Последний шанс для идеальной кожи: пошаговый план, который спасёт макияж в день свадьбы

Свадебный день — момент, когда хочется выглядеть безупречно. Макияж и причёска важны, но именно состояние кожи определяет, насколько свежим и сияющим будет образ. Чтобы подготовиться к торжеству без стресса, полезно составить пошаговый план ухода.
За 2–3 месяца
Регулярный уход. Умывание, тонизирование, увлажнение и защита SPF каждый день.
Салоны и процедуры. Можно пройти курс мягких пилингов, уходов у косметолога или аппаратных процедур для выравнивания тона.
Питание и вода. Увеличьте количество овощей, фруктов, белка и пейте достаточно жидкости.
За 1 месяц
Акцент на увлажнение. Подключите сыворотки с гиалуроновой кислотой и маски.
Антистресс. Избегайте резких экспериментов с уходом, чтобы не спровоцировать реакцию.
Сон. Нормализуйте режим, чтобы кожа выглядела отдохнувшей.
За 2 недели
Чистка лица. Если нужна, делайте не позже чем за 10–14 дней, чтобы кожа успела восстановиться.
Коррекция бровей. Подправьте форму, чтобы они выглядели естественно.
Скраб и маска. Добавьте мягкое отшелушивание и увлажнение.
За неделю
Только проверенные средства. Никаких новых экспериментов.
Успокаивающий уход. Маски с алоэ, ромашкой или пантенолом.
Увлажнение кожи тела. Кремы и масла помогут коже выглядеть гладкой.
За 1–2 дня
Маска-выручалочка. Увлажняющая или тканевая для мгновенного сияния.
Лёгкий массаж лица. Снимет отёки и придаст свежесть.
Минимум соли и сладкого. Чтобы избежать отёков.
В день свадьбы
Очищение и лёгкий уход. Умойтесь мягким средством и нанесите увлажняющий крем.
Патчи под глаза. Снимут следы усталости.
SPF. Если свадьба на улице, не забудьте о защите.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Делать агрессивные процедуры за день → раздражение → завершить курс заранее.
Пробовать новые средства → аллергия → использовать только проверенное.
Недосып → тусклая кожа → полноценный сон и отдых.
А что если времени мало?
Сосредоточьтесь на базовом уходе: очищение, увлажнение, маска и сон. Даже этого достаточно, чтобы кожа выглядела свежей.