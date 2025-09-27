Красивые руки под угрозой: эксперты раскрыли правду о ломкости ногтей и её настоящих причинах
28.09.2025 00:04
Ломкость ногтей — проблема, с которой сталкиваются многие. Они начинают расслаиваться, легко ломаются и теряют ухоженный вид. Причины могут быть как внешними (частый контакт с водой, бытовой химией), так и внутренними (дефицит витаминов, заболевания). Лечение должно быть комплексным — от правильного ухода до изменения рациона.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Причины ломкости ногтей
Недостаток витаминов A, C, D, E и группы B.
Дефицит минералов: кальция, цинка, железа, магния.
Частый контакт с водой и агрессивными моющими средствами.
Сухость кожи и недостаток влаги.
Использование некачественных покрытий или неправильное снятие гель-лака.
Болезни щитовидной железы и анемия.
Методы лечения и укрепления
Уход дома
Использовать масла (миндальное, жожоба, оливковое) для питания ногтей и кутикулы.
Делать ванночки с морской солью, содой или травами.
Наносить укрепляющие базы и лечебные покрытия.
Избегать ацетонсодержащих жидкостей для снятия лака.
Надевать перчатки при уборке и мытье посуды.
Питание
Включить продукты с кальцием (творог, сыр, кунжут).
Добавить орехи, семена, яйца и рыбу для цинка и омега-3.
Употреблять свежие овощи и фрукты — источник витаминов и антиоксидантов.
При сильном дефиците — принимать витаминные комплексы (после консультации с врачом).
Салонные процедуры
Парафинотерапия — глубокое увлажнение и питание.
SPA-маникюр с масками и массажем.
Биогель или лечебные базы — защита и укрепление ногтевой пластины.
Сравнение методов
Метод
Эффект
Минусы
Масла и ванночки
Увлажнение и питание
Требует регулярности
Витамины и питание
Укрепление изнутри
Эффект через 1–2 месяца
Салонные процедуры
Быстрый косметический результат
Стоимость и необходимость повторений
Советы шаг за шагом
Исключите агрессивные факторы: химия, жёсткие пилки, ацетон.
Начните курс витаминных добавок или скорректируйте рацион.
Делайте домашний уход 2–3 раза в неделю.
Используйте лечебные покрытия в течение месяца.
При серьёзных проблемах обратитесь к дерматологу.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Наращивать ногти при ломкости → ухудшение состояния → лечебные базы.
Срезать кутикулу слишком глубоко → воспаление → мягкие ремуверы.
Игнорировать питание → длительная ломкость → витамины и минералы.
А что если ногти очень слабые?
В таких случаях врачи часто рекомендуют курсы биотина и коллагеновые добавки. Они укрепляют ногти изнутри и улучшают их рост.
Плюсы и минусы лечения
Плюсы
Минусы
Улучшает внешний вид и здоровье ногтей
Эффект не быстрый
Можно сочетать домашний и салонный уход
Требует дисциплины
Комплексный подход даёт стойкий результат
Иногда нужны анализы и врачебная помощь
FAQ
Сколько времени лечить ломкие ногти?
Первые результаты заметны через 4–6 недель.
Помогают ли ванночки с лимоном?
Да, но при частом использовании кислота может сушить ногти.
Можно ли делать гель-лак при ломких ногтях?
Только с укрепляющей базой, но лучше дать время на восстановление.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru