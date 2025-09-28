Лазер против морщин: технология, которая переписывает возраст на лице

Лазерные процедуры в косметологии — один из самых эффективных способов улучшить качество кожи без хирургии. Современные технологии позволяют решить сразу несколько задач: от омоложения и выравнивания рельефа до удаления пигментации и сосудистых звёздочек.

Какие бывают лазерные процедуры

Лазерное омоложение (фракционный лазер). Стимулирует выработку коллагена, разглаживает морщины, делает кожу плотнее.

(фракционный лазер). Стимулирует выработку коллагена, разглаживает морщины, делает кожу плотнее. Лазерное удаление пигментации. Разрушает избыточный меланин, убирает веснушки, возрастные пятна.

Разрушает избыточный меланин, убирает веснушки, возрастные пятна. Удаление сосудов . Лазер «запаивает» расширенные капилляры, убирает купероз и красные сеточки.

. Лазер «запаивает» расширенные капилляры, убирает купероз и красные сеточки. Лазерная шлифовка. Глубокое обновление кожи: убирает постакне, рубцы, неровности.

Сравнение образов

FAQ

С какого возраста можно делать лазерное омоложение?

Обычно после 25–30 лет, когда снижается выработка коллагена.

Больно ли это?

Используется анестезирующий крем, ощущения терпимые.

Сколько держится эффект?

От года до нескольких лет при правильном уходе.