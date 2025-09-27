От шапки до окрашивания: главные заблуждения о волосах, которые вредят больше, чем лысина

Выпадение волос — тема, обросшая десятками мифов. Одни считают, что шампунь способен «вылечить» проблему, другие винят головные уборы или окрашивание. На деле большинство подобных утверждений не имеют ничего общего с реальностью. Чтобы разобраться, где правда, а где домыслы, стоит внимательно рассмотреть самые популярные заблуждения.
Наследственность действительно играет огромную роль, но далеко не единственную. На состояние шевелюры влияют стресс, гормональные сбои, питание, хронические болезни. Поэтому надеяться лишь на «плохую генетику» неправильно — во многих случаях ситуацию можно поправить.
Этот миф особенно популярен зимой. На самом деле головные уборы защищают от холода и резких перепадов температуры. Они не мешают доступу кислорода к коже головы, потому что питание волос идёт изнутри — через кровеносные сосуды. Если ткань не вызывает раздражения и не травмирует кожу, вреда от неё не будет.
Краска действительно сушит волосы и может сделать их ломкими, но на рост и выпадение она напрямую не влияет. Главное — использовать качественные средства, ухаживать с помощью масок и сывороток, а также не злоупотреблять частотой окрашивания.
Шампунь очищает кожу головы, но не решает проблему облысения. Даже самые дорогие формулы не проникают в корень волоса. Если выпадение связано с внутренними факторами, никакой шампунь не поможет, нужен комплексный подход: витамины, сыворотки, медицинские процедуры.
Корни волос находятся в коже головы, и ножницы на них не влияют. После стрижки концы становятся ровнее, волосы выглядят гуще и здоровее, но скорость роста остаётся прежней.
Нередко в сети встречаются советы «не мыть голову месяцами». Но грязь, кожное сало и остатки стайлинга закупоривают поры и ухудшают состояние кожи. Это может вызвать перхоть и воспаления, что лишь усилит выпадение.
Ориентируйтесь на состав — избегайте агрессивных сульфатов и отдавайте предпочтение средствам с кератином и растительными экстрактами.
Ампулы дают быстрый результат, маски поддерживают волосы в долгосрочной перспективе. Лучший вариант — совмещать.
Цены зависят от метода: мезотерапия — от 3000 руб. за сеанс, плазмотерапия — от 5000 руб. и выше.
