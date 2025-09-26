Ретинол и кожа: правда о чудо-средстве, которое работает только при правильном уходе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кремы с ретинолом давно стали символом «борьбы с морщинами». Одни называют их чудо-средством, другие — опасным ингредиентом. Вокруг ретинола накопилось множество мифов, которые мешают правильно использовать этот актив.

Миф 1. Ретинол стирает все морщины

Ретинол действительно стимулирует обновление клеток и выработку коллагена, но он не способен полностью убрать глубокие морщины. Его сила — в профилактике и сглаживании первых признаков старения.

Миф 2. Ретинол противопоказан всем с чувствительной кожей

На самом деле существуют мягкие формы ретинола (ретиналь, ретинилпальмитат), которые подходят даже для тонкой кожи. Всё зависит от концентрации и правильного введения в уход.

Миф 3. Кремы с ретинолом вызывают привыкание

Эффект ретинола накопительный: при регулярном использовании кожа выглядит лучше, но если прекратить уход, процесс старения просто продолжится своим ходом. Привыкания не возникает.

Миф 4. Ретинол можно использовать только после 40 лет

Чаще всего его рекомендуют уже после 25–30 лет для профилактики возрастных изменений. Чем раньше начать мягкий уход, тем дольше кожа сохранит упругость.

Миф 5. Ретинол нельзя сочетать ни с чем

Нежелательно комбинировать его с кислотами и витамином C в одном уходе, но с пептидами, ниацинамидом и увлажняющими компонентами ретинол работает отлично.

Миф Правда
Ретинол убирает все морщины Сглаживает и замедляет старение
Подходит только зрелой коже Можно начинать с 25–30 лет
Вызывает привыкание Эффект исчезает только при отмене
Не для чувствительной кожи Есть мягкие формы
Ни с чем не сочетается Можно комбинировать с базовым уходом

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с низкой концентрации (0,1–0,3%).

  2. Используйте ретинол вечером, а днём обязательно наносите SPF.

  3. Вводите средство постепенно — 2 раза в неделю, увеличивая частоту.

  4. Следите за реакцией кожи, при сильной сухости добавляйте увлажняющий крем.

  5. Не используйте во время беременности и кормления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать каждый день с самого начала → раздражение → вводить постепенно.

  • Пропускать SPF → пигментация → обязательная защита.

  • Ждать мгновенного эффекта → разочарование → минимум 2–3 месяца регулярного ухода.

А что если кожа очень чувствительная?

Стоит попробовать косметику с ретинальдегидом или бакучиолом — это мягкие аналоги с похожим действием.

FAQ

Когда лучше начинать ретинол?

После 25 лет для профилактики, после 30 — для коррекции первых морщин.

Через сколько заметен результат?

Первые изменения видны через 8–12 недель.

Можно ли использовать ретинол летом?

Да, но только с обязательной защитой SPF 50.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
