Из сундука в тренды: забытая вещь из прошлого ворвалась в 2025-й и перевернула модные правила

Осенью 2025 года платок перестал быть летним аксессуаром и закрепился в гардеробе наравне с пальто или сапогами. Дизайнеры и стритстайл-звезды доказали: эта деталь способна спасти даже самый скучный образ и превратить его в модное заявление. Hermes выводит на подиум модели с шелковыми платками на шее, Gucci предлагает неожиданное комбо с кепкой, а Ralph Lauren использует платок вместо пояса. Разберём, какие приёмы стоит взять на заметку, чтобы платок этой осенью стал вашим главным союзником в стиле.
|Приём
|Где показывали
|В чём фишка
|Когда уместно
|Поверх кепки
|Gucci FW/25
|Сочетание спортивного и женственного
|Для прогулок и кэжуал
|Вместо пояса
|Ralph Lauren SS/26
|Делает образ игривым
|Для офиса в стиле business-casual
|Вместо галстука
|Saint Laurent, Coach, Michael Kors
|Женственный акцент на шее
|Для встреч, вечеринок
|Поверх рубашки
|Инфлюенсеры с 2024 года
|Замена летнего топа
|Для повседневных образов
Ошибка: выбирать слишком тонкий платок для холодного сезона.
Последствие: аксессуар будет смотреться неуместно с пальто.
Альтернатива: использовать плотные модели из шелка или вискозы.
Ошибка: сочетать яркий платок с броской одеждой.
Последствие: образ выглядит перегруженным.
Альтернатива: сделать платок единственным акцентом, поддержав его аксессуарами.
Ошибка: подвязывать платок низко и туго.
Последствие: дискомфорт и устаревший вид.
Альтернатива: повязывать свободно, оставляя пространство у шеи.
А что если заменить привычный ремень платком не только в брюках, но и на платье или плаще? Этот приём способен подчеркнуть талию и добавить индивидуальности. А если завязать платок на сумке, получится элегантный штрих, который оживит даже классический клатч.
|Плюсы
|Минусы
|Доступность: платки можно найти в любом магазине
|Требует аккуратного подбора оттенков
|Универсальность: от кепки до офисного костюма
|Легко перегрузить образ
|Подходит для любого возраста
|Тонкие ткани быстро мнутся
|Можно использовать круглый год
|Осенью ограничен выбор лёгких моделей
Лучше брать модели из шелка или плотного хлопка. Они держат форму и подходят под верхнюю одежду.
Цены варьируются: от 2-3 тысяч рублей в масс-маркете до 30-40 тысяч в люксовых брендах вроде Hermes.
Однотонный удобнее комбинировать, а принт делает образ выразительным. Для универсальности можно иметь оба варианта.
Миф: платок уместен только летом.
Правда: дизайнеры активно используют его в осенне-зимних коллекциях.
Миф: платки старят.
Правда: правильно подобранный цвет освежает и делает лицо ярче.
Миф: платок не сочетается со спорт-шиком.
Правда: сочетание с кепкой стало трендом 2025 года.
Платок этой осенью — не просто аксессуар, а инструмент, который помогает расставить акценты и придать любому образу модное звучание.
