Меньше логотипов, больше деталей: маленький аксессуар с ремнём превратился в манифест сезона

Моя семья » Красота и стиль

Сумка кросс-боди давно стала классикой женского гардероба. Удобная, универсальная и всегда актуальная, она легко сочетается и с платьем, и с костюмом, и с повседневными джинсами. Но мода не стоит на месте: дизайнеры каждый сезон ищут, чем обновить привычную форму. Осенью 2025 года на первый план вышла кросс-боди с акцентом на ремень.

Девушка с сумкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с сумкой

Тренд осени 2025

На показе Prada FW/2025-26 блистала модель Dada - именно она моментально стала хитом. Главная особенность — ремень, проходящий поперёк сумки. В отличие от массивных деталей, которые могут перегрузить миниатюрную модель, тонкий ремешок в тон коже выглядит элегантно. Металлическая отделка — золото или серебро — завершает образ.

Тем, кто предпочитает более лёгкие варианты, подойдёт Prada Petit Sac: похожая форма, но вместо ремня — изящная цепочка.

Форма и материалы

Классическая основа — сумка-мешок с жёстким дном и мягкими складками в верхней части. В кожаном исполнении драпировка выглядит особенно эффектно. Благодаря затянутому ремешку складки сохраняются всегда, что придаёт изделию характер и подчёркивает его премиальность.

С чем носить

  • С деловым костюмом: модель смягчит строгий образ. Идеально подойдут лоферы, которые перекликаются со складками кожи.
  • С платьем бохо: воланы будут "рифмоваться" со сборкой на сумке.
  • С джинсами и кашемиром: базовый образ станет интереснее.
  • Red flag: спортивные вещи. Джоггеры и олимпийки делают диссонанс: классическая кожа и романтичные складки плохо сочетаются с кедами и трикотажем.

Сравнение моделей

Бренд Модель Особенности
Prada Dada Кросс-боди, ремень поперёк сумки
Prada Petit Sac Лёгкий вариант с цепочкой
Prada Buckle Большая трапеция с ручками и массивным ремнём
Tory Burch Dog Bag Ироничная форма, ремни как декоративный элемент
Tory Burch Blue Tote Яркий тоут с акцентным ремнём

Российские аналоги

Не обязательно гоняться за люксовыми брендами. Осенний тренд на ремни подхватили и отечественные марки. Среди предложений встречаются:

  • мини-кросс-боди с тонким кожаным ремешком,
  • лаконичные тоуты с акцентом на массивной пряжке,
  • мягкие мешки из кожи с декоративным ремнём,
  • сумки среднего размера с ремнём-цепью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Надеть с кроссовками и олимпийкой → образ выглядит неуместно → комбинировать с городскими луками.
  • Выбрать слишком широкий ремень → перегрузка мини-сумки → тонкий ремешок в тон коже.
  • Игнорировать материалы → дешёвая эко-кожа быстро теряет форму → выбирать натуральные фактуры или качественные заменители.

А что если не нравится ремень

Тренд можно интерпретировать. Цепочки, пряжки, тканевые вставки — всё это также вписывается в идею "деталь на ремне". То есть можно быть в тренде, не покупая именно Dada.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Универсальность кросс-боди Не сочетается со спорт-луками
Лёгкий акцент на ремне Требует подбора по стилю
Складки кожи смотрятся премиально В коже дороже и тяжелее

FAQ

Сколько стоит трендовая сумка Prada Dada

Ориентировочная цена — от 2000 евро.

Можно ли найти аналоги дешевле

Да, у российских брендов есть похожие модели от 10 до 30 тысяч рублей.

Подойдёт ли эта сумка для офиса

Да, кросс-боди на тонком ремне отлично вписывается в деловой стиль.

Мифы и правда

  • Миф: мини-сумка неудобна.
    Правда: в кросс-боди помещается всё необходимое, а лишнее не утяжеляет образ.

  • Миф: такие модели слишком нарядные для повседневки.
    Правда: благодаря ремню они легко адаптируются к разным стилям.

  • Миф: тренды задают только люкс-бренды.
    Правда: российские марки быстро подхватывают и адаптируют идеи.

Три интересных факта

  • Первые кросс-боди появились как сумки почтальонов.
  • Prada активно использует нейлон в коллекциях, начиная с 1980-х.
  • Тренд на ремни как декоративный элемент в моде возрождается каждые 10-15 лет.

Исторический контекст

  • 1960-е: сумки через плечо становятся символом практичности.
  • 1990-е: кросс-боди возвращаются в повседневный гардероб.
  • 2020-е: тренд на ремни как главный акцент в аксессуарах.

Выбирая сумку с акцентным ремнём этой осенью, вы не просто следуете моде, а добавляете в гардероб деталь, которая сделает любой образ стильным и завершённым.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
