Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ген победителя: почему дворняги живут дольше и болеют реже, чем породистые псы
Сметана помогает усваивать витамины: этот процент жирности считается золотой серединой
ГАИ раскрыла дистанцию работы камер: как далеко они достают
Медведи выходят из лесов: Япония оказалась в ловушке дикого ужаса
Битва растительных масел: кто станет главным поставщиком в Индию
Третье чудо Регины Тодоренко: раскрыта страна, в которой телеведущая стала мамой
Пляжи уходят в прошлое: Пушкинская карта может открыть дорогу в деревни и на фермы
Европа отвергла бремя Украины: ответ Каллас Трампу
Горячая тарелка счастья: сливочный суп с сырком и ароматом детства

Мороз не перебивает запах: почему зимой пот предаёт чаще, чем в жару

4:28
Моя семья » Красота и стиль

Зимой кажется, что потливость отступает вместе с жарой, но это иллюзия. Стоит оказаться в переполненном транспорте или пройтись в теплой куртке, как влажные пятна и запах напоминают о себе. Причина в том, что пот не имеет запаха, но при взаимодействии с бактериями он превращается в источник дискомфорта.

Девушка брызгает дезодорант
Фото: https://static.life.ru/publications/2023/8/5/1375904484471.534.jpg
Девушка брызгает дезодорант

Почему неприятный запах сохраняется зимой

На холоде влага испаряется медленнее. Мельчайшие капли дольше остаются на коже и создают условия для размножения бактерий. Именно они вызывают запах, поэтому основное внимание стоит уделить не самому поту, а микрофлоре.

Средства и привычки для свежести

Антиперспирант вместо дезодоранта

Современные формулы не просто маскируют запах, а блокируют работу потовых желез и сдерживают развитие бактерий. Максимальная эффективность достигается при регулярном использовании на протяжении нескольких дней.

Нанесение после душа

Средство рекомендуется наносить на сухую кожу сразу после гигиенических процедур. Это повышает его эффективность и снижает риск раздражения.

Многослойная одежда

Несколько тонких слоев помогают удерживать тепло и одновременно выводить лишнюю влагу. Натуральные ткани предпочтительнее синтетики, так как лучше пропускают воздух.

Контроль перегрева

При избыточном тепле достаточно снять один элемент одежды, чтобы снизить нагрузку на организм и уменьшить потоотделение.

Сравнение средств

Средство Эффект Подходит для Минусы
Дезодорант Маскировка запаха Легкая активность Не защищает от влаги
Антиперспирант Сдерживание пота и запаха Активный день, спорт Может сушить кожу
Натуральные масла Антибактериальный эффект Дом, отдых Недолговечный результат

Советы шаг за шагом

  1. Принять душ и тщательно высушить кожу.

  2. Нанести антиперспирант на сухую поверхность и повторить через несколько минут.

  3. Использовать многослойный принцип одежды.

  4. Выбирать натуральные ткани для повседневного ношения.

  5. Регулярно стирать зимние вещи, особенно шарфы и свитера.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: нанесение средства на влажную кожу.

  • Последствие: снижение эффективности.

  • Альтернатива: дожидаться полного высыхания.

  • Ошибка: использование плотной синтетической одежды.

  • Последствие: перегрев и усиление запаха.

  • Альтернатива: натуральные материалы и проветриваемая одежда.

А что если…

Если носить одежду на несколько градусов легче, чем требует температура, организм постепенно адаптируется, а интенсивность потоотделения снижается.

Плюсы и минусы антиперспирантов

Плюсы Минусы
Долгий эффект Возможное раздражение кожи
Удобство применения Нужна регулярность
Подходит для любой погоды Чувствительность у отдельных людей

FAQ

Можно ли использовать антиперспирант ежедневно?
Да, современные формулы рассчитаны на регулярное применение.

Что выбрать зимой: дезодорант или антиперспирант?
Для холодного сезона лучше подходит антиперспирант, так как он предотвращает потоотделение.

Есть ли смысл наносить средство на ночь?
Да, в это время железы менее активны, и компоненты работают глубже.

Мифы и правда

  • Миф: зимой потоотделение не актуально.

  • Правда: резкие перепады температур вызывают активное выделение влаги.

  • Миф: чем теплее одежда, тем лучше.

  • Правда: перегрев усиливает проблему, а многослойность эффективнее.

3 интересных факта

  1. Первые антиперспиранты появились более ста лет назад.

  2. В некоторых странах используются специальные охлаждающие ткани даже зимой.

  3. Пот состоит на 99% из воды и лишь на 1% из солей и органики.

Исторический контекст

До XIX века неприятный запах тела считался естественным. Лишь с развитием городской культуры и увеличением контактов в общественных местах возникла потребность в средствах, подавляющих пот и запах. Так появились дезодоранты и позднее антиперспиранты.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Домашние животные
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Авто
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Последние материалы
Европа отвергла бремя Украины: ответ Каллас Трампу
Горячая тарелка счастья: сливочный суп с сырком и ароматом детства
Живот растёт, даже если вы мало едите: гормональная игра без правил рушит фигуру
Ушёл к Создателю: Маргарита Симоньян высказалась о смерти Тиграна Кеосаяна
Собака из сказки: чем далматин покоряет семьи и почему с ним бывает непросто
Несвоевременная замена антифриза — прямой путь к капитальному ремонту: почему замена спасает систему
Тонкости идеального гардероба: приемы, которые подчеркнут вашу индивидуальность
Съедобный на вид гриб скрывает яд: эти находки в лесу смертельно опасны
Шёпот древних богов: Египет снова удивляет, проклятие безымянного царя ожило в подземной гробнице
Осень разрушает вашу кожу? Вот как восстановить её с помощью простых шагов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.