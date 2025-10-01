Кожа в огне, а вы всё ещё используете это: 4 средства, которые превращают уход в ловушку для кожи

В погоне за чистотой и сиянием кожи многие неосознанно используют средства, способные нанести серьезный вред. Дерматолог доктор Сина Гадири, основательница Sinaesthetics, предупреждает о популярных продуктах, которые могут нарушить защитный барьер кожи, вызвать раздражение и даже усугубить хронические заболевания.
Исследования, включая статью 2024 года "Тёмная сторона красоты", подтверждают, что длительное использование некоторых синтетических косметических средств связывают с рисками для здоровья, от гормональных нарушений до развития хронических проблем с кожей.
Недорогие отшелушивающие средства, позиционируемые как "мягкие", часто содержат абразивные частицы с неровными краями, которые царапают кожу.
Микроразрывы. Грубые частицы (например, скорлупы грецкого ореха) создают на коже неконтролируемые микротравмы, повреждая защитный барьер.
Усугубление воспалений. Нарушенный барьер легче пропускает бактерии и раздражители, что может привести к обострению акне и повышению чувствительности.
"Я не рекомендую эти продукты, потому что… частицы скорлупы грецкого ореха очень грубые и могут вызвать неконтролируемые микроразрывы кожи. Это не только повреждает кожный барьер, но и может усугубить воспаление", — комментирует доктор Сина Гадири.
Безопасная альтернатива. Химические эксфолианты (AHA-кислоты, такие как гликолевая и молочная, и BHA-кислота — салициловая). Они растворяют омертвевшие клетки, не травмируя поверхность кожи, пишет oloygeia.gr.
Несмотря на заверения производителей в бережном отшелушивании, эти гаджеты могут принести больше вреда, чем пользы, особенно для чувствительной кожи.
Чрезмерное отшелушивание. Интенсивное механическое трение нарушает липидный барьер, что приводит к сухости, покраснению и раздражению.
Обострение кожных заболеваний. Использование щетки может спровоцировать ухудшение состояния при розацеа и акне.
Очищающие щётки, как правило, чрезмерно отшелушивают и нарушают кожный барьер. Постоянное механическое трение может вызвать раздражение, покраснение и обострение таких заболеваний, как розацеа и акне. Для очищения более безопасным и столь же эффективным является мягкое очищение кончиками пальцев, советует дерматолог.
Безопасная альтернатива. Очищение подушечками пальцев с помощью нежного геля или мусса.
Хотя процесс использования таких полосок может приносить мгновенное удовлетворение, их эффект кратковременен, а последствия — негативны.
Повреждение барьера и капилляров. Резкое отрывание полоски от лица удаляет не только комедоны, но и верхний слой кожи, ослабляя ее защиту и иногда вызывая разрыв мелких сосудов.
Отсутствие долгосрочного эффекта. Продукт не влияет на причину появления черных точек, поэтому они быстро возвращаются.
Безопасная альтернатива: Средства с салициловой кислотой (BHA). Будучи жирорастворимой, она проникает в поры, растворяя кожное сало и ороговевшие клетки, что предотвращает появление черных точек.
Этот продукт для "ленивого" очищения является, пожалуй, главным врагом здоровой кожи в списке дерматолога.
Агрессивный состав. Многие салфетки содержат спирт и отдушки, которые сушат и раздражают кожу.
Механическое повреждение. Сильное трение, необходимое для удаления стойкого макияжа, травмирует кожу, особенно в деликатной области вокруг глаз, и может способствовать появлению морщин.
Неполное очищение. Салфетки часто оставляют на коже частички макияжа и поверхностно-активные вещества, забивая поры.
"Салфетки часто могут быть грубыми для кожи, многие из них содержат раздражающий спирт и оставляют следы вместо того, чтобы как следует очистить. Постоянное трение может вызвать раздражение и ускорить старение… Мягкое масло или мицеллярная вода — гораздо лучший вариант", — заключает доктор Гадири.
Безопасная альтернатива. Двухэтапное очищение: сначала средство на масляной основе (бальзам или масло) для растворения макияжа и солнцезащитного крема, затем — нежный пенящийся гель или мусс для удаления остатков загрязнений.
