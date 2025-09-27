Мода снова взяла в руки ножницы: укороченная классика захватила подиумы и улицы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Ещё несколько сезонов назад модные эксперты уверяли: укороченные тренчи долго не продержатся. Но осень-2025 опровергла прогнозы: кроп-плащи снова в центре внимания. В отличие от многих других "укороченных" вещей, которые часто выглядят обрезанными и негармоничными, современные тренчи радуют продуманными лекалами и балансом силуэта.

Девушка в укороченном тренче
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в укороченном тренче

Почему кроп-тренч вернулся в моду

Главная причина — удачные формы. Свободный крой и объём позволяют носить под плащом свитер или кардиган, не боясь выглядеть сжатой. При этом кроп-длина создаёт лёгкость и открывает больше пространства для стилизации.

Особую популярность набрали модели с акцентными плечами. Эффект достигается крупными лацканами или широкой кокеткой. Такой приём добавляет плащу архитектурности и отлично работает с трендом на "силуэт силу".

Вариации укороченных тренчей

  • С акцентными плечами: визуально расширяют верх, добавляют уверенности образу.
  • С кулиской или ремнём на талии: позволяют быстро подчеркнуть фигуру и формируют стройный силуэт.
  • Объёмные модели без лишних деталей: универсальны и подходят почти ко всему.

Длинный vs укороченный тренч

Характеристика Длинный тренч Кроп-тренч
Длина Ниже колена До талии или чуть ниже
Практичность Лучше защищает от дождя Больше для стиля
Силуэт Классика, вытягивает фигуру Динамичный, акцентирует верх
Сочетаемость Формальные и повседневные образы Молодёжные, кэжуал, уличная мода

С чем носить укороченный тренч

  • С джинсами или брюками высокой посадки: такой тандем вытягивает силуэт и уравновешивает длину.
  • С юбкой-карандаш или миди: плащ добавляет расслабленности строгой форме юбки.
  • С леггинсами: отличный выбор для динамичных городских образов.
  • С обувью: жокейские сапоги и ботильоны с мягким квадратным мысом идеально дополняют укороченный плащ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Надеть кроп-тренч с низкой посадкой брюк → фигура выглядит "разрезанной" → выбирать высокую талию.
  • Игнорировать ремень на талии → потеря пропорций → затянуть кулиску или выбрать модель с поясом.
  • Сочетать с массивными кроссовками → образ теряет элегантность → подобрать сапоги или ботильоны.

А что если заменить на оверсайз-жакет

Кроп-тренч работает по тем же правилам, что и объёмный жакет. Его можно вписывать в привычные образы: офисный, повседневный или вечерний. Но тренч добавляет больше "уличного" настроения и подходит для прохладной погоды.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы
Стильный и свежий образ Не защищает от дождя полностью
Подходит для многослойности Требует подбора правильного низа
Делает силуэт динамичным Менее универсален, чем классический

FAQ

Подойдёт ли кроп-тренч для офиса

Да, если сочетать его с юбкой-карандашом или классическими брюками.

Можно ли носить с платьем

Да, особенно с миди-длиной — контраст смотрится эффектно.

Подходит ли миниатюрным девушкам

Да, короткая длина визуально удлиняет ноги при правильной посадке брюк или юбки.

Мифы и правда

  • Миф: укороченный плащ всегда выглядит "обрезанным".
    Правда: современные модели скроены так, чтобы быть гармоничными.

  • Миф: тренч должен быть только классическим длинным.
    Правда: кроп-версии давно стали самостоятельным трендом.

  • Миф: кроп-тренч подходит только молодёжи.
    Правда: при грамотной стилизации он идёт женщинам любого возраста.

Три интересных факта

  • Первые укороченные тренчи появились ещё в 1960-х, вдохновлённые военной формой.
  • В 1980-х короткие плащи носили в Нью-Йорке как часть уличного стиля.
  • В 2020-х их несколько раз "хоронили", но в 2025-м они вернулись как главный тренд.

Укороченный тренч этой осенью стал не просто вещью в гардеробе, а модным символом динамичного стиля, который объединяет классику и смелость новых форм.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
