Армейский принт встретился с пастелью: дизайнеры превратили символ жёсткости в романтический акцент сезона

Камуфляж снова возвращается в моду, и делает это так уверенно, что буквально оттеснил леопарда с первых позиций. Осень-зима 2025 обещает пройти под знаком хаки, песочных и болотных оттенков, но в новом прочтении: женственном, ироничном и неожиданно романтичном.

Откуда пришёл камуфляж и почему он снова в тренде

Ещё недавно казалось, что анималистичные принты окончательно закрепились в женском гардеробе. Леопардовый рисунок несколько сезонов подряд украшал пальто, платья и обувь, но в какой-то момент он стал слишком привычным и перестал удивлять. Мода же требует постоянного движения, и в 2025 году именно камуфляж оказался тем самым "новым старым" решением.

Изначально военный узор создавался для маскировки, а вовсе не для того, чтобы блистать на подиуме. Позже его подхватили субкультуры — панки, рэперы, уличные артисты. Для них это был символ вызова и независимости. В начале 2010-х милитари-стиль вошёл в массовую моду: парки цвета хаки, брюки с накладными карманами, армейские ботинки. Однако тренд быстро выгорел. В женских коллекциях он исчез, оставшись в основном в мужской одежде.

Сегодня история повторяется, но с новым акцентом: дизайнеры делают ставку не на агрессивность, а на мягкие сочетания. Камуфляж теперь уживается с пастельными оттенками, романтичными силуэтами и даже с нежными аксессуарами.

Сравнение: камуфляж вчера и сегодня

Характеристика Камуфляж 2010-х Камуфляж 2025 Основные вещи Парки, карго, ботинки Платья-комбинезоны, юбки, боди Цвета Хаки, серый, чёрный Песочные, болотные, розовые детали Образ Брутальный, протестный Женственный, контрастный Аксессуары Рюкзаки, ремни Сумки, кеды, ремни с деталями Символика Независимость, вызов Ирония, игра с традицией

Как носить камуфляж этой осенью

Начните с верхней одежды — тренчи или жилеты с карманами легко вписываются в базовый гардероб.

Добавьте детали: ремень или сумку с камуфляжным элементом. Этого достаточно, чтобы "обновить" образ.

Комбинируйте с нежными вещами — розовый свитер, пастельные кроссовки или летящая юбка снимут лишнюю жёсткость.

Смешивайте принты: горох, полоска или геометрия теперь разрешены в одном комплекте.

Для смелых — платье с намёком на армейский рисунок: сочетайте его с каблуками или сапогами-казаками.

А что если камуфляж войдёт в категорию "новая классика" и останется в моде дольше привычного? Такая вероятность есть: фактурные плотные ткани идеально подходят для холодного сезона, а значит, спрос на этот принт может сохраниться несколько лет подряд.

Плюсы и минусы камуфляжного тренда

Плюсы Минусы Подходит для осенне-зимнего гардероба благодаря плотным тканям Требует аккуратности: перебор создаёт агрессивный образ Легко комбинируется с базовыми вещами Сложно сочетать с деловым стилем Унисекс — можно делиться вещами с партнёром Может быстро надоесть при слишком активном использовании Выглядит эффектно даже в небольших деталях

FAQ

Сколько стоит камуфляжная одежда в этом сезоне

Базовые вещи — куртки, рюкзаки, футболки — начинаются от 3-5 тысяч рублей в масс-маркете. В премиальных коллекциях цены доходят до десятков тысяч.

Что лучше: крупный или мелкий камуфляжный рисунок

Крупный смотрится ярче и подходит для верхней одежды. Мелкий — универсальнее, особенно для аксессуаров и платьев.

Можно ли носить камуфляж в офис

Да, если это детали: ремень, сумка, шарф. Полный образ в камуфляже не вписывается в строгий дресс-код.

Мифы и правда

Миф: камуфляж всегда делает образ грубым.

Правда: при правильном сочетании он становится даже романтичным.

Миф: камуфляж подходит только молодёжи.

Правда: всё зависит от фасона. Платья и аксессуары с намёком на принт уместны в любом возрасте.

Миф: камуфляж нельзя комбинировать с другими узорами.

Правда: в 2025 это главный приём стилистов — сочетать несочетаемое.

3 интересных факта

Первые модные коллекции с камуфляжем появились ещё в 1970-х на волне милитари-стиля.

В Японии камуфляж используется не только в одежде, но и в интерьерном дизайне.

Многие спортивные бренды выпускают лимитированные кроссовки с армейским принтом, и такие модели раскупаются за считаные дни.

Именно поэтому камуфляж сегодня — не маскировка, а способ выделиться и показать, что мода умеет превращать даже армейский узор в символ свободы и игры со стилем.