Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семь простых способов сделать погуще любое веганское блюдо дома
Велотренажёр сжигает жир только при одном условии — его почти никто не выполняет
24 региона России теперь как на ладони: Росстат раскрыл главный секрет идеального путешествия
Больше, чем просто кондиционеры: LG и Саудовская Аравия строят будущее центров обработки данных
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Фастфуд крадёт ясность ума: нарушения начинаются ещё до набора килограммов
Автомобиль рушится тихо: невинные движения за рулём готовят серьёзный удар по кошельку
Рак, который не болит: убивает быстрее, чем вы успеваете заметить — правда о смертельной ловушке
Ленивые дачники обожают его: посадил один раз — и два года любуешься свечами

Табу больше нет: 7 сочетаний, которые превращают леггинсы из стыда в стильный вызов

4:43
Моя семья » Красота и стиль

Леггинсы давно перестали быть "одеждой для спортзала". Сегодня они конкурируют с узкими брюками, становятся частью офисных аутфитов и смело заходят в вечерний гардероб. Их главный козырь — удобство и умение подстраиваться под любой стиль: от спортивного до романтичного. Но чтобы леггинсы выглядели актуально, важно знать, с чем их носить и какие модели выбирать.

Девушка в свитере с кофе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в свитере с кофе

Базовые принципы выбора леггинсов

Универсальными считаются матовые и плотные варианты без лишнего декора. Они напоминают брюки, не просвечивают и выглядят аккуратно. Более эффектные модели — кружевные, сетчатые или полупрозрачные — уместны для вечера.

Что важно учитывать:

  • Посадка должна быть высокой, чтобы силуэт выглядел пропорционально.
  • Материал — с добавлением хлопка, вискозы или шерсти, чтобы леггинсы "дышали".
  • Цвет — не только чёрный, но и серый, хаки, глубокий бордо или синий.
  • Верх лучше выбирать удлинённый: рубашки, кардиганы, пиджаки.

Сравнение моделей

Модель Когда носить С чем сочетать
Матовые базовые Каждый день Свитшот, кеды, рубашка
В рубчик или трикотажные Осень-зима Джемпер, пальто, сапоги
Со штрипками Работа, город Пиджак, туфли, лоферы
Кружевные или сетка Вечер Платье-комбинация, каблуки

Советы шаг за шагом

  • Для прогулки выберите плотные леггинсы, оверсайз-свитшот и белые кроссовки.
  • В офис наденьте модель со штрипками, приталенный пиджак и туфли на каблуке.
  • Для уютного образа зимой добавь угги, шерстяные носки и объёмный свитер.
  • Вечером леггинсы можно комбинировать с кружевным платьем или юбкой в бельевом стиле.
  • Аксессуары — важная часть: бейсболка, очки, ремень или сумка жёсткой формы меняют настроение всего образа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать слишком тонкие леггинсы.
  • Последствие: просвечивающий материал, неопрятный вид.
  • Альтернатива: плотные матовые модели из трикотажа или с добавлением эластана.
  • Ошибка: носить короткий верх с леггинсами на улицу.
  • Последствие: создаётся впечатление спортивной формы.
  • Альтернатива: удлинённый пиджак, рубашка или жилет.
  • Ошибка: ограничиваться только чёрными моделями.
  • Последствие: гардероб кажется скучным.
  • Альтернатива: глубокие оттенки бордо, хаки, серого или коричневого.

Вы сомневаетесь, подойдут ли леггинсы для делового дресс-кода? Да, если выбрать плотную ткань и носить их с пиджаком и обувью на каблуке. В таком образе леггинсы будут выглядеть как узкие брюки.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Удобство и свобода движений Не все модели уместны в офисе
Универсальность: спорт, повседневность, вечер Требуют внимательного выбора ткани
Хорошо сочетаются с любой обувью Неправильный верх может испортить образ
Подходят для любого времени года Дешёвые варианты быстро теряют вид

FAQ

Как выбрать леггинсы для офиса

Берите плотные модели со штрипками, комбинируйте с жакетом и туфлями.

Сколько стоят качественные леггинсы

Базовые варианты из масс-маркета можно найти от 2000 ₽, дизайнерские модели — от 8000 ₽ и выше.

Что лучше для зимы — джинсы или леггинсы

Трикотажные или шерстяные леггинсы с начёсом теплее и комфортнее, чем джинсы, особенно в сочетании с уггами.

Мифы и правда

  • Миф: леггинсы — только для спорта.
  • Правда: при правильной комбинации они уместны даже в офисе.
  • Миф: носить их можно лишь стройным девушкам.
  • Правда: при грамотном подборе модели и верхней одежды леггинсы украшают фигуру любого типа.
  • Миф: цветные леггинсы выглядят нелепо.
  • Правда: оттенки хаки, бордо или серого часто делают образ интереснее.

3 интересных факта

  • Первые леггинсы появились в XVII веке и были элементом мужского гардероба.
  • В 1980-е они стали символом аэробики и фитнес-культуры.
  • Сегодня леггинсы входят даже в коллекции люксовых брендов, например, Balenciaga и Gucci.

Леггинсы — это уже не просто удобная вещь, а гибкий инструмент стиля, который позволяет без усилий менять настроение и характер любого образа.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Домашние животные
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Энергетика
Ядерный рывок: Россия готовит мир к новому технологическому укладу
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Садоводство, цветоводство
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Популярное
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав

Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.

Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Одно безобидное действие — и собака навсегда внесёт вас в свой чёрный список: не стоит даже в шутку
Опилки воруют азот и губят урожай, но одна хитрость превращает их в золото для почвы
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев Маскарад без масок: отступление армии Наполеона — взгляд изнутри на катастрофу Сергей Лебедев
От храпа до паралича: 7 пород собак, которые выглядят красиво, но болеют бесконечно
Полосатый призрак океана: хищник, который приходит, когда всё стихает
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Фантастика или геология: аномалия на дне Балтики разрывает умы уфологов и учёных
Последние материалы
Велотренажёр сжигает жир только при одном условии — его почти никто не выполняет
24 региона России теперь как на ладони: Росстат раскрыл главный секрет идеального путешествия
Больше, чем просто кондиционеры: LG и Саудовская Аравия строят будущее центров обработки данных
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Фастфуд крадёт ясность ума: нарушения начинаются ещё до набора килограммов
Автомобиль рушится тихо: невинные движения за рулём готовят серьёзный удар по кошельку
Рак, который не болит: убивает быстрее, чем вы успеваете заметить — правда о смертельной ловушке
Ленивые дачники обожают его: посадил один раз — и два года любуешься свечами
Ваш пёс не сочувствует, а лишь подражает: как за его мимикой стоит холодный расчёт
Незаметная ошибка при стоянке ломает систему: последствия бьют по кошельку жёстко
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.