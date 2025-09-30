Осень смешала краски: подиумы показывают палитру, о которой никто не догадывался

Мода редко выражается в статичных формулах. Каждый сезон она предлагает новые коды, а списки "in & out" давно стали своеобразным барометром перемен. Если раньше подобные обзоры были скорее редакционным развлечением, то сегодня они превратились в полноценный инструмент анализа: дизайнеры и бренды ориентируются на них, а покупатели сверяются с такими "шпаргалками", чтобы понять, какие оттенки, фактуры и силуэты будут актуальны. Осень 2025 обещает богатую палитру, где рядом сосуществуют строгий минимализм и яркие вспышки цвета.
Главные акценты сезона выглядят так:
На подиумах это проявляется в богатстве землистых оттенков, которые неожиданно дружат с кислотными акцентами — зеленым лаймом, Ferrari red или ярким желтым.
|Бренд
|Ключевой оттенок
|Как используется
|Fendi
|Ржавчина
|Плащи, верхняя одежда, строгие линии
|Miu Miu
|Шоколад
|Юбки с кисточками, костюмы букле
|Burberry
|Сожженный красный
|Платья, тренчи, городские парки
|Akris
|Аметистовый
|Платья-колонны, органза
|Hermès
|Лаймовый зеленый
|Технические материалы, аксессуары
|Alaïa
|Ярко-желтый
|Пальто-коконы, миди-юбки
Подберите базовую вещь в спокойном коричневом или овсяном оттенке — пальто, тренч или свитер.
Добавьте к ней яркий акцент: ремень цвета лайма, сумку Ferrari red или желтые сапоги.
Сочетайте текстуры: бархат, шерсть, букле и кожа хорошо подчеркивают глубину осенних оттенков.
Используйте аксессуары — перчатки, очки или шарфы, чтобы осторожно интегрировать трендовые цвета.
Экспериментируйте с макияжем и маникюром: шоколадные или бордовые тона идеально дополняют образ.
А что если соединить "несочетаемое"? Например, шоколадный костюм с лаймовым ремнем или овсяное пальто с ярко-желтой сумкой. Такой прием превращает базовый образ в дизайнерский, сохраняя баланс между сдержанностью и экспериментом.
|Плюсы
|Минусы
|Свобода сочетаний, больше индивидуальности
|Риск перегрузить образ
|Природные оттенки делают вещи универсальными
|Монохром может показаться скучным
|Яркие акценты освежают гардероб
|Требуется аккуратность в выборе объемов
|Шоколадный заменяет черный и делает образ мягче
|Некоторые оттенки сложно адаптировать в офисе
Как выбрать вещи в новом сезоне?
Ставьте на универсальные базовые оттенки и добавляйте трендовые цвета аксессуарами.
Сколько стоит обновить гардероб?
Все зависит от бренда. Базовые вещи можно найти в масс-маркете, а за акцентами — обратиться к лимитированным коллекциям.
Что лучше — инвестировать в трендовый или нейтральный оттенок?
Нейтральный прослужит дольше, но один-два акцента помогут не выглядеть скучно.
Цвет "Ferrari red" стал символом не только автомобилей, но и смелости в моде.
Шоколадный оттенок признан психологами наиболее "утешительным" цветом гардероба.
Лаймовый впервые вошел в осеннюю палитру высокой моды в начале 2000-х, но в 2025 году стал полноценным акцентом.
