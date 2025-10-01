Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зима идёт, и гортензии не простят халатности: что нужно сделать прямо сейчас
Чёрные дыры словно шредеры Вселенной: исчезает всё, даже законы
Цена на домашнего леопарда доходит до 15 000 долларов, но главные проблемы начинаются после покупки
Трамп раскрыл секрет: Си Цзиньпин узнает главное через 4 недели
Едешь правильно — а всё равно нарушаешь правила: неожиданные поводы для остановки
Обычный ужин превращается в праздник: пирог легко накормит целую компанию
Экономия энергии и тепло в доме: простые шаги, которые работают лучше дорогой изоляции
Волны дисциплины на борту Royal Caribbean: за несостоявшийся ужин придётся платить
Шнапцев в ярости: судейский произвол сломал игру Пари НН против Спартака

Кожа в огне, а вы всё ещё используете это: 4 средства, которые превращают уход в ловушку для кожи

5:03
Моя семья » Красота и стиль

В погоне за чистотой и сиянием кожи многие неосознанно используют средства, способные нанести серьезный вред. Дерматолог доктор Сина Гадири, основательница Sinaesthetics, предупреждает о популярных продуктах, которые могут нарушить защитный барьер кожи, вызвать раздражение и даже усугубить хронические заболевания.

Очищение кожи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Очищение кожи

Исследования, включая статью 2024 года "Тёмная сторона красоты", подтверждают, что длительное использование некоторых синтетических косметических средств связывают с рисками для здоровья, от гормональных нарушений до развития хронических проблем с кожей.

1. Грубые физические скрабы с частицами грецкого ореха или косточек

Недорогие отшелушивающие средства, позиционируемые как "мягкие", часто содержат абразивные частицы с неровными краями, которые царапают кожу.

Почему от них стоит отказаться:

  • Микроразрывы. Грубые частицы (например, скорлупы грецкого ореха) создают на коже неконтролируемые микротравмы, повреждая защитный барьер.

  • Усугубление воспалений. Нарушенный барьер легче пропускает бактерии и раздражители, что может привести к обострению акне и повышению чувствительности.

"Я не рекомендую эти продукты, потому что… частицы скорлупы грецкого ореха очень грубые и могут вызвать неконтролируемые микроразрывы кожи. Это не только повреждает кожный барьер, но и может усугубить воспаление", — комментирует доктор Сина Гадири.

Безопасная альтернатива. Химические эксфолианты (AHA-кислоты, такие как гликолевая и молочная, и BHA-кислота — салициловая). Они растворяют омертвевшие клетки, не травмируя поверхность кожи, пишет oloygeia.gr.

2. Электрические щетки для очищения лица

Несмотря на заверения производителей в бережном отшелушивании, эти гаджеты могут принести больше вреда, чем пользы, особенно для чувствительной кожи.

Основные риски

  • Чрезмерное отшелушивание. Интенсивное механическое трение нарушает липидный барьер, что приводит к сухости, покраснению и раздражению.

  • Обострение кожных заболеваний. Использование щетки может спровоцировать ухудшение состояния при розацеа и акне.

Очищающие щётки, как правило, чрезмерно отшелушивают и нарушают кожный барьер. Постоянное механическое трение может вызвать раздражение, покраснение и обострение таких заболеваний, как розацеа и акне. Для очищения более безопасным и столь же эффективным является мягкое очищение кончиками пальцев, советует дерматолог.

Безопасная альтернатива. Очищение подушечками пальцев с помощью нежного геля или мусса.

3. Пленки (полоски) для удаления черных точек

Хотя процесс использования таких полосок может приносить мгновенное удовлетворение, их эффект кратковременен, а последствия — негативны.

Чем они опасны:

  • Повреждение барьера и капилляров. Резкое отрывание полоски от лица удаляет не только комедоны, но и верхний слой кожи, ослабляя ее защиту и иногда вызывая разрыв мелких сосудов.

  • Отсутствие долгосрочного эффекта. Продукт не влияет на причину появления черных точек, поэтому они быстро возвращаются.

Безопасная альтернатива: Средства с салициловой кислотой (BHA). Будучи жирорастворимой, она проникает в поры, растворяя кожное сало и ороговевшие клетки, что предотвращает появление черных точек.

4. Салфетки для снятия макияжа

Этот продукт для "ленивого" очищения является, пожалуй, главным врагом здоровой кожи в списке дерматолога.

Почему их следует избегать

  • Агрессивный состав. Многие салфетки содержат спирт и отдушки, которые сушат и раздражают кожу.

  • Механическое повреждение. Сильное трение, необходимое для удаления стойкого макияжа, травмирует кожу, особенно в деликатной области вокруг глаз, и может способствовать появлению морщин.

  • Неполное очищение. Салфетки часто оставляют на коже частички макияжа и поверхностно-активные вещества, забивая поры.

"Салфетки часто могут быть грубыми для кожи, многие из них содержат раздражающий спирт и оставляют следы вместо того, чтобы как следует очистить. Постоянное трение может вызвать раздражение и ускорить старение… Мягкое масло или мицеллярная вода — гораздо лучший вариант", — заключает доктор Гадири.

Безопасная альтернатива. Двухэтапное очищение: сначала средство на масляной основе (бальзам или масло) для растворения макияжа и солнцезащитного крема, затем — нежный пенящийся гель или мусс для удаления остатков загрязнений.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Наука и техника
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Обычный ужин превращается в праздник: пирог легко накормит целую компанию
Кожа в огне, а вы всё ещё используете это: 4 средства, которые превращают уход в ловушку для кожи
Волны дисциплины на борту Royal Caribbean: за несостоявшийся ужин придётся платить
Экономия энергии и тепло в доме: простые шаги, которые работают лучше дорогой изоляции
Шнапцев в ярости: судейский произвол сломал игру Пари НН против Спартака
Павел Дуров раскрыл детали покушения: создатель Telegram рассказал о борьбе за жизнь
Необычная щедрость привела к суду: житель Каменска-Уральского потратил 10 000 рублей на шаурму для прохожих
Удар по кошелькам немцев: откуда взялись тысячи лишних евро в счетах за коммуналку
Технические неполадки и анекдот: Шаман пытался развеселить публику, но стендап провалился
Теннисный Олимп заждался: сможет ли Синнер взойти на вершину, где правил Джокович
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.