Мода снова смеётся над порядком: бьюти-трюки, которые выглядят случайностью, но правят будущим сезоном

Бьюти-марафон Нью-Йорка и Лондона показал простую вещь: главный тренд следующего теплого сезона — персонализация. Визажисты и стилисты дарят свободу манёвра: гладкая, ухоженная кожа остаётся "нулевым холстом", а дальше всё решают акценты — от кукольного румянца до выцветших бровей и радужной туши. Ниже — восемь направлений, которые уже можно примерять, а не ждать весну.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подиумный образ: косы и минимализм

8 трендов и где они работают

Тренд Ключевой акцент Инструменты и продукты Где уместен Кукольный румянец Розово-коралловые "яблочки" щёк, бархатистый тон Праймер-blur, тональная основа с естественным финишем, матирующая пудра, крем-румяна/тинт, пушистая кисть Дневные выходы, вечер, съёмки Яркие веки Монотени, "хамелеоны" или матовые пастельные База под тени, пигменты, карандаш-кохл, фиксирующий спрей Вечеринки, показы, city-casual Мария-Антуанетта Воздушный объём, локоны, ленты/украшения Мусс, спрей у корней, бигуди/плойка Ø32-38 мм, лак-вуаль Вечер, торжества Бледные губы Уход+лёгкий пигмент "my lips but better" Бальзам, масло-тинт, сатиновая помада, контурный карандаш тона NUDE Офис, каждый день Осветлённые брови Смещение фокуса на глаза/кожу Гель/воск на 1-2 тона светлее, тонирующий крем/консилер, щёточка Съёмки, вечер, мода Радужные ресницы Цветная тушь/яркие пучки по внешнему уголку Черная тушь + оттеночная (синяя, зелёная, фиолетовая), пинцет, клей для пучков Вечер, фестивали, повседневно дозированно Все виды кос От асимметрии до "ободка" Текстурирующий спрей, мини-резинки, невидимки, щётка Офис, прогулки, спорт-шик Растрепанные локоны "Сами высохли", но с контролем Несмываемый крем, соль/сахар-спрей, диффузор, термозащита Каждый день, отпуск

Советы шаг за шагом

Кукольный румянец без матрёшки

Подготовьте кожу: сыворотка с гиалуроном, увлажняющий крем, SPF, праймер с лёгким блюром.

Нанесите тон с естественным покрытием, зафиксируйте пудрой по Т-зоне.

Крем-румяна (розово-коралловые) — на яблочки щёк и скулы, втушуйте к виску.

Добавьте "зацелованные" губы: тинт в центр+бальзам по контуру.

Яркие веки один цвет — весь образ

База под тени на подвижное веко.

Монотень: лазурь/сирень для светлых глаз, вино/изумруд для карих.

Растушуйте границы мягкой кистью, слизистую подчеркните кохлом в тон.

Нейтральные брови и нюд-губы, чтобы акцент не спорил с лицом.

Объём Марии-Антуанетты без парика

Мусс у корней, по длине — термозащита.

Сушка феном "на скелетке" с оттяжкой, затем крупные бигуди или плойка.

Разберите локоны пальцами, лак-вуаль. Добавьте ленту/гребень.

Бледные губы

Скраб+масло для губ за 10 минут до макияжа.

Карандаш в цвет губ — лёгкий контур и растушёвка.

Масло-тинт или сатиновый нюд в розово-бежевой гамме.

Осветлённые брови за 30 секунд

Расчешите брови.

Гель/воск на тон-два светлее или капля тона через щёточку.

Границы смягчите ватной палочкой — без "замазки".

Радужные ресницы без риска

Окрасьте ресницы чёрной тушью, прочешите.

Один слой цветной — на кончики или только внешние пучки.

Для усиления — 3-4 ярких пучка у внешнего уголка.

Все виды кос — быстро и чисто

Текстура: спрей/мусс на длину, подсушите.

Заплетите асимметричную косу или "ободок" вокруг головы.

Вытяните пару прядей у лица — лёгкая небрежность добавит объёма.

Растрепанные локоны с контролем

Несмываемый крем по длине, соль/сахар-спрей.

Сушите диффузором на среднем/низком нагреве, не трогая до 80% сухости.

Встряхните корни, зафиксируйте спреем-вуалью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Слишком плотный тон под кукольный румянец → "крейда" и слоистость → тон с естественным финишем + тонкая пудра лишь в Т-зоне.

Пигментные тени без базы → скатывание в складке → праймер для век или крем-тени как подложка.

Масляные текстуры при растрепанных локонах → грязный блеск → воздушный мусс и спрей-вуаль.

Радикальное обесцвечивание бровей дома → желтизна/ломкость → оттеночный гель/тонировка консилером.

Цветная тушь "тотал" в офис → спор с дресс-кодом → один-два цветных слоя по внешнему углу.

Плотный лак при объёме XVIII века → "шлем" → лак гибкой фиксации + расчесать пальцами.

А что если соединить тренды

Яркие веки + бледные губы: мгновенная свежесть.

мгновенная свежесть. Кукольный румянец + коса-ободок: романтика без "свадебности".

романтика без "свадебности". Радужные ресницы + осветлённые брови: смелая редакционная графика для вечера.

Главное — один главный акцент за раз.

Трендовый мейк vs классика

Плюсы Минусы Быстрый апгрейд образа за счёт 1-2 продуктов Требует аккуратной дозировки пигмента Работает на разной внешности и возрасте Некоторые решения спорят с офисным дресс-кодом Бюджетно масштабируется: от масс-маркета до люкса Нужна база ухода, иначе текстуры подчеркивают сухость Совместим с уходом: SPF, сыворотки, праймеры Яркие тени требуют базы и фиксации

FAQ

Как выбрать базу под яркие веки

Берите праймер без цвета или крем-тень близкую к коже — она усилит пигмент и продлит стойкость. Жирные кремы на веках исключите.

Сколько стоит собрать капсулу на сезон

Масс-маркет: праймер, монотени, крем-румяна, бальзам/масло-тинт, тушь — от 5-8 тыс. ₽. Смешанный набор с парой люкс-позиций — 12-20 тыс. ₽.

Что лучше для кукольных щёк — крем или пудра

Крем-румяна натуральнее и дружат с "живым" тоном; пудровые удобны жирной коже и дают чёткий градиент. Комбо "крем + пудра" повышает стойкость.

Опасно ли осветлять брови

Салонная процедура безопаснее. Для повседневности хватит оттеночного геля на тон светлее или мягкой тонировки консилером.

Подойдут ли растрепанные локоны тонким волосам

Да, при лёгких формулах: мусс "air/volume", диффузор на низком нагреве и финальный спрей-вуаль.

Мифы и правда

Бледные губы уместны только на подиуме.

Нюд с лёгким сиянием идеально сочетается с яркими глазами и офисом.

Цветная тушь подчёркивает покраснение глаз.

При капле чёрной базы и дозированной подаче цвет освежает взгляд.

Косы — только для длинных волос.

Короткий боб выдержит клипсы-пучки и мини-косички у висков.

Три интересных факта

Ренессанс бледных губ — ответ на "усталость от подправлений": масла-тинты держатся дольше классических кремовых помад.

Цветная тушь родом из 1980-х, в 2000-х она ушла в нишу, а сегодня вернулась благодаря HD-камерам и соцсетям.

Текстурирующие соли и сахара в спреях по-разному "садятся": соль даёт мат, сахар — мягкое сияние.

Исторический контекст

XVIII век: высокие прически, ленты и локоны — символ статуса и игры.

высокие прически, ленты и локоны — символ статуса и игры. 1960-70-е: графичные стрелки и нюд-губы → акцент на глазах.

графичные стрелки и нюд-губы → акцент на глазах. 1990-е: минимализм и "своя" кожа против тяжелого тона.

минимализм и "своя" кожа против тяжелого тона. 2000-е: голубые тени и блеск — массовая мода.

голубые тени и блеск — массовая мода. 2010-е: стробинг, контуринг, Instagram-графика.

стробинг, контуринг, Instagram-графика. 2020-е: уход-first и персональные акценты вместо тотального "перекраса".

Финальный ориентир прост: ухоженная кожа, один-два выразительных штриха и дисциплина в дозировке продуктов. Тогда любой тренд из показов будет выглядеть на вас не "под копирку", а естественно и современно.