Осень-2025 расставила акценты: привычные пальто уходят со сцены, на подиуме — дерзость и игра фактур

Красота и стиль

Этой осенью 2025-го клетчатый узор окончательно сместил с пьедестала скучные однотонные пальто. Если раньше мы ассоциировали клетку в основном с британскими trench-coat или шерстяными пледами, то теперь этот мотив стал настоящим символом сезона. Он появляется не только в классике от Burberry, но и в коллекциях более доступных марок, вдохновляя на смелые образы в духе британской глубинки и уличного стиля Нью-Йорка.

Стильная девушка в пальто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Стильная девушка в пальто

Сравнение моделей в клетку

Вид верхней одежды Особенность Для каких случаев
Пальто в крупную клетку Акцентная вещь, не требует аксессуаров Городские прогулки, вечерние выходы
Полупальто/амбар Мелкая клетка, напоминает тренч Офис, учёба, повседневные луки
Удлинённые куртки Пушистая фактура, тепло и уют Загородные поездки, холодные дни
Юбки и брюки в клетку Эхо британской классики Комбинация с трикотажем и кожаной курткой

Советы шаг за шагом

  • Хотите минималистичный, но эффектный образ? Выбирайте пальто с крупной клеткой и оставляйте его главным акцентом.
  • Для офиса обратите внимание на полупальто с мелким рисунком — оно будет уместно даже с деловым дресс-кодом.
  • Чтобы не перегружать образ, повторите один из оттенков клетки в аксессуарах — например, в шарфе или перчатках.
  • Добавьте клетчатую юбку или брюки в гардероб и сочетайте их с кашемировым джемпером или кожаной курткой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сочетать пальто в клетку с яркими принтами.
    Последствие: перегруженный и "шумный" образ.
    Альтернатива: однотонные вещи спокойной палитры.

  • Ошибка: выбирать слишком жёсткую ткань.
    Последствие: пальто выглядит грубым и не садится по фигуре.
    Альтернатива: шерсть с мягкой фактурой или пушистым эффектом.

  • Ошибка: повторять клетку во всём образе.
    Последствие: "слишком много" и потеря стиля.
    Альтернатива: использовать клетку как центральный акцент.

А что если примерить клетку не на пальто, а на аксессуарах? Шарф, берет или сумка с таким рисунком позволят протестировать тренд без радикальных решений и оживят даже привычное однотонное пальто.

Плюсы и минусы клетчатого пальто

Плюсы Минусы
Всегда выглядит стильно и элегантно Требует аккуратного подбора сочетаний
Подходит для многослойных образов Может визуально утяжелять силуэт
Универсален для города и поездок Клетка быстро надоедает при ежедневной носке
Сочетается с базовыми цветами Сложнее комбинировать с принтами

FAQ

Как выбрать клетчатое пальто на осень 2025

Определите цель: для офиса — мелкая клетка, для прогулок — крупная. Обратите внимание на посадку и длину.

Сколько стоит качественное пальто в клетку

У масс-маркета цены начинаются от 8-12 тысяч рублей, у премиум-брендов (например, Burberry) — от 100 тысяч рублей.

С чем носить клетчатое пальто

Лучше всего с однотонными свитерами, джинсами прямого кроя и классическими сапогами.

Мифы и правда

  • Миф: клетка подходит только молодым.
    Правда: этот узор универсален и работает на любой возраст.

  • Миф: клетка слишком "деревенская".
    Правда: современные бренды превратили её в символ элегантности.

  • Миф: пальто в клетку трудно комбинировать.
    Правда: оно отлично сочетается с базовыми цветами — чёрным, бежевым, серым.

3 интересных факта

  • Клетка родом из Шотландии: тартан веками служил символом клановой принадлежности.
  • Burberry впервые использовал клетку в lining пальто в 1920-х, а позже сделал её фирменным узором.
  • В 1990-е клетка стала частью панк-культуры, а в 2020-е вернулась как элемент "тихой роскоши".

Исторический контекст

  • XIX век: клетка закрепилась как символ британских аристократов.
  • 1960-е: благодаря панку и Vivienne Westwood узор стал символом протеста.
  • 1980-е: клетчатые пальто вошли в моду как часть power-dressing.
  • 2020-е: возвращение в духе "британской деревни" и уличного стиля.

Клетчатое пальто этой осенью — не просто тёплая вещь, а символ стиля и уверенности, который легко впишется в любой гардероб.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
