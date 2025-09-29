Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные были в тупике десятилетиями: вот как кошки находят дорогу домой за сотни километров
Цена катастрофы растёт с каждым годом: к 2050-му дым убьёт больше, чем наводнения и штормы
Машина мечты может обернуться головной болью: как не угробить авто сразу после покупки
Магнит для бабочек и колибри: хитрый приём оживит осенний участок
Кажутся универсальными, а на деле — ловушка: 10 упражнений, что вредят больше, чем помогаю
Египет перезапускает туризм: древние пирамиды теперь встретят вас по расписанию экспресса
Чёрное золото в чашке: почему женщины, пьющие утренний кофе, выглядят ярче и моложе
Как сменить профессию без опыта: простые шаги, которые работают
Тигран как триггер: что рассказал Панин* о Тигране Кеосаяне после смерти режиссёра

Цена ошибки у косметолога: процедуры, которые превращают лицо в поле боя для дерматолога

5:21
Моя семья » Красота и стиль

Косметология часто воспринимается как лёгкий путь к красоте. Но за каждым уколом и каждой манипуляцией стоит не только техника, но и ответственность. Ошибки косметолога могут дорого обойтись пациенту: от испорченной кожи до невозможности сделать пластику.

Девушка у косметолога
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка у косметолога

"Когда ко мне приходит пациент, меня, прежде всего, волнует, что было сделано с ним до меня", — сказала врач-дерматовенеролог, дерматоонколог, косметолог и пластический хирург Кристина Карвацкая.

Именно поэтому важно понимать, какие процедуры могут стать препятствием на пути к здоровой коже и качественной пластике.

Что может обернуться бедой у дерматолога

  1. Лечение акне у косметика-эстетиста. Чистки, мезотерапии и пилинги не входят в международные протоколы. Итог таких экспериментов — рубцы постакне, которые невозможно убрать полностью.

  2. Удаление новообразований "болванками" с маркетплейсов. Без дерматоскопа и гистологии риск упустить онкологию огромен.

  3. Плазмапен. Дешёвый прибор, который обжигает кожу, создавая рубцы и ожоги вместо обещанного "омоложения".

Что мешает пластике

Некоторые инъекционные практики делают пластические операции почти невозможными или крайне рискованными.

  • Филлеры в периорбитальной зоне. Даже спустя годы вещества могут остаться и превратиться в плотные включения, осложняющие блефаропластику.

  • Филлер в нос. Высокий риск слепоты и сложностей при ринопластике.

  • Инъекции в грудь. Попытка "увеличить" молочные железы без операции оборачивается некрозами и гранулёмами.

Сравнение: безопасное и опасное вмешательство

Манипуляция Что обещают Чем заканчивается
Чистки при акне Уход за кожей Рубцы и постакне
Плазмапен Подтяжка кожи Ожоги и рубцы
Филлер в нос Быстрая коррекция Риск слепоты
Удаление новообразований без гистологии "Красота без следов" Ошибка в диагнозе

Советы шаг за шагом

  1. При акне — идти к врачу-дерматологу, а не к косметологу-эстетику.

  2. Перед удалением новообразования — требовать дерматоскопию и направление на гистологию.

  3. При выборе филлеров — уточнять состав и опыт специалиста.

  4. Для груди — рассматривать только хирургические методы, сертифицированные имплантаты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: лечить акне чистками.
    → Последствие: рубцы и воспаления.
    → Альтернатива: системная терапия, ретиноиды, витамины.

  • Ошибка: довериться плазмапену.
    → Последствие: ожоги.
    → Альтернатива: лазерное омоложение, сыворотка с пептидами.

  • Ошибка: вводить филлер в нос.
    → Последствие: потеря зрения.
    → Альтернатива: ринопластика у хирурга.

А что если отказаться от всего

Если избегать сомнительных процедур, то и дерматолог, и хирург смогут работать с "чистой" базой. Это значит, что лечение и пластика пройдут быстрее, безопаснее и дадут лучший результат.

Плюсы и минусы процедур

Процедура Плюсы Минусы
Лазерное омоложение Эффективность, прогнозируемый результат Дороговизна, нужна реабилитация
Филлеры (при правильном применении) Быстрый эффект Риск осложнений при непрофессиональном введении
Чистки лица Временное ощущение свежести Нет доказанной пользы, возможны рубцы
Плазмапен Низкая цена Непредсказуемый результат, травмы кожи

FAQ

Сколько стоит лазерное лечение акне?
В среднем курс обойдётся от 15 до 50 тысяч рублей в зависимости от клиники.

Что лучше: филлеры или хирургия?
Филлеры дают быстрый, но временный эффект. Хирургия дороже и требует восстановления, зато результат держится годами.

Можно ли убрать рубцы постакне полностью?
Нет, современные методы лишь уменьшают их проявления.

Мифы и правда

  • Миф: чистки лечат акне.
    Правда: они не входят в протоколы, рубцы остаются.

  • Миф: плазмапен подтягивает ткани.
    Правда: он лишь обжигает кожу.

  • Миф: филлер в нос — безопасная альтернатива ринопластике.
    Правда: риск слепоты крайне высок.

3 интересных факта

  • Первые аппараты для косметологии появились ещё в XIX веке и работали на основе электричества.

  • Сыворотки с витамином С остаются одними из самых популярных средств для борьбы с пигментацией.

  • В Японии в клиниках практикуется концепция "SPA-косметология", где процедуры совмещаются с медитацией.

Исторический контекст

  1. В начале XX века популярностью пользовались кислотные пилинги на основе фенола. Они часто приводили к ожогам.

  2. В 60-е годы активно применялись силиконовые инъекции в лицо и грудь — последующие осложнения были массовыми.

  3. В XXI веке тренд сместился к минимально инвазивным методикам, но именно они стали причиной многих ошибок.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Военные новости
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Домашние животные
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Как сменить профессию без опыта: простые шаги, которые работают
Цена ошибки у косметолога: процедуры, которые превращают лицо в поле боя для дерматолога
Тигран как триггер: что рассказал Панин* о Тигране Кеосаяне после смерти режиссёра
Эта ошибка с выбором напульсников может стоить травмы: как найти свою модель
Малый бизнес ждёт перезагрузка: какие налоговые правила заставят бизнесменов действовать иначе
Голливуд вздрогнул: почему первая ИИ-актриса вызвала бурю негодования
Осенний хит духовки: баклажанные лодочки с грибами тают во рту
Оскар близко: эти пять фильмов совсем скоро выйдут на экраны и уже претендуют на награды
Прыжок выше двух метров и когти, что держат власть: кошки, которых недооценивают
Гнилое дыхание кухни: хитрый приём избавит посудомойку от затхлости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.