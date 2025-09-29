Капли геля, жемчуг и острый миндаль: драматичный маникюр нового сезона

Маникюр в 2025 году становится не просто уходом за ногтями, а настоящим способом самовыражения. Дизайнеры и нейл-мастера делают акцент на смелых решениях, необычных фактурах и играх с цветом. При этом сохраняются и элегантные минималистичные варианты для тех, кто ценит классику.

Главные тренды маникюра 2025

Металлик. Золото, серебро и хромированные покрытия — главный акцент нового сезона.

3D-декор. Объёмные элементы, капли геля, стразы и жемчужины.

Цветовые блоки. Яркие контрастные сочетания, когда каждый ноготь — часть композиции.

Молочный и нюд. Минимализм остаётся актуальным: спокойные оттенки подходят для офиса и ежедневного стиля.

Френч 2.0. Неоновые кончики, асимметрия, цветные линии вместо классики.

Текстуры. Матовые топы, эффект «кошачьего глаза», переливы хамелеона.

Готика. Чёрные лаки, острый миндаль и глянцевый блеск.

Мини-арт. Минималистичные рисунки: сердечки, звёзды, геометрия.

Тренд Для кого Эффект Металлик Смелые и яркие Драматичность 3D-декор Для вечеринок Акцентный образ Цветовые блоки Креативные Игра с цветом Нюд Классика Элегантность Френч 2.0 Современные Свежесть стиля Текстуры Любители экспериментов Глубина Готика Уверенные Эффектно и дерзко Мини-арт Минималисты Лёгкость и игривость

Советы шаг за шагом

Определите свой стиль: офисный, повседневный или вечерний. Для универсальности выбирайте нюд или молочные оттенки. Для трендового акцента — металлик или френч в новом прочтении. Если планируете вечеринку — попробуйте 3D-декор или тёмную готику. Подбирайте форму ногтей под тренд: миндаль, мягкий квадрат или овальные.

Перебор с декором → аляповатый вид → акцент на одном-двух ногтях.

Игнорировать форму ногтей → тренд не выглядит стильно → выбрать подходящую длину.

Делать сложный дизайн без ухода за кутикулой → неухоженный вид → начать с базового маникюра.

А что если любите классику?

Выбирайте молочный маникюр или нюд с минимальным декором — это всегда актуально и элегантно.

Плюсы и минусы трендов

Плюсы Минусы Большой выбор стилей Некоторые требуют смелости Можно адаптировать под себя Сложные дизайны дороги Подходит для любых событий Яркие варианты не всегда офисные Самовыражение через ногти Требует ухода и коррекции

FAQ

Какой маникюр самый универсальный?

Нюд или молочный, они подходят к любому стилю.

Что в моде для коротких ногтей?

Мини-арт, цветовые блоки, металлик.

Какие оттенки актуальны весной и летом 2025?

Пастель, неон и сияющие металлики.