Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГАИ раскрыла дистанцию работы камер: как далеко они достают
Медведи выходят из лесов: Япония оказалась в ловушке дикого ужаса
Битва растительных масел: кто станет главным поставщиком в Индию
Третье чудо Регины Тодоренко: раскрыта страна, в которой телеведущая стала мамой
Пляжи уходят в прошлое: Пушкинская карта может открыть дорогу в деревни и на фермы
Европа отвергла бремя Украины: ответ Каллас Трампу
Горячая тарелка счастья: сливочный суп с сырком и ароматом детства
Живот растёт, даже если вы мало едите: гормональная игра без правил рушит фигуру
Ушёл к Создателю: Маргарита Симоньян высказалась о смерти Тиграна Кеосаяна

Осень разрушает вашу кожу? Вот как восстановить её с помощью простых шагов

0:51
Моя семья » Красота и стиль

Осень — это время, когда перемены погоды и температуры влияют на состояние нашей кожи. Переход от летней жары к прохладной осенней росе может приводить к сухости и тусклости. Однако вам не нужно тратить деньги на дорогие средства. Восстановить здоровье и сияние кожи можно с помощью нескольких простых шагов.

Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина наносит увлажняющий бальзам на лицо

1. Глубокое очищение как основа ухода

Начните уход за кожей с правильного очищения. Для этого используйте мягкий очищающий гель или пенку, которые не высушат кожу. Очищение важно не только для удаления загрязнений, но и для подготовки кожи к дальнейшему уходу. Это первый и самый важный шаг в любом уходе за кожей, ведь только чистая кожа сможет полноценно впитать увлажняющие и питательные средства.

2. Увлажнение — на переднем плане

В осенний период кожа теряет влагу быстрее, чем летом, особенно при изменении температур и влажности. Чтобы восстановить водный баланс, выберите увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой, керамидами или глицерином. Эти компоненты помогут создать защитную вуаль, которая удержит влагу в коже. Для дополнительного эффекта используйте сыворотки с витамином Е или ниацинамидом, которые значительно усиливают действие увлажняющих средств.

3. Маски и скрабы для восстановления сияния

Когда кожа выглядит тусклой и уставшей, помогут маски и скрабы. Используйте увлажняющие маски дважды в неделю. Они глубоко питают и восстанавливают кожу, придавая ей свежий и здоровый вид. Также можно добавить в уход скрабы с AHA и BHA кислотами, которые удаляют омертвевшие клетки и делают кожу более яркой и ровной.

4. Защита от ультрафиолетовых лучей

Даже в пасмурные осенние дни не забывайте о солнцезащитном креме. Ультрафиолетовые лучи могут повредить кожу, даже если солнце не светит ярко. Используйте солнцезащитный крем с SPF 30, чтобы защитить кожу от преждевременного старения и пигментации. Это важный шаг в уходе за кожей, который нельзя игнорировать в любое время года.

5. Инвестируйте в интенсивный уход

Осень — отличное время для того, чтобы уделить больше внимания уходу за кожей. В этот период стоит добавлять средства с более интенсивным эффектом. Увлажнение, очищение и защита — это основы, которые помогут поддерживать вашу кожу здоровой, свежей и сияющей. Чем больше заботы о коже, тем меньше она будет страдать от внешних факторов.

Сравнение: очищение, увлажнение и защита кожи

Этап ухода Продукты Основное действие Примечание
Очищение Очищающие гели и пенки Удаление загрязнений и излишков жира Использовать без агрессивных компонентов
Увлажнение Кремы с гиалуроновой кислотой, сыворотки с витамином Е Восстановление уровня увлажненности Подходит для всех типов кожи
Защита от солнца Кремы с SPF 30 и выше Защита от УФ-лучей Наносить каждый день, даже в пасмурную погоду

Советы шаг за шагом

  1. Очищение: используйте мягкое очищающее средство дважды в день — утром и вечером.

  2. Увлажнение: наносите увлажняющий крем на очищенную кожу, чтобы запечатать влагу.

  3. Маски: воспользуйтесь увлажняющей маской 1-2 раза в неделю, чтобы восстановить кожу.

  4. Солнцезащита: даже в осенние дни не забывайте про солнцезащитный крем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: использование агрессивных очищающих средств с сильными кислотами.
    Последствие: обезвоживание кожи и раздражения.
    Альтернатива: выбирайте мягкие очищающие гели или пенки, которые не пересушивают кожу.

  2. Ошибка: пропуск этапа увлажнения.
    Последствие: потеря упругости и появления сухости.
    Альтернатива: увлажняющие кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой для глубокого питания.

  3. Ошибка: игнорирование защиты от солнца в осенний период.
    Последствие: преждевременное старение кожи.
    Альтернатива: использование солнцезащитного крема с SPF не только летом, но и в осеннюю пору.

Что если…

  • Что если я часто бываю на улице? Используйте солнцезащитный крем с более высоким SPF и наносите его повторно в течение дня.

  • Что если у меня сухая кожа? Используйте более жирные кремы, которые содержат масла, и добавьте в уход увлажняющие сыворотки с гиалуроновой кислотой.

  • Что если у меня комбинированная кожа? Используйте легкие увлажняющие средства на водной основе, чтобы не перегружать кожу.

Типы продуктов для осеннего ухода

Продукт Плюсы Минусы
Кремы с гиалуроновой кислотой Глубокое увлажнение Могут быть неэффективны при слишком сухой коже
Маски с AHA/BHA кислотами Эффективно отшелушивают мертвые клетки Может вызывать раздражение на чувствительной коже
Солнцезащитный крем с SPF 30 Защита от УФ-лучей Требует регулярного нанесения для длительного эффекта

FAQ

1. Как часто нужно использовать увлажняющий крем?
Увлажняющий крем следует наносить дважды в день — утром и вечером, чтобы поддерживать оптимальный уровень увлажненности.

2. Как выбрать солнцезащитный крем для осени?
Для осени подойдут средства с SPF 30 и выше. Это обеспечит защиту от вредных УФ-лучей, которые могут повреждать кожу даже в пасмурную погоду.

3. Чем маски с AHA и BHA кислотами полезны для кожи?
Они помогают удалять омертвевшие клетки кожи, улучшая ее цвет и текстуру, а также способствуют глубокому очищению пор.

Мифы и правда

  • Миф: в осенний период не нужно использовать солнцезащитные средства.
    Правда: ультрафиолетовые лучи по-прежнему воздействуют на кожу в осеннее время, поэтому защита обязательна.

  • Миф: маски и скрабы сушат кожу, если использовать их часто.
    Правда: если выбирать увлажняющие маски и скрабы с нежными эксфолиантами, их можно использовать дважды в неделю без вреда для кожи.

3 интересных факта

  1. Кожа теряет влагу быстрее всего в осенний и зимний периоды, особенно при переходе от внешней прохлады в теплые помещения.

  2. Гиалуроновая кислота может удерживать влагу в коже в 1000 раз больше своего веса.

  3. АHA и BHA кислоты из фруктовых экстрактов не только отшелушивают, но и стимулируют выработку коллагена.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Домашние животные
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Авто
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Последние материалы
Европа отвергла бремя Украины: ответ Каллас Трампу
Горячая тарелка счастья: сливочный суп с сырком и ароматом детства
Живот растёт, даже если вы мало едите: гормональная игра без правил рушит фигуру
Ушёл к Создателю: Маргарита Симоньян высказалась о смерти Тиграна Кеосаяна
Собака из сказки: чем далматин покоряет семьи и почему с ним бывает непросто
Несвоевременная замена антифриза — прямой путь к капитальному ремонту: почему замена спасает систему
Тонкости идеального гардероба: приемы, которые подчеркнут вашу индивидуальность
Съедобный на вид гриб скрывает яд: эти находки в лесу смертельно опасны
Шёпот древних богов: Египет снова удивляет, проклятие безымянного царя ожило в подземной гробнице
Осень разрушает вашу кожу? Вот как восстановить её с помощью простых шагов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.