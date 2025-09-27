Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренируетесь, но мышцы не растут? Вот главные причины застоя, о которых молчат
Худеем со вкусом: этот морковный пирог можно есть, не боясь за фигуру — вот почему
Яна Рудковская в восторге: как Сальме Хайек удаётся выглядеть на 30 лет моложе
От шапки до окрашивания: главные заблуждения о волосах, которые вредят больше, чем лысина
Цинковая ловушка: 8 симптомов скрытого дефицита, который разрушает здоровье изнутри
Джоан Роулинг против Эммы Уотсон: писательница поддержала сатирический ролик, высмеивающий актрису
Кисловодск обошёл сам себя: туристы оставляют городу больше денег, чем курортный сбор
Льготы спасают середняков: какие иномарки не подорожают после нового утильсбора
Лёгкий, быстрый, из доступных продуктов: салат, который выглядит как ресторанное блюдо

Блеск за копейки или путь к сухим концам? Вся правда об уксусных ополаскиваниях

2:51
Моя семья » Красота и стиль

Уксус для волос — популярное народное средство, которое используют как ополаскиватель для блеска и силы. Но споры вокруг него не утихают: одни называют уксус чудо-средством, другие предупреждают о возможном вреде. Давайте разберёмся, где правда, а где миф.

Зачем используют уксус для волос

  • Блеск. Уксус нейтрализует щёлочь после шампуня и закрывает чешуйки волос.
  • Регуляция pH. Делает кожу головы менее жирной и снижает риск перхоти.
  • Мягкость воды. Помогает смыть остатки жёсткой воды и стайлинга.
  • Антисептик. Обладает лёгким противогрибковым и антибактериальным действием.

Какие виды уксуса применяют

  • Яблочный уксус. Самый популярный, мягкий и богат микроэлементами.
  • Винный уксус. Более кислый, использовать нужно с осторожностью.
  • Столовый уксус (9%). Для волос слишком агрессивный, требует сильного разведения.

Польза

  • Волосы становятся более блестящими и гладкими.
  • Снижается жирность кожи головы.
  • Помогает при лёгкой перхоти.

Возможный вред

  • Сухие и ломкие волосы могут стать ещё более хрупкими.
  • Концентрированный уксус раздражает кожу головы.
  • При частом применении вызывает пересушивание и зуд.

Сравнение

Эффект Польза Риски
Блеск и гладкость Пересушивание при частом использовании
Баланс pH Раздражение кожи головы
Борьба с жирностью Ломкость при сухих волосах

Советы шаг за шагом

  1. Используйте только натуральный яблочный уксус.
  2. Разводите: 1–2 ст. л. на 1 л воды.
  3. Ополаскивайте волосы после мытья, избегая попадания в глаза.
  4. Применяйте не чаще 1 раза в неделю.
  5. После процедуры используйте лёгкий кондиционер или масло для кончиков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать концентрат → ожог кожи → только разведённый раствор.
  • Делать часто → пересушивание → 1 раз в неделю или реже.
  • Применять при чувствительной коже → раздражение → мягкие травяные ополаскиватели.

А что если нужен только блеск?

Вместо уксуса можно использовать кислотные спреи или бальзамы с фруктовыми кислотами. Они мягче и не пересушивают.

Подходит ли уксус для окрашенных волос?

Нет, он быстрее вымывает цвет.

Можно ли использовать уксус при сухой коже головы?

Лучше избегать, чтобы не усугубить сухость.

Как часто можно применять?

1 раз в 1–2 недели.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Наука и техника
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Домашние животные
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Красота и стиль
Серые тряпки оживают: один кухонный трюк возвращает одежде яркость и свежесть
Популярное
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку

Японские учёные доказали: собаки способны быстро распознавать человеческий обман и надолго теряют доверие к тому, кто их разочаровал.

Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Впервые за историю: межзвёздная комета весом, равным горе, вошла в Солнечную систему
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Любовь вопреки: как неожиданное знакомство с Маргаритой Симоньян перевернуло жизнь Тиграна Кеосаяна
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Кошка в доме — прямой путь к шизофрении: страшная правда, которую игнорировали годами
Последние материалы
Джоан Роулинг против Эммы Уотсон: писательница поддержала сатирический ролик, высмеивающий актрису
Кисловодск обошёл сам себя: туристы оставляют городу больше денег, чем курортный сбор
Льготы спасают середняков: какие иномарки не подорожают после нового утильсбора
Лёгкий, быстрый, из доступных продуктов: салат, который выглядит как ресторанное блюдо
Разгадан секрет полоски на полотенце: это не просто декор, а практичное решение
Медная проволока, водка и сахар — эксперименты, которые убивают овощи вместо ускорения
Секрет раскрыт: почему тренировки в компании эффективнее, чем в одиночку
Не просто поход, а квест: как увлечь ребёнка и сделать поход незабываемым приключением
Пророчество морских глубин: найдена связь между затонувшим портом и гробницей Клеопатры
Ксюша в гневе: Надежда Стрелец намекнула на проблемы после интервью с Собчак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.