Уколы красоты с кешбэком: закон позволяет вернуть часть денег за косметологию

Красота в современном мире стоит недёшево, особенно если речь идёт о косметологии. Но не все знают, что часть средств, потраченных на процедуры в медицинском кабинете, можно вернуть через налоговый вычет. Главное — правильно отличать медицинские услуги от обычного ухода.
Косметологические процедуры относятся к медицине, ведь они предполагают вмешательство в состояние кожи и направлены на устранение её дефектов или возрастных изменений. Такие манипуляции проводятся только специалистом с лицензией и часто включают использование препаратов, зарегистрированных в Госреестре.
Косметические же услуги — это уход, например, SPA-программы, чистки или массажи. Они не регулируются медицинскими нормами, лицензия мастеру не требуется, поэтому налоговый вычет за них получить нельзя.
Согласно нормативным документам, в разделе "Косметология" к медицинским услугам относят:
биоревитализацию;
мезотерапию;
инъекции ботулотоксина ("Ботокс", "Диспорт", "Релатокс", "Ботулакс" и др.);
контурную пластику;
пилинги;
коррекцию рубцов.
Все эти процедуры считаются медицинскими, если проводятся в лицензированном учреждении.
Препараты, применяемые в косметологии (например, гиалуроновая кислота или ботулинический токсин типа А), входят в список официально зарегистрированных лекарственных средств. А значит, процедуры с их использованием подпадают под категорию медицинской помощи. Это позволяет оформить социальный налоговый вычет и вернуть часть уплаченного НДФЛ.
Чтобы воспользоваться льготой, нужно соблюсти три условия:
Услуга оказана только в медицинском учреждении с лицензией.
Пациент получил официальные документы, подтверждающие оплату.
Процедура входит в утверждённый перечень медицинских услуг.
договор на оказание медицинских услуг (если заключался);
справка для налоговой установленной формы об оплате лечения;
документы, подтверждающие родственные связи (если оплата проводилась за супруга или ребёнка).
Ошибка: пройти процедуру у мастера без лицензии.
Последствие: налоговый вычет невозможен.
Альтернатива: выбирать клинику с медицинской лицензией.
Ошибка: не сохранять чеки и справки.
Последствие: налоговая откажет в возврате.
Альтернатива: требовать документы сразу после оплаты.
Проверить лицензию клиники.
Заключить договор и взять чеки.
Запросить справку об оплате для налоговой.
Подать декларацию 3-НДФЛ с приложением документов.
Дождаться возврата средств на счёт.
|Плюсы
|Минусы
|Экономия на дорогих процедурах
|Получить вычет можно только при официальном трудоустройстве
|Возможность оформить за родственников
|Процесс требует сбора документов
|Законная защита прав пациента
|Вычет распространяется не на все бьюти-услуги
Можно ли вернуть налог за ботокс?
Да, если инъекция проведена в лицензированной клинике.
Сколько процентов возвращают?
Размер социального вычета — до 13% от суммы, но есть годовой лимит (120 тыс. рублей).
Можно ли оформить за ребёнка?
Да, если вы оплачиваете лечение несовершеннолетнего ребёнка, супруга или родителей.
Миф: налоговый вычет дают за любую косметическую услугу.
Правда: только за медицинские процедуры в клинике с лицензией.
Миф: документы не нужны, достаточно устного подтверждения.
Правда: без договора и справки налоговая не примет заявление.
Миф: вычет можно получить один раз.
Правда: его можно оформлять ежегодно, пока есть налогооблагаемый доход.
В 2024 году число обращений за социальными вычетами на медуслуги выросло почти на 20%.
Косметология официально считается медицинской специальностью с 2009 года.
Даже дорогостоящие процедуры (например, лазерное омоложение) можно частично вернуть через налоговую.
