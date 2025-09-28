Тепло детства, злость подиума: дедушкин свитер врывается в осень-2025 и ставит крест на глянце

Осень — лучшее время для свитеров. Ещё можно обходиться без многослойности, но именно сейчас трикотаж становится главным акцентом образа. В сезоне-2025 выделяются два направления: возвращение классики с дедушкиным шармом и трансформация прошлогоднего хита в новом формате.
Трикотаж с ромбами — аргайл — появился ещё в XVII веке в Шотландии. Диагональный крой делал ткань эластичной, а позже узор закрепился за кланом Кэмпбелл. В XX веке бренд Pringle of Scotland превратил его в символ гольф-стиля.
Сегодня аргайл снова актуален. Да, у многих он ассоциируется с "дедушкиными свитерами", но именно в этом и заключается его очарование. Особенно выигрышно такие модели смотрятся в бордовых и коричневых оттенках, под расстёгнутыми пальто или куртками.
В прошлом году модным открытием стали свитеры с вшитым шарфом. Практично, тепло и необычно. Но мода не стоит на месте: в 2025-м тренд изменился.
Теперь шарф не завязывают, а носят так, будто второй свитер накинут поверх первого. Это создаёт эффект многослойности и непринуждённости. Можно выбрать готовую модель-гибрид или просто надеть два свитера: один — классически, второй — небрежно поверх плеч.
Фишка сезона: сочетать разные цвета и фактуры. Например, базовый серый пуловер + яркий кардиган, накинутый сверху.
|Тренд
|Что было раньше
|Как выглядит в 2025
|Аргайл
|Старинный узор, "винтаж"
|Модная классика в бордо и коричневом
|Свитер-шарф
|Встроенный аксессуар
|Эффект "двух свитеров" в одном образе
• Ошибка: копировать лук полностью из подиума.
Последствие: образ выглядит перегруженно.
Альтернатива: использовать один трендовый акцент в сочетании с базовыми вещами.
• Ошибка: покупать два одинаковых свитера ради "многослойности".
Последствие: лишние траты.
Альтернатива: комбинировать разные по стилю и цвету модели.
• Ошибка: считать аргайл "старомодным".
Последствие: отказ от работающего тренда.
Альтернатива: носить его с современной обувью и аксессуарами.
Аргайловый пуловер и второй свитер, накинутый поверх, могут выглядеть эффектно. Особенно если добавить верхнюю одежду с минималистичным кроем. Получается баланс: классика в новом прочтении и модная игра с формами.
|Подход
|Плюсы
|Минусы
|Аргайл
|Вечная классика, универсален
|Может казаться "винтажным" без правильной стилизации
|Свитер-шарф
|Эффектно и тепло
|Требует двух вещей или покупки спецмодели
Да, особенно в спокойных тонах. Он хорошо сочетается с жакетами и строгими брюками.
Нет, тренд легко воссоздать с двумя обычными моделями.
Коричневый, бордовый, серый, глубокий зелёный и яркие акценты (синий, оранжевый) для многослойности.
• Миф: аргайл старит.
Правда: всё зависит от сочетаний — с джинсами он выглядит современно.
• Миф: свитер-шарф подходит только для холодной зимы.
Правда: тонкие модели уместны и осенью.
• Миф: тренды меняются слишком быстро.
Правда: аргайл держится второй сезон подряд, а многослойность — вечный приём.
Такой сезон показывает: даже самые привычные вещи вроде свитера могут зазвучать по-новому, если впустить в гардероб немного игры и свободы.
Она длиннее анаконды и строит гнездо, будто птица. Узнайте, почему королевская кобра — не просто змея, а настоящий парадокс природы.