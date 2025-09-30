Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цветок с тайным оружием: рябчик императорский защищает сад от вредителей и спасает урожай без химии
В вашу квартиру могут заселить чужих людей: новый закон коснётся каждого, у кого есть второе жильё
Будильник на четырёх лапах: что на самом деле стоит за привычкой кошки будить хозяина на рассвете
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад волшебством
Эти сырные маффины берут с собой на работу — коллеги завидуют и выпрашивают рецепт
Неоднозначное возвращение: как Ивлеева оказалась снова в игре и что о ней говорят в шоу-бизнесе
Меньше слоёв — больше сияния: новая техника нанесения тона без маски
Орлова откровенно: почему бывшая солистка Блестящих так долго боялась родить второго ребёнка
Неловкий комментарий: Пугачёва поздравила Кузьмина, но её обвинили в лицемерии – подробности

Тонер можно вычеркнуть, эссенцию забыть: единственное средство, которое реально работает

3:29
Моя семья » Красота и стиль

В последние годы уход за кожей заметно усложнился: на полках появились десятки новых форматов средств — тонеры, эссенции, сыворотки. Производители обещают «вау-эффект», но не всегда понятно, что действительно работает, а что лишь маркетинговая уловка. Разберёмся, какие продукты приносят пользу коже, а какие можно смело считать опциональными.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Тонеры

Что это: лёгкая жидкость, наносится сразу после умывания.

Задача: восстановить pH-баланс, подготовить кожу к следующему этапу ухода.

Подходят для кожи, которая чувствительна к жёсткой воде.

Могут содержать успокаивающие, увлажняющие или мягкие кислотные компоненты.

Не являются обязательным этапом: при хорошем очищении кожа может обойтись без них.

Эссенции

Что это: средство между тонером и сывороткой, пришло из азиатского ухода.

Задача: лёгкое увлажнение и доставка активных веществ вглубь кожи.

Хороши для обезвоженной и тусклой кожи.

Действуют мягко, дают накопительный эффект.

Не имеют уникальных свойств, которые нельзя заменить сывороткой или кремом.

Сыворотки

Что это: концентрированные формулы с активными ингредиентами (витамин C, ретинол, гиалуроновая кислота, пептиды).

Задача: работать прицельно с проблемами — морщины, пигментация, сухость, акне.

Наиболее эффективный продукт среди тройки.

Дают заметный результат при регулярном использовании.

Выбор зависит от потребностей кожи.

Средство Зачем нужно Эффект Обязательность
Тонер Баланс pH, подготовка Лёгкое увлажнение Необязателен
Эссенция Увлажнение, мягкое действие Сияние, свежесть Опциональна
Сыворотка Решение конкретных проблем Видимый результат Наиболее важна

Советы шаг за шагом

  1. Определите потребности кожи: увлажнение, борьба с морщинами или акне.
  2. Если уход минималистичный — оставьте только сыворотку и крем.
  3. При чувствительной коже можно добавить мягкий тонер.
  4. Эссенция — приятный бонус, но не обязательный.
  5. Не используйте всё сразу: перегруз средств может вызвать раздражение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупать все средства подряд → перегруз и траты → минимализм (сыворотка + крем).
  • Ждать чуда от тонера → разочарование → воспринимать его как вспомогательный уход.
  • Использовать несколько сывороток без разбора → раздражение → выбрать одну-две под задачу.

А что если бюджет ограничен?

Достаточно хорошего очищения, увлажняющего крема и одной сыворотки с активом под задачу.

Плюсы и минусы

Средство Зачем нужно Эффект Обязательность
Тонер Баланс pH, подготовка Лёгкое увлажнение Необязателен
Эссенция Увлажнение, мягкое действие Сияние, свежесть Опциональна
Сыворотка Решение конкретных проблем Видимый результат Наиболее важна

FAQ

Можно ли заменить эссенцию сывороткой?

Да, их функции во многом пересекаются.

Сколько этапов ухода реально нужно?

Базово достаточно трёх: очищение, сыворотка, крем (плюс SPF).

Какой продукт самый важный?

Сыворотка — именно она даёт результат.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Яд в крови и злобный нрав: существо, к которому не подплывают даже акулы
Домашние животные
Яд в крови и злобный нрав: существо, к которому не подплывают даже акулы
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Наука и техника
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Тайна каши без комков: хитрый приём, из-за которого перловка становится ресторанной
За закрытыми дверями: в Сети обсуждают шокирующие подробности о вечеринках семьи Товстиков
Минуты решают всё: ошибки, которые убивают при инфаркте и инсульте ещё до скорой
Хотите ягоды раньше соседей? Сажайте эти кустарники осенью — им нужен холодный старт
Опыт бюджетного гурмана — как наслаждаться кухней Дубровника, не тратя целое состояние
Нептуновая пустыня: загадка космоса, которая ставит в тупик учёных
Бег — это больше, чем спорт: как хобби помогает построить личную жизнь
7 покупок для дома, о которых сильно пожалели: горький, но полезный опыт для остальных
Хотите быть режиссером, директором театра? Идите учиться... — писала газета Вечерняя Москва 1 октября 1931 года
Фармацевтическая рулетка: 7 лекарств, которые при алкоголе могут закончиться трагедией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.