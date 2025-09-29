Лазер вместо скальпеля: что реально умеют современные процедуры

Криотерапия для лица — одна из самых востребованных процедур в современной косметологии. Она основана на воздействии низких температур, что помогает улучшить кровообращение, стимулировать обновление клеток и запустить процессы омоложения. Такой метод часто называют «фитнесом для кожи», ведь он тренирует сосуды и повышает тонус.

Как работает криотерапия

Под действием холода сосуды резко сужаются, а затем расширяются, усиливая приток крови и питательных веществ к коже. Это улучшает обменные процессы, активирует выработку коллагена и эластина, уменьшает отёки и воспаления.

Польза криотерапии для лица

уменьшает покраснения и воспаления; сокращает поры и делает кожу более гладкой; улучшает цвет лица, убирает тусклость; уменьшает отёки и тёмные круги под глазами; повышает упругость кожи и замедляет старение.

Виды процедур

Аппаратная криотерапия. Выполняется в салоне с использованием жидкого азота или криоаппаратов.

Криомассаж. Проводится с помощью металлических шариков или палочек, охлаждённых до низкой температуры.

Домашняя криотерапия. Кубики льда из воды, отваров трав или специальных сывороток.

Сравнение методов

FAQ

С какого возраста можно делать лазерное омоложение?



Обычно после 25–30 лет, когда снижается выработка коллагена.

Больно ли это?

Используется анестезирующий крем, ощущения терпимые.

Сколько держится эффект?

От года до нескольких лет при правильном уходе.