулярном использовании.
|Средство
|Зачем нужно
|Эффект
|Обязательность
|Тонер
|Баланс pH, подготовка
|Лёгкое увлажнение
|Необязателен
|Эссенция
|Увлажнение, мягкое действие
|Сияние, свежесть
|Опциональна
|Сыворотка
|Решение конкретных проблем
|Видимый результат
|Наиболее важна
Достаточно хорошего очищения, увлажняющего крема и одной сыворотки с активом под задачу.
Да, их функции во многом пересекаются.
Базово достаточно трёх: очищение, сыворотка, крем (плюс SPF).
Сыворотка — именно она даёт результат.
