Глянец списан в архив: главная фактура сезона вытеснила кожу и трикотаж на второй план

Осенью 2025 года в моду вернулась замша. Материал, который долгое время считался второстепенным рядом с кожей и трикотажем, снова стал главным трендом сезона. Любая вещь из замши моментально добавляет образу статусности и глубины.

Почему именно замша

Тренд на материалы меняется так же быстро, как и на фасоны. Если летом лидировал трикотаж, то осенью акцент сместился на замшу. Причины очевидны:

благородная фактура;

универсальность для офисных и повседневных луков;

хорошая сочетаемость с шерстью, кашемиром, денимом.

Главное правило — выбирать замшу с коротким ворсом. Он выглядит аккуратно, не оставляет заметных следов и лучше держит форму.

В палитре сезона — шоколадный, карамельный, песочный и бордовый. Другие оттенки допустимы, но они не считаются "горячими" в 2025 году.

Одежда из замши: что в тренде

Жакеты и пиджаки: до середины бедра или до линии таза. Главное — прямой крой. Приталенные модели из замши теряют форму и искажают силуэт.

до середины бедра или до линии таза. Главное — прямой крой. Приталенные модели из замши теряют форму и искажают силуэт. Юбки: на первом месте — прямые до колена или середины икры. Мини актуально только в А-силуэте.

на первом месте — прямые до колена или середины икры. Мини актуально только в А-силуэте. Брюки: только свободные, поскольку замша образует складки. Узкие модели могут визуально увеличить бёдра.

только свободные, поскольку замша образует складки. Узкие модели могут визуально увеличить бёдра. Косухи: замшевые куртки стали альтернативой коже. В моде просторные модели с отложным воротником.

замшевые куртки стали альтернативой коже. В моде просторные модели с отложным воротником. Плащи: не только классические тренчи с поясом, но и А-силуэтные варианты.

Аксессуары и обувь

Сумки-тоуты: главный мастхэв холодного сезона. Вместительные и практичные, но при этом стильные.

главный мастхэв холодного сезона. Вместительные и практичные, но при этом стильные. Клатчи: особенно крупные бесформенные модели.

особенно крупные бесформенные модели. Перчатки: в моде светлые оттенки, которые создают контраст с тёмной верхней одеждой.

в моде светлые оттенки, которые создают контраст с тёмной верхней одеждой. Обувь: тренд — лоферы и сапоги-трубы. Ботильоны и челси из замши пока лучше оставить в прошлом.

Сравнение изделий

Вещь Актуальные модели Устаревшие варианты Жакеты Прямые, до бедра Приталенные Юбки До колена, А-силуэт Узкие мини Брюки Свободные Скинни Куртки Косухи до середины бедра Короткие приталенные Обувь Лоферы, сапоги-трубы Челси, ботильоны

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Взять приталенный жакет → замша теряет форму, фигура выглядит шире → прямой крой.

Купить узкие брюки → крупные складки и "лишний объём" → свободные модели.

Выбрать ботильоны из замши → образ смотрится устаревшим → сапоги-трубы или лоферы.

Замша требует внимания. Но современные спреи-защитники от влаги и грязи позволяют носить изделия без страха. Главное — регулярный уход и хранение в сухом месте.

Плюсы и минусы замши

Плюсы Минусы Благородный вид Требует ухода Подходит для осеннего сезона Боится влаги Универсальность в образах Дороже текстиля

FAQ

Можно ли носить замшу зимой

Да, но с защитной пропиткой и в сухую погоду.

Какие цвета самые универсальные

Песочный и шоколадный — они сочетаются с любым гардеробом.

Стоит ли покупать замшевые аксессуары

Да, особенно перчатки и тоуты — они стали ключевыми деталями сезона.

Мифы и правда

Миф: замша быстро теряет вид.

Правда: при правильном уходе она служит годами.

Миф: замша только для верхней одежды.

Правда: юбки, брюки и аксессуары — в числе главных трендов.

Миф: замша — слишком "дорогая" для повседневности.

Правда: именно она делает базовый образ стильным.

Три интересных факта

Замша изначально использовалась в охотничьей одежде как мягкий и тёплый материал.

В 1960-е годы замшевые куртки стали символом молодёжных субкультур.

Сегодня синтетическая замша по прочности и внешнему виду не уступает натуральной.

Замша этой осенью стала не просто материалом, а символом стиля, который превращает любой образ в уверенное модное заявление.