Японский тигр против империи Adidas: трон на модной арене культовых кроссовок пошатнулся

Японские кроссовки неожиданно ворвались в мировую моду, вытеснив Adidas Samba с пьедестала популярности. Их выбирают супермодели, модные блогеры и поклонники уличного стиля. В 2025 году именно Onitsuka Tiger Mexico 66 стали символом стиля и свободы самовыражения.

Почему Mexico 66 обогнали Samba

Главный секрет японских кроссовок — баланс между классикой и актуальностью. Выпущенные ещё в 1966 году, они были первой моделью бренда с культовыми перекрещивающимися полосками. Сегодня этот ретро-элемент вновь в центре внимания.

По мнению экспертов, бренд грамотно поддерживает ощущение эксклюзивности, ограничивая продажи и избегая массовых дискаунтеров. Благодаря этому Mexico 66 воспринимаются не просто как обувь, а как модный символ.

"Эта модель выделяется своим легендарным дизайном, культовой привлекательностью и эксклюзивностью", — отметил редактор Who What Wear.

Adidas Samba против Onitsuka Tiger Mexico 66

Характеристика Adidas Samba Onitsuka Tiger Mexico 66 Год появления 1950-е 1966 Дизайн Футбольный силуэт Ретро с перекрещенными полосками Материал Кожа/замша Кожа, тонкая подошва Популярность 2020-2023 Массовый тренд Альтернатива для тех, кто ищет уникальность Популярность 2025 Теряет позиции Лидер уличной моды

Как носить Mexico 66

Для уличного стиля сочетайте с широкими джинсами, кроп-топом и кепкой.

Для "повседневного шика" наденьте их с классическим костюмом — получится дерзкий акцент.

Для женственного образа подберите струящееся платье и кроссовки контрастного цвета.

Добавьте аксессуары — яркий рюкзак или сумку через плечо.

А что если…

Вы привыкли к Adidas Samba и не уверены, стоит ли менять обувь? Mexico 66 более лёгкие и изящные, они подходят и для офиса, и для вечера. Попробуйте пару в нейтральном цвете, чтобы протестировать тренд без риска.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Лёгкий и удобный силуэт Могут казаться узкими Аутентичный ретро-дизайн Цена выше массового сегмента Эксклюзивность и узнаваемость Ограниченные продажи Большой выбор цветов Не всегда есть в наличии

FAQ

Как выбрать цвет Mexico 66

Для базового гардероба подойдут белые, чёрные или бежевые. Для акцента — жёлтые, красные, синие.

Сколько стоят японские кроссовки

В среднем от 12 000 до 18 000 ₽ в зависимости от магазина и лимитированности модели.

Что лучше в 2025 году — Samba или Mexico 66

Если нужен массовый и узнаваемый силуэт, выбирайте Samba. Если цените эксклюзивность и трендовость — Mexico 66.

Мифы и правда

Миф: Mexico 66 — это просто копия европейских моделей.

Mexico 66 — это просто копия европейских моделей. Правда: они появились в Японии в 1960-х и стали первыми с культовыми полосками.

они появились в Японии в 1960-х и стали первыми с культовыми полосками. Миф: кроссовки не подходят для женственных образов.

кроссовки не подходят для женственных образов. Правда: они эффектно смотрятся с платьями и юбками.

они эффектно смотрятся с платьями и юбками. Миф: это временный тренд.

это временный тренд. Правда: Mexico 66 уже более полувека остаются в коллекциях бренда.

3 интересных факта

Mexico 66 были первой обувью японских спортсменов на Олимпиаде в 1968 году.

В 2003 году модель получила вторую жизнь после появления в фильме "Убить Билла".

На Западе эти кроссовки называют "иконой casual-стиля" из-за их универсальности.

Если Adidas Samba были символом прошлых лет, то Onitsuka Tiger Mexico 66 уверенно заняли место нового лидера уличного стиля.