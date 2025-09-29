Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот прорыв ждали десятилетия: болезнь Гентингтона отступает под натиском науки
Роковая ошибка Tesla: почему рабочий стал жертвой робота и требует компенсацию
Ингаляторы два в одном помогают детям лучше справляться с астмой
Нейробиолог бьет тревогу: вот что смартфон делает с вашим мозгом по утрам
Миф о кошачьей улыбке рухнул: владельцы годами неправильно понимали своих питомцев
Тайный враг в стакане: как обычный милкшейк крадёт здоровье мозга
Степанова о разводе Дибровых: зачем Полина идёт на интервью и что скрывают звёзды Рублёвки
Ходьба – не просто прогулка: раскрыт секрет похудения для женщин после 50
Седина в 20 лет стала нормой: почему этот признак старения больше не зависит от возраста

Обманите время: откройте для себя 4 метода, которые заставят вашу кожу молодеть с каждым днем

5:11
Моя семья » Красота и стиль

Современная эстетическая медицина переживает настоящую революцию, смещая фокус с маскировки возрастных изменений на их глубокое и естественное устранение. На смену радикальной хирургии и инвазивным методикам приходит новое направление — регенеративная эстетическая медицина. Это передовой мегатренд, который ставит своей целью не просто коррекцию внешности, а стимуляцию собственных восстановительных ресурсов организма для борьбы с последствиями старения.

Косметолог
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Косметолог

Суть этого подхода заключается в активации естественных процессов регенерации кожи, которые с годами замедляются. Вместо того чтобы заполнять морщины филлерами или прибегать к помощи скальпеля, регенеративная медицина использует биологические методы лечения и малоинвазивные техники, чтобы "обучить" ткани самообновлению.

Как отмечают ведущие эксперты в области дерматологии, современный тренд — это здоровье кожи в долгосрочной перспективе. Мы не просто меняем геометрию лица, мы работаем с биологией, чтобы добиться прочного и, что важно, естественного результата.

Что такое регенеративная эстетическая медицина?

Это направление медицины, которое использует биостимуляцию для запуска выработки собственного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Процедуры обладают не только восстанавливающим, но и мощным профилактическим действием. Они способствуют разрушению поврежденных волокон и замене их новыми, более прочными и эластичными, а также обеспечивают глубокое увлажнение тканей. Таким образом, цель достигается двойная: эстетическая — улучшение внешнего вида кожи, и терапевтическая — ее общее оздоровление, пишет my-personaltrainer.it.

Ключевые методы регенеративной медицины

1. Биостимуляция — основа регенеративного подхода

Это золотой стандарт в борьбе с возрастными изменениями. Процедуры биостимуляции не просто добавляют объем, а кардинально меняют качество кожи, укрепляя ее каркас.

  • Как это работает? Под кожу вводятся биосовместимые вещества (например, гидроксиапатит кальция), которые служат матрицей для фибробластов — клеток, отвечающих за выработку коллагена.

  • Результат: Постепенное и естественное улучшение плотности и упругости кожи, коррекция овала лица, устранение дряблости. Эффект развивается в течение нескольких месяцев и сохраняется долго.

2. Микрофокусированный ультразвук (УЗИ-лифтинг)

Это высокотехнологичная неинвазивная процедура, которая стала прорывом в аппаратной косметологии.

  • Принцип действия: Ультразвуковая энергия точечно и точно доставляется в глубокие слои кожи (SMAS-фасцию), создавая термический эффект. Это запускает процесс неоколлагенеза — синтеза новых коллагеновых волокон.

  • Преимущества: Современные системы с визуализацией в реальном времени позволяют врачу контролировать глубину воздействия с ювелирной точностью. Эффект лифтинга проявляется постепенно в течение 2-3 месяцев и длится до года и более. Процедура идеальна для зоны лица, шеи и декольте.

3. Филлеры на основе гиалуроновой кислоты нового поколения

Гиалуроновая кислота в регенеративной медицине — это не только "наполнитель". Современные филлеры разработаны для двойного действия.

  • Интеграция и стимуляция: Эластичные и плотные формулы филлеров идеально интегрируются в ткани, не только разглаживая морщины, но и мягко стимулируя выработку собственного коллагена.

  • Интенсивное увлажнение: Отдельная линейка филлеров-скисайверов с глицерином обладает мощным гидратирующим действием, притягивая и удерживая молекулы воды в коже, что также способствует ее оздоровлению и омоложению.

4. Двухфазные химические пилинги

Пилинги в регенеративном подходе — это не просто отшелушивание. Это контролируемое повреждение, которое запускает активное обновление.

  • Технология двух фаз: Наиболее эффективными считаются пилинги на основе трихлоруксусной кислоты (ТСА). Первая фаза обеспечивает контролируемое отшелушивание, а вторая — биостимуляцию с помощью коктейля аминокислот и витаминов.

  • Эффект: Такой подход минимизирует риски и обеспечивает более равномерный результат. Улучшается текстура и тон кожи, уменьшаются пигментные пятна, морщины и последствия постакне.

Регенеративная эстетическая медицина — это философия красоты, основанная на здоровье. Она предлагает не быстрый, но иллюзорный результат, а фундаментальное улучшение состояния кожи через активацию ее собственного потенциала. Это инвестиция в естественную молодость, которая окупается долгими годами свежего и подтянутого внешнего вида.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Шоу-бизнес
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Популярное
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.

Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Последние материалы
Детство без боли: Швейцария встала на защиту детей – что теперь под запретом
Лисий образ, кошачье сердце: питомец, которого не спутать ни с кем
Дизайнерский автопилот для интерьера: эта формула наведёт порядок в любой комнате
Обманите время: откройте для себя 4 метода, которые заставят вашу кожу молодеть с каждым днем
На поле сражения родился символ: буханка из пепла стала легендой национальной кухни
Школы тут ни при чём: кто должен адаптировать детей мигрантов на самом деле
Тропы, что ведут в другой мир: маршруты Ленобласти, которые стоит пройти этой осенью
Бутылка из кладовки работает лучше краски: секрет сияющей седины без лишних трат
Деньги как инструмент власти: чему нас учат древние счётные палочки
Пенсии повысят раньше срока: ощутимая прибавка придёт уже в январе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.