Осень-2025 расставила акценты: привычные пальто уходят со сцены, на подиуме — дерзость и игра фактур

Этой осенью 2025-го клетчатый узор окончательно сместил с пьедестала скучные однотонные пальто. Если раньше мы ассоциировали клетку в основном с британскими trench-coat или шерстяными пледами, то теперь этот мотив стал настоящим символом сезона. Он появляется не только в классике от Burberry, но и в коллекциях более доступных марок, вдохновляя на смелые образы в духе британской глубинки и уличного стиля Нью-Йорка.
|Вид верхней одежды
|Особенность
|Для каких случаев
|Пальто в крупную клетку
|Акцентная вещь, не требует аксессуаров
|Городские прогулки, вечерние выходы
|Полупальто/амбар
|Мелкая клетка, напоминает тренч
|Офис, учёба, повседневные луки
|Удлинённые куртки
|Пушистая фактура, тепло и уют
|Загородные поездки, холодные дни
|Юбки и брюки в клетку
|Эхо британской классики
|Комбинация с трикотажем и кожаной курткой
Ошибка: сочетать пальто в клетку с яркими принтами.
Последствие: перегруженный и "шумный" образ.
Альтернатива: однотонные вещи спокойной палитры.
Ошибка: выбирать слишком жёсткую ткань.
Последствие: пальто выглядит грубым и не садится по фигуре.
Альтернатива: шерсть с мягкой фактурой или пушистым эффектом.
Ошибка: повторять клетку во всём образе.
Последствие: "слишком много" и потеря стиля.
Альтернатива: использовать клетку как центральный акцент.
А что если примерить клетку не на пальто, а на аксессуарах? Шарф, берет или сумка с таким рисунком позволят протестировать тренд без радикальных решений и оживят даже привычное однотонное пальто.
|Плюсы
|Минусы
|Всегда выглядит стильно и элегантно
|Требует аккуратного подбора сочетаний
|Подходит для многослойных образов
|Может визуально утяжелять силуэт
|Универсален для города и поездок
|Клетка быстро надоедает при ежедневной носке
|Сочетается с базовыми цветами
|Сложнее комбинировать с принтами
Определите цель: для офиса — мелкая клетка, для прогулок — крупная. Обратите внимание на посадку и длину.
У масс-маркета цены начинаются от 8-12 тысяч рублей, у премиум-брендов (например, Burberry) — от 100 тысяч рублей.
Лучше всего с однотонными свитерами, джинсами прямого кроя и классическими сапогами.
Миф: клетка подходит только молодым.
Правда: этот узор универсален и работает на любой возраст.
Миф: клетка слишком "деревенская".
Правда: современные бренды превратили её в символ элегантности.
Миф: пальто в клетку трудно комбинировать.
Правда: оно отлично сочетается с базовыми цветами — чёрным, бежевым, серым.
Клетчатое пальто этой осенью — не просто тёплая вещь, а символ стиля и уверенности, который легко впишется в любой гардероб.
Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.