Лазер против морщин: технология, которая переписывает возраст на лице

Красота и стиль

Лазерные процедуры в косметологии — один из самых эффективных способов улучшить качество кожи без хирургии. Современные технологии позволяют решить сразу несколько задач: от омоложения и выравнивания рельефа до удаления пигментации и сосудистых звёздочек.

Натуральный уход за лицом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Натуральный уход за лицом

Какие бывают лазерные процедуры

  • Лазерное омоложение (фракционный лазер). Стимулирует выработку коллагена, разглаживает морщины, делает кожу плотнее.
  • Лазерное удаление пигментации. Разрушает избыточный меланин, убирает веснушки, возрастные пятна.
  • Удаление сосудов. Лазер «запаивает» расширенные капилляры, убирает купероз и красные сеточки.
  • Лазерная шлифовка. Глубокое обновление кожи: убирает постакне, рубцы, неровности.

Сравнение образов

Образ Стиль Эффект
Бежевый тренч + джинсы Кэжуал Лёгкость и комфорт
Чёрный тренч + костюм Деловой Строгость и уверенность
Яркий тренч + базовый лук Модный Акцент на индивидуальность
Кожаный тренч + ботинки Смелый Дерзкий и современный стиль


FAQ

С какого возраста можно делать лазерное омоложение?

Обычно после 25–30 лет, когда снижается выработка коллагена.

Больно ли это?

Используется анестезирующий крем, ощущения терпимые.

Сколько держится эффект?

От года до нескольких лет при правильном уходе.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
