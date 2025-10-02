Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спагетти как в ресторане — за 5 минут: итальянский трюк, о котором не пишут в рецептах
Драгоценные металлы в шоке: закрытие китайских рынков обрушило цены после исторических максимумов
Мода на кошек и собак с генетическими дефектами: как рынок превратил страдание в стиль
Тёмная материя: новые границы в поисках загадочной субстанции
Старение — это не рок: ежедневные привычки голубых зон переписывают судьбу организма
Колени вздохнут с облегчением: тренажёр, который лечит движением и сжигает калории
Бутылка вместо камня: неожиданный приём вернёт ножу опасную остроту за минуты
Переобувка по-тюменски: цены взлетели так, что за эти деньги можно съездить отдохнуть на море
Сияние за копейки или путь к пересушенным прядям: вся правда об уксусе

Секрет модной осени: спортивная кофта превращается в универсальную вещь и убирает конкурентов

9:01
Моя семья » Красота и стиль

Зипка этой осенью — не просто удобная толстовка на молнии, а база для многослойных образов и работающий инструмент стиля. В тёплый день она заменит лёгкую куртку, в прохладу уйдёт под тренч, пальто или кожаную косуху, а в офисной стилизации уступит место вязаному кардигану на молнии. За что её так полюбили дизайнеры и стилисты? За сочетание комфорта, функциональности и гибкости: одна вещь решает сразу несколько задач — от утепления до расстановки акцентов по цвету и фактуре.

Женщина в сером костюме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в сером костюме

Что такое зипка сегодня: базовые тезисы

Зипка — это верх с молнией во всю длину: от вязаного кардигана до аутдор-олимпийки. В тренде три направления.

  • Классика: кардиган на молнии прямого или свободного кроя, длина — примерно до линии таза, рукав — полный. Сочетается с рубашкой, водолазкой, лонгсливом, удобен в офисе и для поездок.
  • Аутдор: объёмные или прямые олимпийки и худи со шнуром по низу (эффект "баллона"), капюшоном и накладными карманами. Работают в спортшике и кэжуале, дружат с джинсами, треккинговыми кроссовками, челси.
  • Y2K и 90-е: укороченные, чуть приталенные модели. Самая капризная длина, поэтому носим с джинсами и юбками на высокой посадке, чтобы сохранить пропорции.

Воротники — отдельная тема

Актуальны высокая стойка и "воронка": визуально вытягивают шею и прикрывают от ветра. Если хочется спокойной классики — выбирайте круглый вырез или "лодочку".

Про материалы

Для кардиганов — меринос, кашемир, шерсть с добавками эластана/полиэстера (форма и износостойкость), гладкая или крупнорельефная вязка. Для повседневных олимпийек — хлопок и футер: плотные, дышащие, долговечные. Для непогоды — "техноткани": нейлон, мембранная тафта, софтшелл.

И главное — молния

На аутдор-моделях работает массивная металлическая фурнитура, на вязаных — аккуратная "скрытая". Контрастная молния — допустимый акцент, но яркий цветной пластик часто выглядит дёшево. Ищите двухзамковую конструкцию (удобно в посадке и при ходьбе) и продуманный бегунок: крупный металлический способен поддержать фурнитуру сумки или ботинок.

Сравнение: какие зипки выбрать под задачи

Модель Посадка и длина Материал Где носить С чем сочетать Сильная сторона
Кардиган на молнии Прямой/свободный, до линии таза Меринос, кашемир, смесовая шерсть Офис, поездки, smart casual Рубашка, брюки, лоферы, тренч Солидный вид без "спорта"
Олимпийка/худи Объём/прямой, иногда кулиска по низу Хлопок, футер, нейлон, софтшелл Город, выходные, непогода Джинсы, джоггеры, кроссовки, парка Удобство и защита
Укороченная Y2K Умеренно приталенная, короче стандартной Плотный хлопок, трикотаж Образы с талией на месте Высокая талия, мини/миди, сапоги Яркая стилистика

Советы шаг за шагом

  • Определите роль зипки: "верх" на тёплый день или средний слой под пальто/косуху. От этого зависят плотность ткани и объём.
  • Проверьте посадку по длине: край изделия должен приходиться на линию таза — короче "режет" силуэт, длиннее утяжеляет образ.
  • Для офиса берите кардиган на молнии из мериноса/кашемира: держит форму, не даёт лишнего объёма под пиджак.
  • Для улицы — худи/олимпийку из футера 3-нитки или нейлона с подкладкой; полезны капюшон, кулиска по низу и манжеты-резинки.
  • Выберите воротник под сценарий: стойка/воронка — от ветра; круглый вырез — под сорочку; капюшон — для прогулок и поездок.
  • Обратите внимание на молнию: двухзамковая, металлическая или качественная спиральная; бегунок без люфта.
  • Подумайте о цветах. База — чёрный, графит, серый, бежевый, шоколад, карамель. Акценты — перец чили, хвойный, кобальт, лимон. Любите смелость — колор-блок и анималистичные принты в аутдоре.
  • Проверьте рукав: он должен закрывать лучезапястный сустав; слишком короткий визуально "урезает" руки.
  • Слойность тестируйте сразу: наденьте зипку под пальто/куртку, поднимите руки, сядьте — ничего не тянет и не образует "пузырь"?
  • Уход: стирайте трикотаж в мешке при деликатном режиме, сушите горизонтально; "техноткани" — согласно ярлыку, избегайте агрессивного отжима.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком тонкий кардиган под шерстяное пальто → просвечивает швы и футболку → берите меринос средней плотности или хлопок с кашемиром.
  • Яркий пластиковый замок → удешевляет образ → выбирайте металл или качественную спиральную молнию в тон.
  • Укороченная зипка с низкой посадкой низа → ломает пропорции → поменяйте низ на high-waist или возьмите стандартную длину.
  • Без кулиски в ветреную погоду → "надувается" низ → модели с кулиской/резинкой по краю.
  • Облегающая худи под пиджак → заломы и дискомфорт → тонкий кардиган на молнии или худи с эластичной спинкой.

А что если…

Нужна альтернатива капюшону

Выберите полузип (полумолния) с высокой стойкой.

Не любите спорт совсем

  • Вязаный бомбер на молнии или джерси-кардиган сохранят идею зипки без ощущения спортшика.
  • Для дождя — софтшелл с ламинированной молнией; для офиса — тонкий шевиотный кардиган с двусторонней молнией (удобно в сидячей работе).

Плюсы и минусы зипки

Плюсы Минусы
Быстрая терморегуляция (расстегнул/застегнул) Требовательна к качеству фурнитуры
Лёгкая слойность с пальто/курткой Неудачная длина "режет" фигуру
Подходит разным стилям — от офиса до аутдора Дешёвый пластик портит вид
Большой выбор материалов/фактур Укороченные версии сложнее стилизовать

FAQ

Какую молнию считать качественной

Металлическую или спиральную с плавным ходом и двухзамковым механизмом; бегунок без люфта, зубчики без заусенцев.

С чем носить зипку в офисе

С сорочкой или водолазкой, прямыми брюками, дерби/лоферами; сверху — тренч или пальто; выбирайте спокойные оттенки и гладкую вязку.

Какие цвета проще всего сочетать

Чёрный, графит, серый, бежевый и шоколадный — база к любому гардеробу; для акцентов — кобальт, хвойный, перец чили, лимон.

Во сколько обойдётся хорошая зипка

Базовые хлопковые и футер — доступнее; меринос/кашемир и "техноткани" дороже. Смотрите на состав, плотность и фурнитуру — они определяют срок службы.

Мифы и правда

  • Миф: "Зипка — только для спорта".
  • Правда: кардиган на молнии спокойно работает в smart casual и офисных образах.
  • Миф: "Молния всегда удешевляет вещь".
  • Правда: качественная фурнитура добавляет графики и аккуратности.
  • Миф: "Капюшон нельзя носить с пальто".
  • Правда: компактные капюшоны из тонкого футера или трикотажа хорошо ложатся под верхнюю одежду.
  • Миф: "Укороченные зипки — только подросткам".
  • Правда: с высокой посадкой низа и спокойной палитрой получаются взрослые, собранные образы.

Интересные факты

  • Промышленное внедрение современного "молниевого" замка относят к началу XX века и имени Гидеона Сундбэка.
  • Двусторонние молнии придуманы для удобства в движении: нижний бегунок снимает натяжение в сидячем положении.

Исторический контекст (ItemList/Event)

  • 1910-е: усовершенствование застёжки-молнии и начало её массового применения.
  • 1930-е: в спортивной одежде появляются худи и олимпийки на молнии.
  • 1990-е: мода на zip-кардиганы и укороченные зипки в поп-культуре.
  • 2010-е: расцвет спортшика и athleisure — зипка мигрирует в повседневный гардероб.
  • 2020-е: гибриды — вязаные бомберы на молнии, техно-олимпийки, колор-блок и нейтральная палитра.

Зипка этой осенью станет универсальной основой гардероба, которая одинаково уверенно чувствует себя и в повседневности, и в модных многослойных образах.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Австралия скрывает гиганта: под землёй живёт существо длиной три метра — мифы оказались реальностью
Домашние животные
Австралия скрывает гиганта: под землёй живёт существо длиной три метра — мифы оказались реальностью
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
Переобувка по-тюменски: цены взлетели так, что за эти деньги можно съездить отдохнуть на море
Сияние за копейки или путь к пересушенным прядям: вся правда об уксусе
Подержанное авто может скрывать больше, чем видно глазами: внешнего осмотра недостаточно
Один простой приём — и баклажаны сохранят свежесть в два раза дольше
Морские инженеры: как эти крошечные обитатели глубин восстанавливают баланс в экосистемах
Доверие на кончике языка: кошачий ритуал, который люди не замечают — проявление любви без слов
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Сорвал цветок — стал банкротом: туристам в Турции выставлен огромный счёт
Усталость ворует жизнь: эти простые привычки спасают от выгорания и хронической боли
Фантастика на экране: какие литературные шедевры, по мнению Кузнецова, должны быть экранизированы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.