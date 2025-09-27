Минимум формы, максимум акцента: плоские конверты и мягкие мешки снова в тренде

Ещё недавно клатчи казались пережитком прошлого: сумки-конверты ассоциировались исключительно с вечерними выходами. Но мода умеет делать неожиданные повороты. Осень 2025-го показала: клатчи снова в тренде, и теперь они занимают главные места на подиумах и в гардеробах инфлюенсеров.
Клатчи появились в коллекциях Elie Saab, Michael Kors, Tod's, Simkhai, Jil Sander. Их всё чаще можно увидеть не только на подиуме, но и в стритстайле. Причина проста: они стали универсальнее. Теперь это не только аксессуар для вечеринки, но и сумка для повседневного выхода.
Современный клатч отсылает к ретро-кошелькам. Металлическая застёжка сверху — главный акцент. Остальной декор сведен к минимуму: никаких принтов, вышивок и страз.
|Форма
|Когда носить
|Особенности
|Конверт
|Деловые и вечерние образы
|Чёткие линии, крупный размер
|Мешок
|Повседневный и кэжуал
|Мягкая форма, эффект расслабленности
|Меховой
|Зимние выходы
|Длинный ворс как акцент
|Винтаж с застёжкой
|Универсально
|Ретро-настроение, минимализм
Сегодня это норма. Крупные модели-конверты заменяют папку для документов, а мешковидные сумки делают casual-образы мягче. Клатч стал универсальным аксессуаром, который легко подстроится под разные стили.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальность (от офиса до вечеринки)
|Требует подбора правильного размера
|Минималистичный дизайн
|Не всегда удобен для носки на плече
|Смотрится стильно без лишнего декора
|Малые модели не подходят для повседневки
Да, если сочетать их с лаконичной одеждой и нейтральной обувью.
Да, особенно мягкие бесформенные модели. Они хорошо смотрятся с верхней одеждой.
Лучше всего крупный конверт в матовой коже тёмного оттенка.
Миф: клатч подходит только для вечера.
Правда: современные модели отлично вписываются в повседневный гардероб.
Миф: красный слишком яркий.
Правда: красный стал новой базой и легко комбинируется с другими цветами.
Миф: клатч неудобен.
Правда: крупные модели вместительны и практичны.
Клатч в 2025 году перестал быть "сумкой для вечера" — он снова стал главным акцентом образа, который определяет стиль и настроение всего сезона.
