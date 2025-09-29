Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему бензина нет на заправках: раскрыта истинная причина «дефицита»
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Секреты садового дизайна с киренгешомой: сочетания с хостами и папоротниками
За аппетитной витриной кулинарии скрывается правда, которую от вас усердно прячут повара
Забудьте об антибактериальных гелях: эти 2 вещи из вашей аптечки уничтожат микробы на смартфоне
Креатин не только для тех, кто ходит в спортзал: вот чем он полезен для женщин после 40 лет
Звезда сорвалась: Солнце выбросило энергию, которая может ударить по Земле неожиданным образом
ДПС играет против слухов: привычные байки о проверках оборачиваются неожиданным финалом
Жжение за грудиной, которое может закончиться реанимацией: сигнал, маскирующий инфаркт

Армейский принт встретился с пастелью: дизайнеры превратили символ жёсткости в романтический акцент сезона

6:00
Моя семья » Красота и стиль

Камуфляж снова возвращается в моду, и делает это так уверенно, что буквально оттеснил леопарда с первых позиций. Осень-зима 2025 обещает пройти под знаком хаки, песочных и болотных оттенков, но в новом прочтении: женственном, ироничном и неожиданно романтичном.

Девушка в камуфляжных штанах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в камуфляжных штанах

Откуда пришёл камуфляж и почему он снова в тренде

Ещё недавно казалось, что анималистичные принты окончательно закрепились в женском гардеробе. Леопардовый рисунок несколько сезонов подряд украшал пальто, платья и обувь, но в какой-то момент он стал слишком привычным и перестал удивлять. Мода же требует постоянного движения, и в 2025 году именно камуфляж оказался тем самым "новым старым" решением.

Изначально военный узор создавался для маскировки, а вовсе не для того, чтобы блистать на подиуме. Позже его подхватили субкультуры — панки, рэперы, уличные артисты. Для них это был символ вызова и независимости. В начале 2010-х милитари-стиль вошёл в массовую моду: парки цвета хаки, брюки с накладными карманами, армейские ботинки. Однако тренд быстро выгорел. В женских коллекциях он исчез, оставшись в основном в мужской одежде.

Сегодня история повторяется, но с новым акцентом: дизайнеры делают ставку не на агрессивность, а на мягкие сочетания. Камуфляж теперь уживается с пастельными оттенками, романтичными силуэтами и даже с нежными аксессуарами.

Сравнение: камуфляж вчера и сегодня

Характеристика Камуфляж 2010-х Камуфляж 2025
Основные вещи Парки, карго, ботинки Платья-комбинезоны, юбки, боди
Цвета Хаки, серый, чёрный Песочные, болотные, розовые детали
Образ Брутальный, протестный Женственный, контрастный
Аксессуары Рюкзаки, ремни Сумки, кеды, ремни с деталями
Символика Независимость, вызов Ирония, игра с традицией

Как носить камуфляж этой осенью

  • Начните с верхней одежды — тренчи или жилеты с карманами легко вписываются в базовый гардероб.
  • Добавьте детали: ремень или сумку с камуфляжным элементом. Этого достаточно, чтобы "обновить" образ.
  • Комбинируйте с нежными вещами — розовый свитер, пастельные кроссовки или летящая юбка снимут лишнюю жёсткость.
  • Смешивайте принты: горох, полоска или геометрия теперь разрешены в одном комплекте.
  • Для смелых — платье с намёком на армейский рисунок: сочетайте его с каблуками или сапогами-казаками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полный "милитари-лук" из куртки, брюк и ботинок.
  • Последствие: образ выглядит устаревшим и тяжёлым.
  • Альтернатива: один акцент — куртка или юбка с камуфляжем, а остальное в нейтральных тонах.
  • Ошибка: использование слишком ярких "армейских" оттенков.
  • Последствие: наряд кажется театральным.
  • Альтернатива: мягкие тона — песочный, болотный, пыльно-розовый.
  • Ошибка: аксессуары в стиле "военного снаряжения".
  • Последствие: создаётся впечатление костюма, а не повседневной одежды.
  • Альтернатива: сумка или кеды с аккуратными вставками камуфляжа.

А что если камуфляж войдёт в категорию "новая классика" и останется в моде дольше привычного? Такая вероятность есть: фактурные плотные ткани идеально подходят для холодного сезона, а значит, спрос на этот принт может сохраниться несколько лет подряд.

Плюсы и минусы камуфляжного тренда

Плюсы Минусы
Подходит для осенне-зимнего гардероба благодаря плотным тканям Требует аккуратности: перебор создаёт агрессивный образ
Легко комбинируется с базовыми вещами Сложно сочетать с деловым стилем
Унисекс — можно делиться вещами с партнёром Может быстро надоесть при слишком активном использовании
Выглядит эффектно даже в небольших деталях  

FAQ

Сколько стоит камуфляжная одежда в этом сезоне

Базовые вещи — куртки, рюкзаки, футболки — начинаются от 3-5 тысяч рублей в масс-маркете. В премиальных коллекциях цены доходят до десятков тысяч.

Что лучше: крупный или мелкий камуфляжный рисунок

Крупный смотрится ярче и подходит для верхней одежды. Мелкий — универсальнее, особенно для аксессуаров и платьев.

Можно ли носить камуфляж в офис

Да, если это детали: ремень, сумка, шарф. Полный образ в камуфляже не вписывается в строгий дресс-код.

Мифы и правда

  • Миф: камуфляж всегда делает образ грубым.
    Правда: при правильном сочетании он становится даже романтичным.

  • Миф: камуфляж подходит только молодёжи.
    Правда: всё зависит от фасона. Платья и аксессуары с намёком на принт уместны в любом возрасте.

  • Миф: камуфляж нельзя комбинировать с другими узорами.
    Правда: в 2025 это главный приём стилистов — сочетать несочетаемое.

3 интересных факта

  • Первые модные коллекции с камуфляжем появились ещё в 1970-х на волне милитари-стиля.
  • В Японии камуфляж используется не только в одежде, но и в интерьерном дизайне.
  • Многие спортивные бренды выпускают лимитированные кроссовки с армейским принтом, и такие модели раскупаются за считаные дни.

Именно поэтому камуфляж сегодня — не маскировка, а способ выделиться и показать, что мода умеет превращать даже армейский узор в символ свободы и игры со стилем.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Военные новости
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Домашние животные
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Забудьте об антибактериальных гелях: эти 2 вещи из вашей аптечки уничтожат микробы на смартфоне
Креатин не только для тех, кто ходит в спортзал: вот чем он полезен для женщин после 40 лет
Звезда сорвалась: Солнце выбросило энергию, которая может ударить по Земле неожиданным образом
ДПС играет против слухов: привычные байки о проверках оборачиваются неожиданным финалом
Жжение за грудиной, которое может закончиться реанимацией: сигнал, маскирующий инфаркт
Секретный ингредиент: какая добавка в ванну спасает Леру Кудрявцеву от усталости
Идеальная яичница как в кино: один приём делает её пышной и ровной за считанные минуты
Призрак Volkswagen в Калуге: из бывших цехов выкатят 112 тысяч российских машин
Русские дома создают мосты на африканском континенте
Листья вянут без причины: армия невидимых клещей готовит удар по урожаю — опасность затаилась
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.