Мытьё как спортзал: кто тренирует руки неправильно, тот получает перхоть и спутанные пряди

Мы привыкли считать мытьё головы чем-то обыденным, но именно этот процесс играет ключевую роль в здоровье волос. От того, как именно вы моете волосы, зависит их блеск, объём и даже состояние кожи головы. Многие уверены, что достаточно нанести шампунь, смыть его водой и можно переходить к сушке. Однако эксперты утверждают: детали имеют значение — начиная с положения головы и заканчивая техникой нанесения средств.
Качество ухода напрямую связано не только с косметикой, но и с привычками. Движения рук, направление струи воды и даже то, как вы держите голову, могут либо облегчить уход, либо привести к проблемам — спутанности, ломкости и даже раздражению кожи. По словам врача-трихолога Ольги Понятовской, правильное мытьё помогает добиться здорового блеска и упругости локонов без дорогих процедур.
"Я предпочитаю мыть голову сверху вниз, потому что такое мытьё обеспечивает лёгкое расчесывание волос от корней", — пояснила врач-трихолог Ольга Понятовская.
Она также отметила, что после перехода на такой способ избавилась от высыпаний на спине, которые появлялись при постоянном мытье под душем.
|Способ
|Преимущества
|Недостатки
|Под душем в обычном положении
|Удобно, быстро, привычно
|Сложнее промыть затылок, волосы прилипают к коже
|С опущенной головой в ванне
|Легче очищается кожа головы, появляется объём у корней
|Требует больше места и отдельной ёмкости
|Мытьё над раковиной
|Подходит для длинных волос, удобно промывать
|Может уставать шея, не всегда удобно при большом объёме
|Мытьё в салоне (в мойке)
|Правильный угол головы, доступ к коже
|Доступно только при посещении мастера
Перед мытьём тщательно расчешите волосы, чтобы удалить узлы.
Используйте тёплую воду — она открывает чешуйки волос и подготавливает их к очищению.
Наносите шампунь дважды: первый раз для удаления грязи и стайлинга, второй — для глубокой очистки кожи головы.
Массируйте кончиками пальцев, не ногтями, чтобы не травмировать кожу.
Обязательно промывайте труднодоступные зоны: виски, за ушами и затылок.
Кондиционер распределяйте только по длине и концам, избегая корней.
Смывайте прохладной водой — она закрывает чешуйки и придаёт блеск.
Для дополнительного ухода можно использовать сыворотки и несмываемые спреи — они облегчают расчёсывание и защищают волосы от горячего воздуха фена.
Ошибка: мыть волосы слишком горячей водой.
Последствие: пересушивание кожи головы, ломкость.
Альтернатива: использовать умеренно тёплую воду.
Ошибка: наносить кондиционер на корни.
Последствие: волосы теряют объём, быстрее жирнеют.
Альтернатива: ограничиться длиной и кончиками.
Ошибка: интенсивно тереть полотенцем.
Последствие: пушистость, ломкость.
Альтернатива: промокнуть мягким полотенцем или использовать микрофибру.
…мыть волосы слишком редко? Себум, пыль и остатки косметики закупорят поры кожи головы, что приведёт к перхоти и выпадению.
…мыть их слишком часто? Волосы станут сухими, а кожа начнёт вырабатывать ещё больше жира.
Оптимальный режим зависит от типа волос: жирные требуют мытья каждые 2 дня, сухие — 2 раза в неделю.
|Плюсы
|Минусы
|Дополнительный объём у корней
|Может быть неудобно при длинных волосах
|Улучшенная очистка кожи головы
|Требует больше времени
|Легче промывать каждый участок
|Не всем подходит физически
Как выбрать шампунь?
Смотрите на тип волос: для жирных подойдут очищающие, для сухих — увлажняющие, для окрашенных — безсульфатные.
Сколько стоит качественный шампунь?
Хорошие аптечные и профессиональные средства начинаются от 700-1000 рублей за флакон.
Что лучше — натуральные или профессиональные средства?
Натуральные бережнее воздействуют, но профессиональные дают более быстрый результат. Оптимально чередовать.
Миф: волосы привыкают к шампуню.
Правда: нет, но состояние кожи головы меняется со временем, поэтому может понадобиться другой продукт.
Миф: кондиционер утяжеляет волосы.
Правда: современные формулы лёгкие и подходят даже тонким волосам.
Миф: чем чаще моешь, тем быстрее растут волосы.
Правда: частота мытья не влияет на скорость роста, а только на внешний вид.
Холодная вода действительно придаёт блеск, закрывая кутикулу волоса.
Масляные маски лучше смывать шампунем дважды, иначе волосы будут казаться грязными.
Шампуни с кофеином могут стимулировать рост волос за счёт улучшения микроциркуляции кожи головы.
