Капли геля, жемчуг и острый миндаль: драматичный маникюр нового сезона

Маникюр в 2025 году становится не просто уходом за ногтями, а настоящим способом самовыражения. Дизайнеры и нейл-мастера делают акцент на смелых решениях, необычных фактурах и играх с цветом. При этом сохраняются и элегантные минималистичные варианты для тех, кто ценит классику.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Фреч
Главные тренды маникюра 2025
Металлик. Золото, серебро и хромированные покрытия — главный акцент нового сезона.
3D-декор. Объёмные элементы, капли геля, стразы и жемчужины.
Цветовые блоки. Яркие контрастные сочетания, когда каждый ноготь — часть композиции.
Молочный и нюд. Минимализм остаётся актуальным: спокойные оттенки подходят для офиса и ежедневного стиля.
Френч 2.0. Неоновые кончики, асимметрия, цветные линии вместо классики.
Текстуры. Матовые топы, эффект «кошачьего глаза», переливы хамелеона.
Готика. Чёрные лаки, острый миндаль и глянцевый блеск.