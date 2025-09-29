От фронта до подиума: история тренча, который пережил всё и остался в гардеробе

Тренч — вещь, которая десятилетиями остаётся символом стиля и практичности. Он появился как элемент военной формы, но быстро перекочевал в повседневный гардероб и стал одной из самых универсальных верхних одежд. Сегодня тренч носит статус «must-have»: он одинаково хорошо смотрится с платьем, костюмом и кроссовками.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в замшевом пальто
Почему тренч — классика
История. Первые тренчи создавались для военных в начале XX века.
Универсальность. Подходит к любому стилю: от строгого до спортивного.
Вечная мода. Независимо от сезона и трендов, тренч всегда актуален.
Какие тренчи актуальны сегодня
Классический бежевый. Самый узнаваемый вариант, который никогда не выходит из моды.
Чёрный и тёмно-синий. Более строгие и универсальные, хорошо смотрятся в городе.
Яркие оттенки. Красный, зелёный, голубой — для смелых акцентов.
Оверсайз. Свободный крой подчёркивает современный стиль.
Кожаный тренч. Тренд последних сезонов: эффектно и стильно.
С чем носить тренч
С платьями и юбками — создаёт романтичный образ.
С брюками и джинсами — повседневный и практичный вариант.
С кроссовками и ботинками — добавляет расслабленности.
С каблуками — делает образ элегантным и женственным.