Цена ошибки у косметолога: процедуры, которые превращают лицо в поле боя для дерматолога

Косметология часто воспринимается как лёгкий путь к красоте. Но за каждым уколом и каждой манипуляцией стоит не только техника, но и ответственность. Ошибки косметолога могут дорого обойтись пациенту: от испорченной кожи до невозможности сделать пластику.
"Когда ко мне приходит пациент, меня, прежде всего, волнует, что было сделано с ним до меня", — сказала врач-дерматовенеролог, дерматоонколог, косметолог и пластический хирург Кристина Карвацкая.
Именно поэтому важно понимать, какие процедуры могут стать препятствием на пути к здоровой коже и качественной пластике.
Лечение акне у косметика-эстетиста. Чистки, мезотерапии и пилинги не входят в международные протоколы. Итог таких экспериментов — рубцы постакне, которые невозможно убрать полностью.
Удаление новообразований "болванками" с маркетплейсов. Без дерматоскопа и гистологии риск упустить онкологию огромен.
Плазмапен. Дешёвый прибор, который обжигает кожу, создавая рубцы и ожоги вместо обещанного "омоложения".
Некоторые инъекционные практики делают пластические операции почти невозможными или крайне рискованными.
Филлеры в периорбитальной зоне. Даже спустя годы вещества могут остаться и превратиться в плотные включения, осложняющие блефаропластику.
Филлер в нос. Высокий риск слепоты и сложностей при ринопластике.
Инъекции в грудь. Попытка "увеличить" молочные железы без операции оборачивается некрозами и гранулёмами.
|Манипуляция
|Что обещают
|Чем заканчивается
|Чистки при акне
|Уход за кожей
|Рубцы и постакне
|Плазмапен
|Подтяжка кожи
|Ожоги и рубцы
|Филлер в нос
|Быстрая коррекция
|Риск слепоты
|Удаление новообразований без гистологии
|"Красота без следов"
|Ошибка в диагнозе
При акне — идти к врачу-дерматологу, а не к косметологу-эстетику.
Перед удалением новообразования — требовать дерматоскопию и направление на гистологию.
При выборе филлеров — уточнять состав и опыт специалиста.
Для груди — рассматривать только хирургические методы, сертифицированные имплантаты.
Ошибка: лечить акне чистками.
→ Последствие: рубцы и воспаления.
→ Альтернатива: системная терапия, ретиноиды, витамины.
Ошибка: довериться плазмапену.
→ Последствие: ожоги.
→ Альтернатива: лазерное омоложение, сыворотка с пептидами.
Ошибка: вводить филлер в нос.
→ Последствие: потеря зрения.
→ Альтернатива: ринопластика у хирурга.
Если избегать сомнительных процедур, то и дерматолог, и хирург смогут работать с "чистой" базой. Это значит, что лечение и пластика пройдут быстрее, безопаснее и дадут лучший результат.
|Процедура
|Плюсы
|Минусы
|Лазерное омоложение
|Эффективность, прогнозируемый результат
|Дороговизна, нужна реабилитация
|Филлеры (при правильном применении)
|Быстрый эффект
|Риск осложнений при непрофессиональном введении
|Чистки лица
|Временное ощущение свежести
|Нет доказанной пользы, возможны рубцы
|Плазмапен
|Низкая цена
|Непредсказуемый результат, травмы кожи
Сколько стоит лазерное лечение акне?
В среднем курс обойдётся от 15 до 50 тысяч рублей в зависимости от клиники.
Что лучше: филлеры или хирургия?
Филлеры дают быстрый, но временный эффект. Хирургия дороже и требует восстановления, зато результат держится годами.
Можно ли убрать рубцы постакне полностью?
Нет, современные методы лишь уменьшают их проявления.
Миф: чистки лечат акне.
Правда: они не входят в протоколы, рубцы остаются.
Миф: плазмапен подтягивает ткани.
Правда: он лишь обжигает кожу.
Миф: филлер в нос — безопасная альтернатива ринопластике.
Правда: риск слепоты крайне высок.
Первые аппараты для косметологии появились ещё в XIX веке и работали на основе электричества.
Сыворотки с витамином С остаются одними из самых популярных средств для борьбы с пигментацией.
В Японии в клиниках практикуется концепция "SPA-косметология", где процедуры совмещаются с медитацией.
В начале XX века популярностью пользовались кислотные пилинги на основе фенола. Они часто приводили к ожогам.
В 60-е годы активно применялись силиконовые инъекции в лицо и грудь — последующие осложнения были массовыми.
В XXI веке тренд сместился к минимально инвазивным методикам, но именно они стали причиной многих ошибок.
