Крем скрывает, мусс матирует: ошибка в выборе тональной основы превращает кожу в маску за пять минут

Тональная основа — главный инструмент для создания ровного тона лица. Но универсального варианта не существует: кожа у всех разная, и то, что идеально ложится на одной, может совершенно не подойти другой. Поэтому важно правильно подобрать не только оттенок, но и текстуру.
Какие бывают текстуры
Флюид — лёгкое средство с водянистой консистенцией. Подходит для нормальной и комбинированной кожи, создаёт эффект «голой кожи».
Крем — более плотный вариант, хорошо маскирует несовершенства и подходит для сухой кожи.
Мусс — воздушная текстура, которая даёт матовый финиш. Лучше для жирной кожи.
Стик — компактный формат с плотным покрытием, удобно брать с собой.
Кушон — губка, пропитанная тональным средством, для быстрого макияжа и лёгкого покрытия.
Как выбрать текстуру под тип кожи
Сухая кожа — подойдут кремовые основы и флюиды с увлажняющими компонентами. Избегайте матирующих формул.
Жирная кожа — лучше использовать муссы и стойкие матирующие текстуры.
Комбинированная кожа — флюид или кушон, можно комбинировать разные зоны.
Чувствительная кожа — выбирайте гипоаллергенные кремы или флюиды без отдушек.
Сравнение текстур
Текстура
Покрытие
Тип кожи
Особенности
Флюид
Лёгкое
Нормальная, комбинированная
Естественный финиш
Крем
Среднее/плотное
Сухая
Увлажняет, скрывает недостатки
Мусс
Лёгкое/матовое
Жирная
Контроль блеска
Стик
Плотное
Любой
Удобен для коррекции
Кушон
Лёгкое/среднее
Все типы
Быстрое нанесение
Советы шаг за шагом
Определите свой тип кожи.
Решите, какой финиш нужен: матовый, сияющий или естественный.
Тестируйте тональную основу при дневном свете, а не в магазине под лампами.
Для идеального оттенка пробуйте средство на линии подбородка.
Имейте в косметичке 2 варианта: для зимы (более светлый и плотный) и лета (лёгкий и чуть темнее).
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Выбрать слишком плотную основу → маска на лице → флюид или кушон.