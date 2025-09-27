Красивые руки под угрозой: эксперты раскрыли правду о ломкости ногтей и её настоящих причинах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Ломкость ногтей — проблема, с которой сталкиваются многие. Они начинают расслаиваться, легко ломаются и теряют ухоженный вид. Причины могут быть как внешними (частый контакт с водой, бытовой химией), так и внутренними (дефицит витаминов, заболевания). Лечение должно быть комплексным — от правильного ухода до изменения рациона.

Пастельный маникюр зима
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пастельный маникюр зима

Причины ломкости ногтей

  • Недостаток витаминов A, C, D, E и группы B.
  • Дефицит минералов: кальция, цинка, железа, магния.
  • Частый контакт с водой и агрессивными моющими средствами.
  • Сухость кожи и недостаток влаги.
  • Использование некачественных покрытий или неправильное снятие гель-лака.
  • Болезни щитовидной железы и анемия.

Методы лечения и укрепления

Уход дома

  • Использовать масла (миндальное, жожоба, оливковое) для питания ногтей и кутикулы.
  • Делать ванночки с морской солью, содой или травами.
  • Наносить укрепляющие базы и лечебные покрытия.
  • Избегать ацетонсодержащих жидкостей для снятия лака.
  • Надевать перчатки при уборке и мытье посуды.

Питание

  • Включить продукты с кальцием (творог, сыр, кунжут).
  • Добавить орехи, семена, яйца и рыбу для цинка и омега-3.
  • Употреблять свежие овощи и фрукты — источник витаминов и антиоксидантов.
  • При сильном дефиците — принимать витаминные комплексы (после консультации с врачом).

Салонные процедуры

  • Парафинотерапия — глубокое увлажнение и питание.
  • SPA-маникюр с масками и массажем.
  • Биогель или лечебные базы — защита и укрепление ногтевой пластины.

Сравнение методов

Метод Эффект Минусы
Масла и ванночки Увлажнение и питание Требует регулярности
Витамины и питание Укрепление изнутри Эффект через 1–2 месяца
Салонные процедуры Быстрый косметический результат Стоимость и необходимость повторений

Советы шаг за шагом

  1. Исключите агрессивные факторы: химия, жёсткие пилки, ацетон.
  2. Начните курс витаминных добавок или скорректируйте рацион.
  3. Делайте домашний уход 2–3 раза в неделю.
  4. Используйте лечебные покрытия в течение месяца.
  5. При серьёзных проблемах обратитесь к дерматологу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Наращивать ногти при ломкости → ухудшение состояния → лечебные базы.
  • Срезать кутикулу слишком глубоко → воспаление → мягкие ремуверы.
  • Игнорировать питание → длительная ломкость → витамины и минералы.

А что если ногти очень слабые?

В таких случаях врачи часто рекомендуют курсы биотина и коллагеновые добавки. Они укрепляют ногти изнутри и улучшают их рост.

Плюсы и минусы лечения

Плюсы Минусы
Улучшает внешний вид и здоровье ногтей Эффект не быстрый
Можно сочетать домашний и салонный уход Требует дисциплины
Комплексный подход даёт стойкий результат Иногда нужны анализы и врачебная помощь

FAQ

Сколько времени лечить ломкие ногти?

Первые результаты заметны через 4–6 недель.

 Помогают ли ванночки с лимоном?

Да, но при частом использовании кислота может сушить ногти.

 Можно ли делать гель-лак при ломких ногтях?

Только с укрепляющей базой, но лучше дать время на восстановление.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
