Не пальто украшает женщину: перчатки, которые делают любой образ дорогим и утончённым»

Перчатки давно перестали быть исключительно защитой от холода. Сегодня они — модный атрибут, который способен превратить даже самый простой образ в элегантный и стильный. На подиумах 2025 года перчатки появились в самых разных вариациях: от классических кожаных до прозрачных сетчатых моделей с кристаллами.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женские аксессуары
Почему перчатки снова в тренде
Возвращение ретро. Мода на винтаж вернула длинные вечерние перчатки в стиле Голливуда 50-х.
Акцент на детали. Современные коллекции доказывают, что аксессуар может стать главным элементом образа.
Функциональность. Помимо стиля, перчатки по-прежнему защищают от холода и ветра.
Какие модели актуальны
Кожаные. Классика, которая подходит и к пальто, и к плащу.
Длинные вечерние. Бархатные, атласные или сетчатые — для особых случаев.
Прозрачные. Сеточка, тюль, украшения стразами и вышивкой.