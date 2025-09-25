Крем скрывает, мусс матирует: ошибка в выборе тональной основы превращает кожу в маску за пять минут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:45
Моя семья » Красота и стиль

Тональная основа — главный инструмент для создания ровного тона лица. Но универсального варианта не существует: кожа у всех разная, и то, что идеально ложится на одной, может совершенно не подойти другой. Поэтому важно правильно подобрать не только оттенок, но и текстуру.

Какие бывают текстуры

  • Флюид — лёгкое средство с водянистой консистенцией. Подходит для нормальной и комбинированной кожи, создаёт эффект «голой кожи».
  • Крем — более плотный вариант, хорошо маскирует несовершенства и подходит для сухой кожи.
  • Мусс — воздушная текстура, которая даёт матовый финиш. Лучше для жирной кожи.
  • Стик — компактный формат с плотным покрытием, удобно брать с собой.
  • Кушон — губка, пропитанная тональным средством, для быстрого макияжа и лёгкого покрытия.

Как выбрать текстуру под тип кожи

  • Сухая кожа — подойдут кремовые основы и флюиды с увлажняющими компонентами. Избегайте матирующих формул.
  • Жирная кожа — лучше использовать муссы и стойкие матирующие текстуры.
  • Комбинированная кожа — флюид или кушон, можно комбинировать разные зоны.
  • Чувствительная кожа — выбирайте гипоаллергенные кремы или флюиды без отдушек.

Сравнение текстур

Текстура Покрытие Тип кожи Особенности
Флюид Лёгкое Нормальная, комбинированная Естественный финиш
Крем Среднее/плотное Сухая Увлажняет, скрывает недостатки
Мусс Лёгкое/матовое Жирная Контроль блеска
Стик Плотное Любой Удобен для коррекции
Кушон Лёгкое/среднее Все типы Быстрое нанесение


Советы шаг за шагом

  • Определите свой тип кожи.
  • Решите, какой финиш нужен: матовый, сияющий или естественный.
  • Тестируйте тональную основу при дневном свете, а не в магазине под лампами.
  • Для идеального оттенка пробуйте средство на линии подбородка.
  • Имейте в косметичке 2 варианта: для зимы (более светлый и плотный) и лета (лёгкий и чуть темнее).

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбрать слишком плотную основу → маска на лице → флюид или кушон.
  • Наносить на сухую кожу матовый мусс → шелушение → увлажняющий крем-тон.
  • Игнорировать тип кожи → нестойкий макияж → индивидуальный подбор.
  • А что если хочется универсальности?

Флюид или кушон подойдут большинству: они дают лёгкое покрытие и естественный вид. А для важных событий можно использовать стик или плотный крем.

Плюсы и минусы разных текстур

Плюсы Минусы
Флюид — лёгкость Не перекроет сильные несовершенства
Крем — ухаживает Может перегрузить жирную кожу
Мусс — матовость Сухость при частом применении
Стик — удобство Может подчёркивать текстуру кожи
Кушон — быстрый макияж Требует регулярного обновления


FAQ

Какую основу выбрать для возрастной кожи?

Лёгкие увлажняющие текстуры с сияющим финишем, чтобы не подчёркивать морщины.

Можно ли смешивать разные текстуры?

Да, например, флюид на всё лицо и стик для локальной коррекции.

Что лучше для жаркой погоды?

Лёгкие муссы или кушоны со светоотражающими частицами и SPF.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
