От фронта до подиума: история тренча, который пережил всё и остался в гардеробе

Моя семья » Красота и стиль

Тренч — вещь, которая десятилетиями остаётся символом стиля и практичности. Он появился как элемент военной формы, но быстро перекочевал в повседневный гардероб и стал одной из самых универсальных верхних одежд. Сегодня тренч носит статус «must-have»: он одинаково хорошо смотрится с платьем, костюмом и кроссовками.

Девушка в замшевом пальто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в замшевом пальто

Почему тренч — классика

  • История. Первые тренчи создавались для военных в начале XX века.
  • Универсальность. Подходит к любому стилю: от строгого до спортивного.
  • Вечная мода. Независимо от сезона и трендов, тренч всегда актуален.

Какие тренчи актуальны сегодня

  • Классический бежевый. Самый узнаваемый вариант, который никогда не выходит из моды.
  • Чёрный и тёмно-синий. Более строгие и универсальные, хорошо смотрятся в городе.
  • Яркие оттенки. Красный, зелёный, голубой — для смелых акцентов.
  • Оверсайз. Свободный крой подчёркивает современный стиль.
  • Кожаный тренч. Тренд последних сезонов: эффектно и стильно.

С чем носить тренч

  • С платьями и юбками — создаёт романтичный образ.
  • С брюками и джинсами — повседневный и практичный вариант.
  • С кроссовками и ботинками — добавляет расслабленности.
  • С каблуками — делает образ элегантным и женственным.

Сравнение образов

Образ Стиль Эффект
Бежевый тренч + джинсы Кэжуал Лёгкость и комфорт
Чёрный тренч + костюм Деловой Строгость и уверенность
Яркий тренч + базовый лук Модный Акцент на индивидуальность
Кожаный тренч + ботинки Смелый Дерзкий и современный стиль

FAQ

Какой тренч самый универсальный?

Бежевый средней длины.

Подходит ли тренч для вечернего выхода?

Да, особенно чёрный или кожаный.

Можно ли носить тренч с кроссовками?

Да, это современный тренд.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
