Цвет страсти и власти вновь выходит на подиум — Милан доказал, что красный умеет быть изысканным

Милан снова задаёт тон. На Неделе моды весна/лето 2026 уличный стиль неожиданно вернул в моду красный цвет — оттенок, который в Лондоне и Нью-Йорке практически проигнорировали. Сумки, колготки, обувь, свитера и даже тотальный монохром — итальянки снова доказали, что красный способен быть универсальным и изысканным.
Каждый город "большой четвёрки" моды предлагает свои акценты. Нью-Йорк — практичные платья с поясом, Лондон — панк и романтика. А Милан всегда славился утончённой элегантностью с элементами роскоши. Возвращение красного идеально вписывается в концепцию "дольче вита": он драматичен, смел и в то же время женственен.
На улицах Милана можно было встретить самые разные вариации:
При этом в сочетании с кожей и пайетками красный нередко уходил в благородный бордовый, доказывая, что оттенки тоже могут играть по-новому.
|Плюсы
|Минусы
|Привлекает внимание
|Может показаться вызывающим
|Освежает гардероб
|Требует уверенности в подаче
|Сочетается с нейтральными цветами
|Сложно вписать в минимализм
|Много оттенков — от алого до бордо
|Неправильный тон может "старить"
Лучше бордовый или приглушённый терракотовый — они выглядят солидно и не отвлекают.
Да, особенно в комбинации с чёрным или серым. Это смелый акцент, который снова в моде.
С нейтральными аксессуарами: чёрными лодочками, бежевым пальто или строгим клатчем.
Миф: красный — только для вечера.
Правда: красный отлично смотрится и в дневном уличном стиле.
Миф: алый цвет идёт только брюнеткам.
Правда: у каждой внешности есть свой идеальный оттенок красного.
Миф: красное всегда выглядит агрессивно.
Правда: мягкие бордовые и винные тона создают романтичный образ.
Красный вновь доказал, что в мире моды нет окончательных точек — есть лишь паузы перед его следующим триумфальным возвращением.
