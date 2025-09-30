Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стареет быстрее, чем хозяйка: когда клубнику пора переселять с грядки
Снежный капкан: Эмма Томпсон взрывает экран в триллере, где выживание — единственная ставка
Банка шпрот — и вы король стола: закуски и горячее, о которых не знали даже гурманы
Олимпийский парк ночью — музыка, свет и вода на 70 метров: где ловить лучшее шоу
Матрас решает судьбу сна и позвоночника: эти ошибки совершают чаще всего
Удаление катализатора кажется выгодным: но на деле приносит больше проблем
Звезда пожирает ледяное сердце планеты: астрономы впервые поймали момент космической казни
Иллюзия простора: как визуально увеличить комнату без больших вложений
Неожиданное обещание Машковой: актриса объявила о планах вернуться в Россию с гастролями

Осень-2025 диктует свои правила: 8 трендов, которые меняют гардероб до неузнаваемости

4:46
Моя семья » Красота и стиль

Осень-2025 обещает быть насыщенной модными экспериментами: дизайнеры решили объединить драму, практичность и женственность в одном сезоне. Многие тренды знакомы, но приобретают новые оттенки. А кое-что вернулось на подиумы в обновленном виде. Давайте разберёмся, что стоит взять на вооружение, чтобы гардероб этой осени работал без сбоев.

Осенний стильный образ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний стильный образ

Сравнение трендов сезона

Тренд В чём суть Для кого подойдёт Где носить
Тёмный будуар Кружево, кожа, металл Для смелых Вечеринки, выходы
Мягкие сумки Вместительные, без жёсткого каркаса Для всех Повседневные образы
Загородный стиль Стёганки, сапоги, кардиганы Для практичных Город, дача, прогулки
Ретро-женственность Платья-трапеции, твидовые костюмы Для романтиков Офис, культурные выходы
Матовая кожа Мягкая фактура, универсальность Для минималистов Работа, вечер
Бахрома Динамичное украшение Для креативных Фестивали, вечеринки
Сапоги-слаучи Мягкая кожа в складках Для модниц Город, повседневность
Длина миди Юбки и платья ниже колена Для большинства Универсально

Советы шаг за шагом

  1. Для вечерних образов инвестируй в кружевное платье или топ с кожаным жакетом.

  2. Приобрети вместительную сумку — туда уместятся перчатки, павербанк и косметичка.

  3. Освежи гардероб стёганым жилетом или пальто: они снова на пике.

  4. Попробуй твидовый костюм в стиле 60-х или платье-трапецию.

  5. Обрати внимание на вещи из матовой кожи — это база, которая переживёт не один сезон.

  6. Внеси акцент бахромой — пусть это будет куртка или даже юбка.

  7. Если думаешь о новой обуви — сделай ставку на сапоги-слаучи.

  8. Для универсальности оставь в шкафу пару миди-юбок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать тёплые аксессуары.
    → Последствие: придётся таскать отдельные пакеты.
    → Альтернатива: большая сумка с мягким каркасом.

  • Ошибка: покупать ультракороткие юбки.
    → Последствие: дискомфорт и ограниченность в сочетаниях.
    → Альтернатива: миди чуть ниже колена.

  • Ошибка: выбирать слишком яркую кожу.
    → Последствие: быстрое устаревание образа.
    → Альтернатива: матовая кожа в спокойных оттенках.

А что если…

А что если соединить сразу два тренда? Представь стёганое пальто с бахромой или твидовый костюм в паре с сапогами-слаучи. Эксперименты могут подарить не только эффектные образы, но и уникальный личный стиль.

Плюсы и минусы

Тренд Плюсы Минусы
Матовая кожа Долговечна, легко комбинируется Может быть дорогой
Бахрома Динамика, игривость Уместна не везде
Сапоги-слаучи Комфорт, стиль Сложно носить в дождь
Длина миди Универсальна, стройнит Требует подбора обуви
Загородный стиль Практичность, тепло Может выглядеть простовато

FAQ

Как выбрать сапоги-слаучи?
Смотри на мягкость кожи: чем эластичнее, тем лучше садятся складки.

Сколько стоит платье из матовой кожи?
Средний ценник — от 15 до 40 тысяч рублей в зависимости от бренда.

Что лучше для офиса: ретро или миди?
Оба варианта подходят, но твидовый костюм из категории "ретро" выглядит более деловым.

Мифы и правда

  • Миф: бахрома подходит только для вечеринок.
    Правда: она отлично смотрится и в дневных образах — например, на сумках.

  • Миф: миди укорачивает ноги.
    Правда: правильно подобранная длина наоборот визуально вытягивает силуэт.

  • Миф: кожа всегда выглядит агрессивно.
    Правда: матовая фактура делает её мягкой и универсальной.

3 интересных факта

  1. Первые сапоги-слаучи появились ещё в 80-х, а теперь вернулись на подиумы с удвоенной силой.

  2. Бахрома была символом свободы в 70-е — теперь это просто стильный акцент.

  3. Твидовые костюмы снова актуальны благодаря тренду на "old money style".

Исторический контекст

  • 1960-е: платья-трапеции стали символом освобождения женщин от строгих силуэтов.

  • 1980-е: сапоги-слаучи и бахрома штурмуют подиумы.

  • 2000-е: мода на глянец и лак заменяет матовую кожу.

  • 2020-е: возвращение к уютным и практичным элементам вроде стёжки и "деревенского шика".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Западные think-tank: крепость Крым — один из самых защищённых регионов планеты Олег Володин Трамп предлагает мягкую оккупацию Газы. ХАМАС решает дилемму смерти с позором или достоинством Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Татьяна Лазарева* больше не хочет замуж: как телеведущая объяснила своё решение после развода с Шацем**
Когда природа играет в фантастику: места на Земле, которые выглядят как декорации фильма
Тени поднимаются выше привычной линии: неожиданный эффект распахивает взгляд и меняет образ
ФАС пошла по регионам: владельцам АЗС шлют письма на фоне взлёта цен и дефицита топлива
Тайна идеальной курицы: сколько минут отделяют сухое мясо от нежнейшего
Вариатор скрывает опасность: мифы о ненадёжности обходятся водителям дорого
4000 лет назад они были нашими друзьями — почему теперь динго ненавидят людей
Под снегом теплее, чем в подвале: какие культуры лучше зимуют в земле
15 минут в день достаточно: жир сгорает, пока мышцы борются за каждое повторение
Кислород — спасение для нас, но яд для древней Земли: как жизнь пережила смертельный газ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.