Загар сошёл, а рисунки остались: осень открывает лучший момент для тайной битвы с пятнами на коже

После лета многие замечают, что кожа перестала быть ровной и чистой — на ней проступили тёмные пятна. Причина не только в солнце: гиперпигментацию могут спровоцировать гормональные изменения, возраст, лекарства и даже процедуры, призванные омолаживать. Осень считается идеальным временем для коррекции, ведь солнечная активность снижается, а значит, меньше рисков новых пятен.
Цвет кожи определяется меланином — пигментом, который защищает от ультрафиолетового излучения. Его вырабатывают меланоциты, а к поверхности транспортируют кератиноциты. Когда этот процесс нарушается, пигмент распределяется неравномерно, и появляются пятна разного размера и оттенка.
"Когда процесс синтеза меланина нарушается, он откладывается неравномерно, формируя пятна различного размера и формы", — рассказала врач-косметолог Валерия Алифанова.
Пигмент может откладываться в разных слоях кожи. Чем глубже процесс, тем сложнее его убрать. Диагностировать вид гиперпигментации и назначить лечение может только врач, иногда требуется дерматоскопия или анализы.
Веснушки — мелкие точки, ярче всего заметные летом.
Мелазма (или хлоазма) — крупные пятна с неровными границами, часто связаны с гормональными изменениями.
Лентиго — возрастные или юношеские пятна, возникающие из-за солнца или спонтанно.
Поствоспалительная пигментация — следствие травм, акне, пилингов.
Лекарственная — результат побочного действия некоторых препаратов.
Важно помнить: за пигментацией иногда может скрываться меланома, поэтому самолечение без консультации дерматолога опасно.
Летом мы стремимся к загару, но ультрафиолет — первая причина появления пятен.
"Достаточно всего один раз сильно обгореть, чтобы запустить механизмы гиперпигментации и получить пятна на коже", — предостерегает косметолог.
SPF-кремы нужно использовать ежедневно, даже в пасмурные дни. Излучение проходит сквозь облака и отражается от поверхностей, усиливая воздействие.
Колебания уровня эстрогенов при беременности или приёме контрацептивов часто приводят к появлению пятен, которые исчезают после нормализации фона. Важны и другие гормоны: нарушение работы щитовидной железы или надпочечников в сочетании с солнцем может запустить активную выработку меланина.
Перед тем как выбирать дорогостоящие процедуры, стоит пройти обследование и сдать анализы на гормоны.
С годами клетки медленнее перераспределяют пигмент, и на лице, руках, зоне декольте появляются тёмные участки — сенильное лентиго. Эти зоны страдают сильнее всего, так как именно они чаще открыты солнцу.
Иногда пигментация появляется именно после косметологических манипуляций. Лазеры, пилинги и дермабразия могут вызвать воспаление, если не соблюдать рекомендации врача. После таких процедур особенно важна фотозащита.
Некоторые препараты делают кожу чувствительной к ультрафиолету: антибиотики (доксициклин, тетрациклин), обезболивающие (ибупрофен, диклофенак), гормональные средства, антидепрессанты, ретиноиды. При длительном лечении без SPF риск пигментации возрастает.
|Метод
|Эффективность
|Когда подходит
|Особенности
|Кремы с арбутином, витамином С, кислотами
|Средняя
|Лёгкие формы, профилактика
|Делают пятна менее заметными
|Химический пилинг
|Высокая
|Поверхностная пигментация
|Требует курса и защиты от солнца
|Лазер
|Очень высокая
|Глубокие пятна, лентиго
|Дорогой, может вызвать воспаление
|Фототерапия (IPL)
|Высокая
|Мелазма, постакне
|Щадящий, но нужен курс
|Мезотерапия с антиоксидантами
|Средняя
|В комплексной терапии
|Работает постепенно
Начните с диагностики: обратитесь к дерматологу.
Подберите уход с осветляющими компонентами — сыворотка с витамином С, крем с азелаиновой кислотой.
Используйте SPF каждый день (минимум 30).
Осенью и зимой пройдите курс пилингов или аппаратных процедур.
Добавьте антиоксидантные добавки (омега-3, витамин Е, ресвератрол).
Следите за гормональным балансом: при необходимости проконсультируйтесь с эндокринологом.
Игнорирование SPF → новые пятна → кремы с высоким уровнем защиты.
Самостоятельное использование жёстких пилингов → ожоги и усиление пигментации → профессиональные пилинги у косметолога.
Маскировка проблем тональным кремом → временный эффект, закупорка пор → лечебные сыворотки и ВВ-кремы с SPF.
Если пигментация связана с внутренними проблемами организма (гормоны, печень, ЖКТ), косметические процедуры дадут лишь временный результат. В таких случаях комплексное лечение, включающее консультацию врача, — единственный путь.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Домашняя косметика
|Доступность, профилактика
|Слабый эффект при выраженных пятнах
|Аппаратные процедуры
|Быстрый результат
|Высокая цена, риск осложнений
|Мезотерапия
|Омоложение + осветление
|Требует курса
|БАДы и витамины
|Поддержка изнутри
|Работают медленно
Как выбрать крем от пигментации?
Ищите арбутин, койевую кислоту, витамин С и SPF.
Сколько стоит лазерное удаление пятен?
Цена варьируется: от 5 до 20 тысяч рублей за сеанс, в зависимости от зоны и оборудования.
Что лучше: пилинг или лазер?
При лёгкой пигментации достаточно пилинга, при глубоких пятнах эффективнее лазер.
Миф: пигментные пятна появляются только от солнца.
Правда: причиной могут быть гормоны, лекарства, возраст.
Миф: крем полностью уберёт пятна.
Правда: он лишь осветлит и замедлит появление новых.
Миф: зимой SPF не нужен.
Правда: ультрафиолет действует круглый год.
У людей со смуглой кожей пятна появляются реже, но лечатся дольше.
Витамин С усиливает действие солнцезащитных средств.
Первые осветляющие кремы в Европе делали на основе ртути — сейчас это запрещено.
Волга — "матушка-река" России. Но если верить гидрологии, её величие основано на подмене. Кто же на самом деле главная река?