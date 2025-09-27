Меньше логотипов, больше деталей: маленький аксессуар с ремнём превратился в манифест сезона

Сумка кросс-боди давно стала классикой женского гардероба. Удобная, универсальная и всегда актуальная, она легко сочетается и с платьем, и с костюмом, и с повседневными джинсами. Но мода не стоит на месте: дизайнеры каждый сезон ищут, чем обновить привычную форму. Осенью 2025 года на первый план вышла кросс-боди с акцентом на ремень.
На показе Prada FW/2025-26 блистала модель Dada - именно она моментально стала хитом. Главная особенность — ремень, проходящий поперёк сумки. В отличие от массивных деталей, которые могут перегрузить миниатюрную модель, тонкий ремешок в тон коже выглядит элегантно. Металлическая отделка — золото или серебро — завершает образ.
Тем, кто предпочитает более лёгкие варианты, подойдёт Prada Petit Sac: похожая форма, но вместо ремня — изящная цепочка.
Классическая основа — сумка-мешок с жёстким дном и мягкими складками в верхней части. В кожаном исполнении драпировка выглядит особенно эффектно. Благодаря затянутому ремешку складки сохраняются всегда, что придаёт изделию характер и подчёркивает его премиальность.
|Бренд
|Модель
|Особенности
|Prada
|Dada
|Кросс-боди, ремень поперёк сумки
|Prada
|Petit Sac
|Лёгкий вариант с цепочкой
|Prada
|Buckle
|Большая трапеция с ручками и массивным ремнём
|Tory Burch
|Dog Bag
|Ироничная форма, ремни как декоративный элемент
|Tory Burch
|Blue Tote
|Яркий тоут с акцентным ремнём
Не обязательно гоняться за люксовыми брендами. Осенний тренд на ремни подхватили и отечественные марки. Среди предложений встречаются:
Тренд можно интерпретировать. Цепочки, пряжки, тканевые вставки — всё это также вписывается в идею "деталь на ремне". То есть можно быть в тренде, не покупая именно Dada.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальность кросс-боди
|Не сочетается со спорт-луками
|Лёгкий акцент на ремне
|Требует подбора по стилю
|Складки кожи смотрятся премиально
|В коже дороже и тяжелее
Сколько стоит трендовая сумка Prada Dada
Ориентировочная цена — от 2000 евро.
Можно ли найти аналоги дешевле
Да, у российских брендов есть похожие модели от 10 до 30 тысяч рублей.
Подойдёт ли эта сумка для офиса
Да, кросс-боди на тонком ремне отлично вписывается в деловой стиль.
Миф: мини-сумка неудобна.
Правда: в кросс-боди помещается всё необходимое, а лишнее не утяжеляет образ.
Миф: такие модели слишком нарядные для повседневки.
Правда: благодаря ремню они легко адаптируются к разным стилям.
Миф: тренды задают только люкс-бренды.
Правда: российские марки быстро подхватывают и адаптируют идеи.
Выбирая сумку с акцентным ремнём этой осенью, вы не просто следуете моде, а добавляете в гардероб деталь, которая сделает любой образ стильным и завершённым.
