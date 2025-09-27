Красивые руки под угрозой: эксперты раскрыли правду о ломкости ногтей и её настоящих причинах

3:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ломкость ногтей — проблема, с которой сталкиваются многие. Они начинают расслаиваться, легко ломаются и теряют ухоженный вид. Причины могут быть как внешними (частый контакт с водой, бытовой химией), так и внутренними (дефицит витаминов, заболевания). Лечение должно быть комплексным — от правильного ухода до изменения рациона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пастельный маникюр зима

Причины ломкости ногтей

Недостаток витаминов A, C, D, E и группы B.

Дефицит минералов: кальция, цинка, железа, магния.

Частый контакт с водой и агрессивными моющими средствами.

Сухость кожи и недостаток влаги.

Использование некачественных покрытий или неправильное снятие гель-лака.

Болезни щитовидной железы и анемия.

Методы лечения и укрепления

Уход дома

Использовать масла (миндальное, жожоба, оливковое) для питания ногтей и кутикулы.

Делать ванночки с морской солью, содой или травами.

Наносить укрепляющие базы и лечебные покрытия.

Избегать ацетонсодержащих жидкостей для снятия лака.

Надевать перчатки при уборке и мытье посуды.

Питание

Включить продукты с кальцием (творог, сыр, кунжут).

Добавить орехи, семена, яйца и рыбу для цинка и омега-3.

Употреблять свежие овощи и фрукты — источник витаминов и антиоксидантов.

При сильном дефиците — принимать витаминные комплексы (после консультации с врачом).

Салонные процедуры

Парафинотерапия — глубокое увлажнение и питание.

SPA-маникюр с масками и массажем.

Биогель или лечебные базы — защита и укрепление ногтевой пластины.

Сравнение методов

Метод Эффект Минусы Масла и ванночки Увлажнение и питание Требует регулярности Витамины и питание Укрепление изнутри Эффект через 1–2 месяца Салонные процедуры Быстрый косметический результат Стоимость и необходимость повторений

Советы шаг за шагом

Исключите агрессивные факторы: химия, жёсткие пилки, ацетон. Начните курс витаминных добавок или скорректируйте рацион. Делайте домашний уход 2–3 раза в неделю. Используйте лечебные покрытия в течение месяца. При серьёзных проблемах обратитесь к дерматологу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Наращивать ногти при ломкости → ухудшение состояния → лечебные базы.

Срезать кутикулу слишком глубоко → воспаление → мягкие ремуверы.

Игнорировать питание → длительная ломкость → витамины и минералы.

А что если ногти очень слабые?

В таких случаях врачи часто рекомендуют курсы биотина и коллагеновые добавки. Они укрепляют ногти изнутри и улучшают их рост.

Плюсы и минусы лечения

Плюсы Минусы Улучшает внешний вид и здоровье ногтей Эффект не быстрый Можно сочетать домашний и салонный уход Требует дисциплины Комплексный подход даёт стойкий результат Иногда нужны анализы и врачебная помощь

FAQ

Сколько времени лечить ломкие ногти?

Первые результаты заметны через 4–6 недель.

Помогают ли ванночки с лимоном?

Да, но при частом использовании кислота может сушить ногти.

Можно ли делать гель-лак при ломких ногтях?

Только с укрепляющей базой, но лучше дать время на восстановление.