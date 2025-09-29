Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цена катастрофы растёт с каждым годом: к 2050-му дым убьёт больше, чем наводнения и штормы
Машина мечты может обернуться головной болью: как не угробить авто сразу после покупки
Магнит для бабочек и колибри: хитрый приём оживит осенний участок
Кажутся универсальными, а на деле — ловушка: 10 упражнений, что вредят больше, чем помогаю
Египет перезапускает туризм: древние пирамиды теперь встретят вас по расписанию экспресса
Чёрное золото в чашке: почему женщины, пьющие утренний кофе, выглядят ярче и моложе
Как сменить профессию без опыта: простые шаги, которые работают
Цена ошибки у косметолога: процедуры, которые превращают лицо в поле боя для дерматолога
Тигран как триггер: что рассказал Панин* о Тигране Кеосаяне после смерти режиссёра

Уколы красоты с кешбэком: закон позволяет вернуть часть денег за косметологию

4:40
Моя семья » Красота и стиль

Красота в современном мире стоит недёшево, особенно если речь идёт о косметологии. Но не все знают, что часть средств, потраченных на процедуры в медицинском кабинете, можно вернуть через налоговый вычет. Главное — правильно отличать медицинские услуги от обычного ухода.

Дарсонваль
Фото: https://www.femcafe.hu/sites/default/files/images2017/2_fashion/37055900_ml.jpg
Дарсонваль

Косметология и косметические услуги — не одно и то же

Косметологические процедуры относятся к медицине, ведь они предполагают вмешательство в состояние кожи и направлены на устранение её дефектов или возрастных изменений. Такие манипуляции проводятся только специалистом с лицензией и часто включают использование препаратов, зарегистрированных в Госреестре.

Косметические же услуги — это уход, например, SPA-программы, чистки или массажи. Они не регулируются медицинскими нормами, лицензия мастеру не требуется, поэтому налоговый вычет за них получить нельзя.

Какие процедуры подпадают под налоговый вычет

Согласно нормативным документам, в разделе "Косметология" к медицинским услугам относят:

  • биоревитализацию;

  • мезотерапию;

  • инъекции ботулотоксина ("Ботокс", "Диспорт", "Релатокс", "Ботулакс" и др.);

  • контурную пластику;

  • пилинги;

  • коррекцию рубцов.

Все эти процедуры считаются медицинскими, если проводятся в лицензированном учреждении.

Почему инъекции красоты можно оплатить частично за счёт государства

Препараты, применяемые в косметологии (например, гиалуроновая кислота или ботулинический токсин типа А), входят в список официально зарегистрированных лекарственных средств. А значит, процедуры с их использованием подпадают под категорию медицинской помощи. Это позволяет оформить социальный налоговый вычет и вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Условия получения вычета

Чтобы воспользоваться льготой, нужно соблюсти три условия:

  1. Услуга оказана только в медицинском учреждении с лицензией.

  2. Пациент получил официальные документы, подтверждающие оплату.

  3. Процедура входит в утверждённый перечень медицинских услуг.

Какие документы потребуются

  • договор на оказание медицинских услуг (если заключался);

  • справка для налоговой установленной формы об оплате лечения;

  • документы, подтверждающие родственные связи (если оплата проводилась за супруга или ребёнка).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пройти процедуру у мастера без лицензии.

  • Последствие: налоговый вычет невозможен.

  • Альтернатива: выбирать клинику с медицинской лицензией.

  • Ошибка: не сохранять чеки и справки.

  • Последствие: налоговая откажет в возврате.

  • Альтернатива: требовать документы сразу после оплаты.

Советы шаг за шагом

  1. Проверить лицензию клиники.

  2. Заключить договор и взять чеки.

  3. Запросить справку об оплате для налоговой.

  4. Подать декларацию 3-НДФЛ с приложением документов.

  5. Дождаться возврата средств на счёт.

Плюсы и минусы налогового вычета

Плюсы Минусы
Экономия на дорогих процедурах Получить вычет можно только при официальном трудоустройстве
Возможность оформить за родственников Процесс требует сбора документов
Законная защита прав пациента Вычет распространяется не на все бьюти-услуги

FAQ

Можно ли вернуть налог за ботокс?
Да, если инъекция проведена в лицензированной клинике.

Сколько процентов возвращают?
Размер социального вычета — до 13% от суммы, но есть годовой лимит (120 тыс. рублей).

Можно ли оформить за ребёнка?
Да, если вы оплачиваете лечение несовершеннолетнего ребёнка, супруга или родителей.

Мифы и правда

  • Миф: налоговый вычет дают за любую косметическую услугу.

  • Правда: только за медицинские процедуры в клинике с лицензией.

  • Миф: документы не нужны, достаточно устного подтверждения.

  • Правда: без договора и справки налоговая не примет заявление.

  • Миф: вычет можно получить один раз.

  • Правда: его можно оформлять ежегодно, пока есть налогооблагаемый доход.

3 интересных факта

  1. В 2024 году число обращений за социальными вычетами на медуслуги выросло почти на 20%.

  2. Косметология официально считается медицинской специальностью с 2009 года.

  3. Даже дорогостоящие процедуры (например, лазерное омоложение) можно частично вернуть через налоговую.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Домашние животные
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Наука и техника
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Как сменить профессию без опыта: простые шаги, которые работают
Цена ошибки у косметолога: процедуры, которые превращают лицо в поле боя для дерматолога
Тигран как триггер: что рассказал Панин* о Тигране Кеосаяне после смерти режиссёра
Эта ошибка с выбором напульсников может стоить травмы: как найти свою модель
Малый бизнес ждёт перезагрузка: какие налоговые правила заставят бизнесменов действовать иначе
Голливуд вздрогнул: почему первая ИИ-актриса вызвала бурю негодования
Осенний хит духовки: баклажанные лодочки с грибами тают во рту
Оскар близко: эти пять фильмов совсем скоро выйдут на экраны и уже претендуют на награды
Прыжок выше двух метров и когти, что держат власть: кошки, которых недооценивают
Гнилое дыхание кухни: хитрый приём избавит посудомойку от затхлости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.