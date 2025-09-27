Глянец списан в архив: главная фактура сезона вытеснила кожу и трикотаж на второй план

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:25
Моя семья » Красота и стиль

Осенью 2025 года в моду вернулась замша. Материал, который долгое время считался второстепенным рядом с кожей и трикотажем, снова стал главным трендом сезона. Любая вещь из замши моментально добавляет образу статусности и глубины.

Девушка в замшевом пальто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в замшевом пальто

Почему именно замша

Тренд на материалы меняется так же быстро, как и на фасоны. Если летом лидировал трикотаж, то осенью акцент сместился на замшу. Причины очевидны:

  • благородная фактура;
  • универсальность для офисных и повседневных луков;
  • хорошая сочетаемость с шерстью, кашемиром, денимом.

Главное правило — выбирать замшу с коротким ворсом. Он выглядит аккуратно, не оставляет заметных следов и лучше держит форму.

В палитре сезона — шоколадный, карамельный, песочный и бордовый. Другие оттенки допустимы, но они не считаются "горячими" в 2025 году.

Одежда из замши: что в тренде

  • Жакеты и пиджаки: до середины бедра или до линии таза. Главное — прямой крой. Приталенные модели из замши теряют форму и искажают силуэт.
  • Юбки: на первом месте — прямые до колена или середины икры. Мини актуально только в А-силуэте.
  • Брюки: только свободные, поскольку замша образует складки. Узкие модели могут визуально увеличить бёдра.
  • Косухи: замшевые куртки стали альтернативой коже. В моде просторные модели с отложным воротником.
  • Плащи: не только классические тренчи с поясом, но и А-силуэтные варианты.

Аксессуары и обувь

  • Сумки-тоуты: главный мастхэв холодного сезона. Вместительные и практичные, но при этом стильные.
  • Клатчи: особенно крупные бесформенные модели.
  • Перчатки: в моде светлые оттенки, которые создают контраст с тёмной верхней одеждой.
  • Обувь: тренд — лоферы и сапоги-трубы. Ботильоны и челси из замши пока лучше оставить в прошлом.

Сравнение изделий

Вещь Актуальные модели Устаревшие варианты
Жакеты Прямые, до бедра Приталенные
Юбки До колена, А-силуэт Узкие мини
Брюки Свободные Скинни
Куртки Косухи до середины бедра Короткие приталенные
Обувь Лоферы, сапоги-трубы Челси, ботильоны

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Взять приталенный жакет → замша теряет форму, фигура выглядит шире → прямой крой.
  • Купить узкие брюки → крупные складки и "лишний объём" → свободные модели.
  • Выбрать ботильоны из замши → образ смотрится устаревшим → сапоги-трубы или лоферы.

Замша требует внимания. Но современные спреи-защитники от влаги и грязи позволяют носить изделия без страха. Главное — регулярный уход и хранение в сухом месте.

Плюсы и минусы замши

Плюсы Минусы
Благородный вид Требует ухода
Подходит для осеннего сезона Боится влаги
Универсальность в образах Дороже текстиля

FAQ

Можно ли носить замшу зимой

Да, но с защитной пропиткой и в сухую погоду.

Какие цвета самые универсальные

Песочный и шоколадный — они сочетаются с любым гардеробом.

Стоит ли покупать замшевые аксессуары

Да, особенно перчатки и тоуты — они стали ключевыми деталями сезона.

Мифы и правда

  • Миф: замша быстро теряет вид.
    Правда: при правильном уходе она служит годами.

  • Миф: замша только для верхней одежды.
    Правда: юбки, брюки и аксессуары — в числе главных трендов.

  • Миф: замша — слишком "дорогая" для повседневности.
    Правда: именно она делает базовый образ стильным.

Три интересных факта

  • Замша изначально использовалась в охотничьей одежде как мягкий и тёплый материал.
  • В 1960-е годы замшевые куртки стали символом молодёжных субкультур.
  • Сегодня синтетическая замша по прочности и внешнему виду не уступает натуральной.

Замша этой осенью стала не просто материалом, а символом стиля, который превращает любой образ в уверенное модное заявление.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
