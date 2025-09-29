Армейский принт встретился с пастелью: дизайнеры превратили символ жёсткости в романтический акцент сезона

Камуфляж снова возвращается в моду, и делает это так уверенно, что буквально оттеснил леопарда с первых позиций. Осень-зима 2025 обещает пройти под знаком хаки, песочных и болотных оттенков, но в новом прочтении: женственном, ироничном и неожиданно романтичном.
Ещё недавно казалось, что анималистичные принты окончательно закрепились в женском гардеробе. Леопардовый рисунок несколько сезонов подряд украшал пальто, платья и обувь, но в какой-то момент он стал слишком привычным и перестал удивлять. Мода же требует постоянного движения, и в 2025 году именно камуфляж оказался тем самым "новым старым" решением.
Изначально военный узор создавался для маскировки, а вовсе не для того, чтобы блистать на подиуме. Позже его подхватили субкультуры — панки, рэперы, уличные артисты. Для них это был символ вызова и независимости. В начале 2010-х милитари-стиль вошёл в массовую моду: парки цвета хаки, брюки с накладными карманами, армейские ботинки. Однако тренд быстро выгорел. В женских коллекциях он исчез, оставшись в основном в мужской одежде.
Сегодня история повторяется, но с новым акцентом: дизайнеры делают ставку не на агрессивность, а на мягкие сочетания. Камуфляж теперь уживается с пастельными оттенками, романтичными силуэтами и даже с нежными аксессуарами.
|Характеристика
|Камуфляж 2010-х
|Камуфляж 2025
|Основные вещи
|Парки, карго, ботинки
|Платья-комбинезоны, юбки, боди
|Цвета
|Хаки, серый, чёрный
|Песочные, болотные, розовые детали
|Образ
|Брутальный, протестный
|Женственный, контрастный
|Аксессуары
|Рюкзаки, ремни
|Сумки, кеды, ремни с деталями
|Символика
|Независимость, вызов
|Ирония, игра с традицией
А что если камуфляж войдёт в категорию "новая классика" и останется в моде дольше привычного? Такая вероятность есть: фактурные плотные ткани идеально подходят для холодного сезона, а значит, спрос на этот принт может сохраниться несколько лет подряд.
|Плюсы
|Минусы
|Подходит для осенне-зимнего гардероба благодаря плотным тканям
|Требует аккуратности: перебор создаёт агрессивный образ
|Легко комбинируется с базовыми вещами
|Сложно сочетать с деловым стилем
|Унисекс — можно делиться вещами с партнёром
|Может быстро надоесть при слишком активном использовании
|Выглядит эффектно даже в небольших деталях
Базовые вещи — куртки, рюкзаки, футболки — начинаются от 3-5 тысяч рублей в масс-маркете. В премиальных коллекциях цены доходят до десятков тысяч.
Крупный смотрится ярче и подходит для верхней одежды. Мелкий — универсальнее, особенно для аксессуаров и платьев.
Да, если это детали: ремень, сумка, шарф. Полный образ в камуфляже не вписывается в строгий дресс-код.
Миф: камуфляж всегда делает образ грубым.
Правда: при правильном сочетании он становится даже романтичным.
Миф: камуфляж подходит только молодёжи.
Правда: всё зависит от фасона. Платья и аксессуары с намёком на принт уместны в любом возрасте.
Миф: камуфляж нельзя комбинировать с другими узорами.
Правда: в 2025 это главный приём стилистов — сочетать несочетаемое.
Именно поэтому камуфляж сегодня — не маскировка, а способ выделиться и показать, что мода умеет превращать даже армейский узор в символ свободы и игры со стилем.
