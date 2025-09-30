Жилет на грани: как не спутать модный акцент с вещью из бабушкиной коллекции

Трикотажный жилет давно перестал быть скучным предметом гардероба и стал одним из главных инструментов осеннего стиля. Он делает любой образ многослойным и более интересным, а правильно выбранная модель может подчеркнуть фигуру, добавить цвета и согреть в прохладный день.
Классика — прямой крой, который подходит почти всем и легко надевается поверх рубашки или водолазки. Для любителей объёмных силуэтов подойдут оверсайз-жилеты: они позволяют экспериментировать и даже носить поверх джемпера.
Лучший выбор для осени — натуральные волокна.
Тонкий трикотаж хорош для начала осени: его можно заправить в юбку или брюки. Плотные варианты с рельефной вязкой идеально подходят для холодных дней.
Базовые оттенки — чёрный, серый, молочный, бежевый — всегда актуальны и легко комбинируются. Но этой осенью в тренде:
Для тех, кто любит яркие акценты, подойдут жилеты лимонного, голубого или розового цветов. Главное — поддержать яркий верх нейтральным низом и аксессуарами.
Принты тоже не выходят из моды: клетка, полоска, "гусиная лапка", аргайл или скандинавские узоры. Они мгновенно делают образ более стильным.
Здесь лучше соблюдать минимализм. Стразы, пайетки и обилие вышивки рискуют перегрузить образ. Достаточно:
А добавить изюминку помогут аксессуары: брошь, лёгкий шарф, галстук или шёлковый платок.
|Плюсы
|Минусы
|Универсален и сочетается с любой одеждой
|Может добавить объёма фигуре
|Удобен и практичен
|Требует правильного подбора по цвету и форме
|Доступен в разных материалах и ценах
|Натуральные ткани нуждаются в бережном уходе
|Подходит для многослойных образов
|Яркие модели быстро выходят из моды
С рубашками, водолазками, платьями, а зимой — с пальто или пиджаком.
Да, особенно оверсайз-модели с глубоким вырезом, но лучше в тёплую погоду.
Сдержанный фасон, тонкий трикотаж, базовый цвет (чёрный, серый, бежевый).
Миф: жилет — скучная одежда "из прошлого".
Правда: сегодня это трендовый элемент многослойности.
Миф: трикотаж полнит.
Правда: правильный фасон и цвет могут даже вытянуть силуэт.
Миф: жилет подходит только женщинам.
Правда: мужские коллекции активно используют трикотажные модели.
Трикотажный жилет этой осенью — не просто удобная вещь, а универсальный инструмент стиля, который поможет выглядеть свежо, современно и уверенно в любой ситуации.
