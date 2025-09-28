Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Белуга под угрозой исчезновения: опасный гибрид несёт катастрофу, если его выпустить в реки
Петербург раскошелится на 150 млн: оплата проезда станет проще
Кибервойна на высоте: как защитить авиацию от цифрового апокалипсиса
Абьюзивные отношения Гарика Мартиросяна: жена шокирует своими откровениями — на фото всё видно
Apple приготовила революцию: Европа дрогнет первой
Солнечный взрыв на тарелке: этот сезонный лидер бьёт по болезням сильнее лекарств
Секрет бабушки: добавьте это в суп с нутом — муж будет просить добавки каждый день
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Прямое сообщение с Персидским заливом: Иран передал 34 км России

Лёд против морщин: криотерапия для лица, которая запускает омоложение без уколов и операций

3:17
Моя семья » Красота и стиль

Криотерапия для лица — косметическая процедура, основанная на воздействии низких температур. Она быстро завоевала популярность, потому что даёт видимый результат уже после первого сеанса: кожа выглядит свежее, более подтянутой и отдохнувшей. Но чтобы эффект был безопасным и стойким, важно понимать, что именно даёт холод и кому он противопоказан.

Кубики льда
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Кубики льда

Как работает криотерапия

При охлаждении кожа испытывает стресс: сосуды резко сужаются, а затем расширяются. В ответ усиливается кровоток, ускоряется обмен веществ и активнее вырабатывается коллаген. Такой «тренинг» сосудов улучшает цвет лица, повышает тонус и уменьшает отёчность.

Польза криотерапии

  • уменьшает воспаления и покраснения;
  • делает кожу упругой и подтянутой;
  • сокращает поры и выравнивает рельеф;
  • убирает утренние отёки и тёмные круги под глазами;
  • при курсе процедур замедляет процессы старения.

Виды криотерапии

  • Аппаратная (жидкий азот). Используется в салоне, даёт выраженный эффект омоложения.
  • Криомассаж. Выполняется металлическими роликами или палочками, охлаждёнными до низкой температуры.
  • Домашняя. Кубики льда из воды или отваров трав для быстрого тонизирующего эффекта.

Сравнение методов

Метод Где делать Эффект Особенности
Жидкий азот Салон Омоложение, восстановление Только у специалиста
Криомассаж Салон/дом Снятие отёков, тонус Можно курсом
Кубики льда Дом Освежение, кратковременный эффект Доступно и просто

Советы шаг за шагом

  1. Перед процедурой очистите кожу.
  2. Используйте лёд или аппарат не дольше 1–2 минут на участке.
  3. Делайте курс: 2–3 раза в неделю в течение месяца.
  4. После нанесите сыворотку или крем для закрепления эффекта.
  5. Не проводите процедуру при куперозе и сильной чувствительности кожи.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Держать лёд слишком долго → раздражение, покраснение → быстрые скользящие движения.
  • Делать ежедневно → пересушивание → курс 2–3 раза в неделю.
  • Использовать при куперозе → усиление сосудистой сетки → охлаждённые патчи или мягкие маски.

А что если нужен экспресс-эффект?

Для утренней свежести подойдут кубики льда с отваром ромашки или зелёного чая. Они уберут отёки и придадут коже тонус всего за пару минут.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстрый видимый эффект Риск раздражения
Подходит для разных возрастов Есть противопоказания
Можно делать дома Эффект временный без курса
Доступность Не подходит при куперозе

FAQ

Со скольки лет можно делать криотерапию?

Уже с 20 лет — для снятия отёков и профилактики тусклого цвета лица.

Больно ли это?

Нет, ощущается прохлада и лёгкое покалывание.

Как долго держится эффект?

После одного сеанса — несколько часов, при курсе — до месяца.

Сейчас читают
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь
Домашние животные
Порода — это приговор: кошки, которые запрограммированы на короткую жизнь
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Последние материалы
Лёд против морщин: криотерапия для лица, которая запускает омоложение без уколов и операций
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Прямое сообщение с Персидским заливом: Иран передал 34 км России
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Корсеты, прозрачность и серебро: тренды, которые делают свадьбы 2025 года дерзкими
Москва показала другое лицо: что 26 миллионов туристов нашли в ней кроме Кремля
Солнечная революция в Швейцарии: 30 лет мощности таят секрет вечной энергии
Забудьте про нажатия: секрет спелого авокадо кроется под крышечкой
Блестящие цилиндры или сожжённые сальники: может ли промывка спасти двигатель или навредит ещё больше
Тихий обвал здоровья рвётся из сна: пересып становится оружием массового поражения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.