Косы уходят в прошлое: этой осенью на первый план выходят стрижки-бунтари против стандартов

Осень 2025 года готовит для нас настоящую перезагрузку в мире причесок. После жаркого лета волосы нередко становятся сухими и ломкими, поэтому новые стрижки не только обновят образ, но и помогут скрыть следы усталости. Стилисты отмечают: на первый план выходят естественность, мягкие линии и свобода форм. Больше не нужно стремиться к идеальной гладкости — в моде живые, подвижные и чуть небрежные волосы.
Главным трендом осени станет корейская стрижка hush cut. Это вариант с удлинёнными слоями, которые обрамляют лицо и выглядят максимально естественно. Волосы словно шепчут, мягко спадая вниз, а не образуют резких переходов. Такая стрижка одинаково хорошо смотрится и на прямых, и на вьющихся волосах. Вдохновиться можно образом Хо Ён Чжон из сериала "Игра кальмаров".
Короткие волосы не теряют позиций. Пикси — смелая, но очень женственная стрижка. В 2025 году она обретает особое звучание: чуть небрежная, с элементами 90-х, как у Вайноны Райдер. Такая длина удобна в повседневности, позволяет играть с аксессуарами — заколками, клипсами, ободками. Подходит разным типам лица и даёт максимум свободы. Но важно учитывать структуру волос: на жёстких или слишком кудрявых пикси может требовать больше ухода.
Осенние тренды включают и чёлки, но не классические, а свободные и рваные. Они выглядят стильно, не требуют идеальной укладки и позволяют дольше обходиться без похода к мастеру. Француженки давно полюбили этот вариант, и теперь он выходит на международный уровень. Чёлка-занавеска всё ещё актуальна, но уступает место более смелым вариантам.
|Стрижка
|Основные черты
|Кому подходит
|Hush cut
|Длинные мягкие слои
|Всем типам волос
|Пикси 90-х
|Короткая, с акцентом на лицо
|Смелым, динамичным девушкам
|Рваная чёлка
|Дерзкая, небрежная
|Тем, кто хочет минимум ухода
Если не готова к кардинальным переменам, можно попробовать удлинённый каре с лёгкими слоями. Он сочетает удобство и современный вид, при этом не требует сложной укладки.
|Плюсы
|Минусы
|Подчеркивают естественность
|Требуют грамотного мастера
|Универсальны для разных волос
|Не все подходят без доработки
|Легко укладывать дома
|Некоторые требуют частой стрижки
Hush cut с мягкими слоями добавляет объём и лёгкость.
В среднем — от 2500 до 6000 рублей, зависит от салона и техники.
Если нужен минимум ухода — рваная чёлка. Если хочется перемен и смелого образа — пикси.
Эти стрижки осени 2025 года помогут не только освежить образ, но и подчеркнуть индивидуальность, превращая волосы в главный акцент стиля.
