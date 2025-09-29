Уколы красоты с кешбэком: закон позволяет вернуть часть денег за косметологию

Красота в современном мире стоит недёшево, особенно если речь идёт о косметологии. Но не все знают, что часть средств, потраченных на процедуры в медицинском кабинете, можно вернуть через налоговый вычет. Главное — правильно отличать медицинские услуги от обычного ухода.

Косметология и косметические услуги — не одно и то же

Косметологические процедуры относятся к медицине, ведь они предполагают вмешательство в состояние кожи и направлены на устранение её дефектов или возрастных изменений. Такие манипуляции проводятся только специалистом с лицензией и часто включают использование препаратов, зарегистрированных в Госреестре.

Косметические же услуги — это уход, например, SPA-программы, чистки или массажи. Они не регулируются медицинскими нормами, лицензия мастеру не требуется, поэтому налоговый вычет за них получить нельзя.

Какие процедуры подпадают под налоговый вычет

Согласно нормативным документам, в разделе "Косметология" к медицинским услугам относят:

биоревитализацию;

мезотерапию;

инъекции ботулотоксина ("Ботокс", "Диспорт", "Релатокс", "Ботулакс" и др.);

контурную пластику;

пилинги;

коррекцию рубцов.

Все эти процедуры считаются медицинскими, если проводятся в лицензированном учреждении.

Почему инъекции красоты можно оплатить частично за счёт государства

Препараты, применяемые в косметологии (например, гиалуроновая кислота или ботулинический токсин типа А), входят в список официально зарегистрированных лекарственных средств. А значит, процедуры с их использованием подпадают под категорию медицинской помощи. Это позволяет оформить социальный налоговый вычет и вернуть часть уплаченного НДФЛ.

Условия получения вычета

Чтобы воспользоваться льготой, нужно соблюсти три условия:

Услуга оказана только в медицинском учреждении с лицензией. Пациент получил официальные документы, подтверждающие оплату. Процедура входит в утверждённый перечень медицинских услуг.

Какие документы потребуются

договор на оказание медицинских услуг (если заключался);

справка для налоговой установленной формы об оплате лечения;

документы, подтверждающие родственные связи (если оплата проводилась за супруга или ребёнка).

Ошибка: пройти процедуру у мастера без лицензии.

Последствие: налоговый вычет невозможен.

Альтернатива: выбирать клинику с медицинской лицензией.

Ошибка: не сохранять чеки и справки.

Последствие: налоговая откажет в возврате.

Альтернатива: требовать документы сразу после оплаты.

Советы шаг за шагом

Проверить лицензию клиники. Заключить договор и взять чеки. Запросить справку об оплате для налоговой. Подать декларацию 3-НДФЛ с приложением документов. Дождаться возврата средств на счёт.

Плюсы и минусы налогового вычета

Плюсы Минусы Экономия на дорогих процедурах Получить вычет можно только при официальном трудоустройстве Возможность оформить за родственников Процесс требует сбора документов Законная защита прав пациента Вычет распространяется не на все бьюти-услуги

FAQ

Можно ли вернуть налог за ботокс?

Да, если инъекция проведена в лицензированной клинике.

Сколько процентов возвращают?

Размер социального вычета — до 13% от суммы, но есть годовой лимит (120 тыс. рублей).

Можно ли оформить за ребёнка?

Да, если вы оплачиваете лечение несовершеннолетнего ребёнка, супруга или родителей.

Мифы и правда

Миф: налоговый вычет дают за любую косметическую услугу.

Правда: только за медицинские процедуры в клинике с лицензией.

Миф: документы не нужны, достаточно устного подтверждения.

Правда: без договора и справки налоговая не примет заявление.

Миф: вычет можно получить один раз.

Правда: его можно оформлять ежегодно, пока есть налогооблагаемый доход.

3 интересных факта

В 2024 году число обращений за социальными вычетами на медуслуги выросло почти на 20%. Косметология официально считается медицинской специальностью с 2009 года. Даже дорогостоящие процедуры (например, лазерное омоложение) можно частично вернуть через налоговую.