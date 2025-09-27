Загар сошёл, а рисунки остались: осень открывает лучший момент для тайной битвы с пятнами на коже

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

После лета многие замечают, что кожа перестала быть ровной и чистой — на ней проступили тёмные пятна. Причина не только в солнце: гиперпигментацию могут спровоцировать гормональные изменения, возраст, лекарства и даже процедуры, призванные омолаживать. Осень считается идеальным временем для коррекции, ведь солнечная активность снижается, а значит, меньше рисков новых пятен.

Девушка наносит крем на лицо
Фото: https://expertcosmo.ru/wp-content/uploads/2023/03/Easy-Ways-to-Improve-Your-Skin-1-scaled-1.jpg
Девушка наносит крем на лицо

Что такое пигментация

Цвет кожи определяется меланином — пигментом, который защищает от ультрафиолетового излучения. Его вырабатывают меланоциты, а к поверхности транспортируют кератиноциты. Когда этот процесс нарушается, пигмент распределяется неравномерно, и появляются пятна разного размера и оттенка.

"Когда процесс синтеза меланина нарушается, он откладывается неравномерно, формируя пятна различного размера и формы", — рассказала врач-косметолог Валерия Алифанова.

Пигмент может откладываться в разных слоях кожи. Чем глубже процесс, тем сложнее его убрать. Диагностировать вид гиперпигментации и назначить лечение может только врач, иногда требуется дерматоскопия или анализы.

Основные разновидности

  1. Веснушки — мелкие точки, ярче всего заметные летом.

  2. Мелазма (или хлоазма) — крупные пятна с неровными границами, часто связаны с гормональными изменениями.

  3. Лентиго — возрастные или юношеские пятна, возникающие из-за солнца или спонтанно.

  4. Поствоспалительная пигментация — следствие травм, акне, пилингов.

  5. Лекарственная — результат побочного действия некоторых препаратов.

Важно помнить: за пигментацией иногда может скрываться меланома, поэтому самолечение без консультации дерматолога опасно.

Солнце — главный триггер

Летом мы стремимся к загару, но ультрафиолет — первая причина появления пятен.

"Достаточно всего один раз сильно обгореть, чтобы запустить механизмы гиперпигментации и получить пятна на коже", — предостерегает косметолог.

SPF-кремы нужно использовать ежедневно, даже в пасмурные дни. Излучение проходит сквозь облака и отражается от поверхностей, усиливая воздействие.

Гормональные факторы

Колебания уровня эстрогенов при беременности или приёме контрацептивов часто приводят к появлению пятен, которые исчезают после нормализации фона. Важны и другие гормоны: нарушение работы щитовидной железы или надпочечников в сочетании с солнцем может запустить активную выработку меланина.

Перед тем как выбирать дорогостоящие процедуры, стоит пройти обследование и сдать анализы на гормоны.

Возрастные изменения кожи

С годами клетки медленнее перераспределяют пигмент, и на лице, руках, зоне декольте появляются тёмные участки — сенильное лентиго. Эти зоны страдают сильнее всего, так как именно они чаще открыты солнцу.

Последствия процедур и травм

Иногда пигментация появляется именно после косметологических манипуляций. Лазеры, пилинги и дермабразия могут вызвать воспаление, если не соблюдать рекомендации врача. После таких процедур особенно важна фотозащита.

Медикаменты, усиливающие реакцию

Некоторые препараты делают кожу чувствительной к ультрафиолету: антибиотики (доксициклин, тетрациклин), обезболивающие (ибупрофен, диклофенак), гормональные средства, антидепрессанты, ретиноиды. При длительном лечении без SPF риск пигментации возрастает.

Сравнение методов коррекции

Метод Эффективность Когда подходит Особенности
Кремы с арбутином, витамином С, кислотами Средняя Лёгкие формы, профилактика Делают пятна менее заметными
Химический пилинг Высокая Поверхностная пигментация Требует курса и защиты от солнца
Лазер Очень высокая Глубокие пятна, лентиго Дорогой, может вызвать воспаление
Фототерапия (IPL) Высокая Мелазма, постакне Щадящий, но нужен курс
Мезотерапия с антиоксидантами Средняя В комплексной терапии Работает постепенно

Советы шаг за шагом

  1. Начните с диагностики: обратитесь к дерматологу.

  2. Подберите уход с осветляющими компонентами — сыворотка с витамином С, крем с азелаиновой кислотой.

  3. Используйте SPF каждый день (минимум 30).

  4. Осенью и зимой пройдите курс пилингов или аппаратных процедур.

  5. Добавьте антиоксидантные добавки (омега-3, витамин Е, ресвератрол).

  6. Следите за гормональным балансом: при необходимости проконсультируйтесь с эндокринологом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование SPF → новые пятна → кремы с высоким уровнем защиты.

  • Самостоятельное использование жёстких пилингов → ожоги и усиление пигментации → профессиональные пилинги у косметолога.

  • Маскировка проблем тональным кремом → временный эффект, закупорка пор → лечебные сыворотки и ВВ-кремы с SPF.

А что если…

Если пигментация связана с внутренними проблемами организма (гормоны, печень, ЖКТ), косметические процедуры дадут лишь временный результат. В таких случаях комплексное лечение, включающее консультацию врача, — единственный путь.

Плюсы и минусы методов

Подход Плюсы Минусы
Домашняя косметика Доступность, профилактика Слабый эффект при выраженных пятнах
Аппаратные процедуры Быстрый результат Высокая цена, риск осложнений
Мезотерапия Омоложение + осветление Требует курса
БАДы и витамины Поддержка изнутри Работают медленно

FAQ

Как выбрать крем от пигментации?
Ищите арбутин, койевую кислоту, витамин С и SPF.

Сколько стоит лазерное удаление пятен?
Цена варьируется: от 5 до 20 тысяч рублей за сеанс, в зависимости от зоны и оборудования.

Что лучше: пилинг или лазер?
При лёгкой пигментации достаточно пилинга, при глубоких пятнах эффективнее лазер.

Мифы и правда

  • Миф: пигментные пятна появляются только от солнца.
    Правда: причиной могут быть гормоны, лекарства, возраст.

  • Миф: крем полностью уберёт пятна.
    Правда: он лишь осветлит и замедлит появление новых.

  • Миф: зимой SPF не нужен.
    Правда: ультрафиолет действует круглый год.

Три интересных факта

  1. У людей со смуглой кожей пятна появляются реже, но лечатся дольше.

  2. Витамин С усиливает действие солнцезащитных средств.

  3. Первые осветляющие кремы в Европе делали на основе ртути — сейчас это запрещено.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
