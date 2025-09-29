Японский тигр против империи Adidas: трон на модной арене культовых кроссовок пошатнулся

Японские кроссовки неожиданно ворвались в мировую моду, вытеснив Adidas Samba с пьедестала популярности. Их выбирают супермодели, модные блогеры и поклонники уличного стиля. В 2025 году именно Onitsuka Tiger Mexico 66 стали символом стиля и свободы самовыражения.
Главный секрет японских кроссовок — баланс между классикой и актуальностью. Выпущенные ещё в 1966 году, они были первой моделью бренда с культовыми перекрещивающимися полосками. Сегодня этот ретро-элемент вновь в центре внимания.
По мнению экспертов, бренд грамотно поддерживает ощущение эксклюзивности, ограничивая продажи и избегая массовых дискаунтеров. Благодаря этому Mexico 66 воспринимаются не просто как обувь, а как модный символ.
"Эта модель выделяется своим легендарным дизайном, культовой привлекательностью и эксклюзивностью", — отметил редактор Who What Wear.
|Характеристика
|Adidas Samba
|Onitsuka Tiger Mexico 66
|Год появления
|1950-е
|1966
|Дизайн
|Футбольный силуэт
|Ретро с перекрещенными полосками
|Материал
|Кожа/замша
|Кожа, тонкая подошва
|Популярность 2020-2023
|Массовый тренд
|Альтернатива для тех, кто ищет уникальность
|Популярность 2025
|Теряет позиции
|Лидер уличной моды
Вы привыкли к Adidas Samba и не уверены, стоит ли менять обувь? Mexico 66 более лёгкие и изящные, они подходят и для офиса, и для вечера. Попробуйте пару в нейтральном цвете, чтобы протестировать тренд без риска.
|Плюсы
|Минусы
|Лёгкий и удобный силуэт
|Могут казаться узкими
|Аутентичный ретро-дизайн
|Цена выше массового сегмента
|Эксклюзивность и узнаваемость
|Ограниченные продажи
|Большой выбор цветов
|Не всегда есть в наличии
Для базового гардероба подойдут белые, чёрные или бежевые. Для акцента — жёлтые, красные, синие.
В среднем от 12 000 до 18 000 ₽ в зависимости от магазина и лимитированности модели.
Если нужен массовый и узнаваемый силуэт, выбирайте Samba. Если цените эксклюзивность и трендовость — Mexico 66.
Если Adidas Samba были символом прошлых лет, то Onitsuka Tiger Mexico 66 уверенно заняли место нового лидера уличного стиля.
