Минимум формы, максимум акцента: плоские конверты и мягкие мешки снова в тренде

Красота и стиль

Ещё недавно клатчи казались пережитком прошлого: сумки-конверты ассоциировались исключительно с вечерними выходами. Но мода умеет делать неожиданные повороты. Осень 2025-го показала: клатчи снова в тренде, и теперь они занимают главные места на подиумах и в гардеробах инфлюенсеров.

Бежевая сумка-конверт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бежевая сумка-конверт

Почему клатч снова актуален

Клатчи появились в коллекциях Elie Saab, Michael Kors, Tod's, Simkhai, Jil Sander. Их всё чаще можно увидеть не только на подиуме, но и в стритстайле. Причина проста: они стали универсальнее. Теперь это не только аксессуар для вечеринки, но и сумка для повседневного выхода.

Формы сезона

  • Минималистичный конверт: крупный, строгий, как в коллекции Michael Kors. Маленькие варианты оставили для вечера.
  • Бесформенный мешок: мягкий, со сборкой по краю или без неё. Идея Jil Sander, Simkhai и Tod's.

Материалы и фактуры

  • Мягкая матовая кожа: базовое решение.
  • Замша - добавляет глубину образу.
  • Имитированная фактура: змеиные чешуйки, лёгкий блеск.
  • Меховые варианты: трендовые у Michael Kors и Elie Saab. Важно: натуральный вид и длинный ворс.

Фурнитура и детали

Современный клатч отсылает к ретро-кошелькам. Металлическая застёжка сверху — главный акцент. Остальной декор сведен к минимуму: никаких принтов, вышивок и страз.

Цветовая палитра

  • Базовые оттенки: чёрный, шоколадный, карамельный, белый.
  • Красный: единственный яркий цвет, который уверенно удержал позиции. Он легко вписывается в любые образы и стал новой "нейтральной классикой".

Сравнение моделей

Форма Когда носить Особенности
Конверт Деловые и вечерние образы Чёткие линии, крупный размер
Мешок Повседневный и кэжуал Мягкая форма, эффект расслабленности
Меховой Зимние выходы Длинный ворс как акцент
Винтаж с застёжкой Универсально Ретро-настроение, минимализм

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбрать маленький клатч для офиса → потеряется в образе → взять крупный вариант-конверт.
  • Перегрузить декором → аксессуар выглядит дешево → ограничиться металлической застёжкой.
  • Взять глянцевую кожу → риск "дешёвого" эффекта → матовая кожа или замша.

А что если клатч на каждый день

Сегодня это норма. Крупные модели-конверты заменяют папку для документов, а мешковидные сумки делают casual-образы мягче. Клатч стал универсальным аксессуаром, который легко подстроится под разные стили.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Универсальность (от офиса до вечеринки) Требует подбора правильного размера
Минималистичный дизайн Не всегда удобен для носки на плече
Смотрится стильно без лишнего декора Малые модели не подходят для повседневки

FAQ

Подойдут ли меховые клатчи для повседневного выхода

Да, если сочетать их с лаконичной одеждой и нейтральной обувью.

Можно ли носить клатч с пальто

Да, особенно мягкие бесформенные модели. Они хорошо смотрятся с верхней одеждой.

Какой клатч выбрать для офиса

Лучше всего крупный конверт в матовой коже тёмного оттенка.

Мифы и правда

  • Миф: клатч подходит только для вечера.
    Правда: современные модели отлично вписываются в повседневный гардероб.

  • Миф: красный слишком яркий.
    Правда: красный стал новой базой и легко комбинируется с другими цветами.

  • Миф: клатч неудобен.
    Правда: крупные модели вместительны и практичны.

Три интересных факта

  • Первые клатчи появились в XIX веке как дамские кошельки без ручек.
  • В 1920-е они стали символом независимости женщин.
  • В XXI веке клатч переживает третье "возрождение", становясь частью офисных и повседневных образов.

Клатч в 2025 году перестал быть "сумкой для вечера" — он снова стал главным акцентом образа, который определяет стиль и настроение всего сезона.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
