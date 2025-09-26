Сульфаты и волосы: союз, который держится на пене и разрушает красоту

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Сульфаты в шампунях и гелях для душа давно стали предметом споров. Одни считают их главным врагом волос и кожи, другие — обычным очищающим компонентом. Чтобы разобраться, важно отделить мифы от фактов.

Мытьё головы
Фото: https://i.pinimg.com/1200x/b7/d5/3e/b7d53e06ed5e9d0c7efd486b6243a165.jpg
Мытьё головы

Что такое сульфаты

Сульфаты — это соли серной кислоты, которые образуют пену и удаляют жир, грязь и остатки косметики. Самые распространённые — SLS (лаурилсульфат натрия) и SLES (лауретсульфат натрия).

Мифы о сульфатах

  • «Сульфаты вызывают рак». Нет научных доказательств, что сульфаты канцерогенны.
  • «Сульфаты портят волосы». Сами по себе они лишь очищают, но могут пересушивать при частом использовании.
  • «Натуральные шампуни без сульфатов всегда лучше». Не всегда: они могут хуже пениться и очищать, что не подходит для жирной кожи головы.
  • «Сульфаты вызывают аллергию у всех». Аллергия возможна, но встречается редко и индивидуально.

Правда о сульфатах

  1. Они хорошо растворяют жир и грязь.
  2. Дают густую пену, что нравится большинству пользователей.
  3. Могут вызывать сухость кожи и волос при частом применении.
  4. Более мягкие альтернативы (кокосульфаты, глюкозиды) подходят для чувствительной кожи.

Сравнение

Параметр Сульфатные средства Безсульфатные
Очищение Сильное Мягкое
Пенообразование Обильное Небольшое
Подходят для жирной кожи Иногда слабее
Подходят для окрашенных волос
Риск сухости Выше Ниже

Советы шаг за шагом

  1. Определите свой тип кожи головы и волос.
  2. Если волосы сухие или окрашенные — выбирайте безсульфатные шампуни.
  3. Для жирной кожи головы можно использовать сульфатные, но не каждый день.
  4. Чередуйте разные типы шампуней, чтобы найти баланс.
  5. Всегда используйте кондиционер после мытья.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Мыть голову агрессивным шампунем ежедневно → сухость, ломкость → чередовать с мягкими средствами.
  • Использовать только безсульфатные шампуни на жирной коже → быстрое загрязнение → комбинировать.
  • Игнорировать уход после мытья → ломкость и пушистость → кондиционер и маски.

А что если кожа головы чувствительная?

Лучше выбирать безсульфатные шампуни или продукты с мягкими ПАВами — они не так раздражают кожу.

FAQ

Можно ли полностью отказаться от сульфатов?

Да, но иногда стоит использовать их для глубокого очищения.

Вредит ли сульфат окрашенным волосам?

Да, они быстрее вымывают пигмент.

Безсульфатные шампуни пенятся хуже — это значит, что они не работают?

Нет, они очищают мягче, просто без обильной пены.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
