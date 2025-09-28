Тепло детства, злость подиума: дедушкин свитер врывается в осень-2025 и ставит крест на глянце

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Осень — лучшее время для свитеров. Ещё можно обходиться без многослойности, но именно сейчас трикотаж становится главным акцентом образа. В сезоне-2025 выделяются два направления: возвращение классики с дедушкиным шармом и трансформация прошлогоднего хита в новом формате.

Женщина в очках и свитере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в очках и свитере

Ромбовидный узор: классика на новый лад

Трикотаж с ромбами — аргайл — появился ещё в XVII веке в Шотландии. Диагональный крой делал ткань эластичной, а позже узор закрепился за кланом Кэмпбелл. В XX веке бренд Pringle of Scotland превратил его в символ гольф-стиля.

Сегодня аргайл снова актуален. Да, у многих он ассоциируется с "дедушкиными свитерами", но именно в этом и заключается его очарование. Особенно выигрышно такие модели смотрятся в бордовых и коричневых оттенках, под расстёгнутыми пальто или куртками.

Почему стоит обратить внимание:

  • визуально вытягивает силуэт;
  • легко комбинируется с джинсами, брюками и даже юбками;
  • работает и в деловом, и в кэжуал-образе.

Свитер-шарф 2.0

В прошлом году модным открытием стали свитеры с вшитым шарфом. Практично, тепло и необычно. Но мода не стоит на месте: в 2025-м тренд изменился.

Теперь шарф не завязывают, а носят так, будто второй свитер накинут поверх первого. Это создаёт эффект многослойности и непринуждённости. Можно выбрать готовую модель-гибрид или просто надеть два свитера: один — классически, второй — небрежно поверх плеч.

Фишка сезона: сочетать разные цвета и фактуры. Например, базовый серый пуловер + яркий кардиган, накинутый сверху.

Сравнение трендов

Тренд Что было раньше Как выглядит в 2025
Аргайл Старинный узор, "винтаж" Модная классика в бордо и коричневом
Свитер-шарф Встроенный аксессуар Эффект "двух свитеров" в одном образе

Советы шаг за шагом

  • Проверьте гардероб: аргайл может уже быть у вас дома.
  • Не бойтесь экспериментировать с цветами - классика не обязательно должна быть скучной.
  • Для шарф-свитера используйте разные по тону вещи, чтобы создать контраст.
  • В маленькой квартире хранить проще универсальные модели: свитер, который можно носить и как топ, и как накидку.
  • Добавьте аксессуары: тонкий ремень или серьги подчеркнут образ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: копировать лук полностью из подиума.
Последствие: образ выглядит перегруженно.
Альтернатива: использовать один трендовый акцент в сочетании с базовыми вещами.

Ошибка: покупать два одинаковых свитера ради "многослойности".
Последствие: лишние траты.
Альтернатива: комбинировать разные по стилю и цвету модели.

Ошибка: считать аргайл "старомодным".
Последствие: отказ от работающего тренда.
Альтернатива: носить его с современной обувью и аксессуарами.

А что если комбинировать оба тренда

Аргайловый пуловер и второй свитер, накинутый поверх, могут выглядеть эффектно. Особенно если добавить верхнюю одежду с минималистичным кроем. Получается баланс: классика в новом прочтении и модная игра с формами.

Плюсы и минусы

Подход Плюсы Минусы
Аргайл Вечная классика, универсален Может казаться "винтажным" без правильной стилизации
Свитер-шарф Эффектно и тепло Требует двух вещей или покупки спецмодели

FAQ

Можно ли носить аргайл в офис

Да, особенно в спокойных тонах. Он хорошо сочетается с жакетами и строгими брюками.

Нужен ли отдельный свитер-шарф

Нет, тренд легко воссоздать с двумя обычными моделями.

Какие цвета актуальны осенью 2025

Коричневый, бордовый, серый, глубокий зелёный и яркие акценты (синий, оранжевый) для многослойности.

Мифы и правда

Миф: аргайл старит.
Правда: всё зависит от сочетаний — с джинсами он выглядит современно.

Миф: свитер-шарф подходит только для холодной зимы.
Правда: тонкие модели уместны и осенью.

Миф: тренды меняются слишком быстро.
Правда: аргайл держится второй сезон подряд, а многослойность — вечный приём.

Три интересных факта

  • Аргайл был любимым узором принца Уэльского в 1920-е.
  • В Японии свитеры с ромбами входят в школьную форму.
  • Первые "свитеры-шарфы" придумали дизайнеры как практичный вариант для байкеров.

Исторический контекст

  • XVII век: появление аргайла в Шотландии.
  • XX век: Pringle of Scotland делает узор культовым.
  • 2000-е: массовый интерес к трикотажу в повседневной моде.
  • 2024-2025 годы: возвращение аргайла и перезапуск идеи свитера-шарфа.

Такой сезон показывает: даже самые привычные вещи вроде свитера могут зазвучать по-новому, если впустить в гардероб немного игры и свободы.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
