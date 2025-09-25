Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От ануса к клавиатуре: выяснилось, что эволюция связала наши руки с самым древним отверстием тела
Шёпот из воды оказался не эхом: зверь с белой кожей воспроизвёл интонацию человеческой речи
Семейные скелеты в шкафу: почему Илон Маск больше не хочет знать своего отца
Мотоцикл мечты обернулся ловушкой: почему первые полгода самые смертельные для новичков
Бизнесу — передышка: россиян ждёт новый тип кредитных каникул. Вот правила
Оксана Фандера после трёх лет в тени: как выглядит актриса, оставившая семью в России
Затерянные в веках: 1600-летние монеты обнаружили археологи. Есть ли связь с Иисусом
Этот секретный ингредиент превратит вашу пиццу в диетический шедевр — раскроем рецепт
Авокадо дома запускает фабрику из 200 плодов за сезон: что нужно, чтобы это случилось

Утренний лёд на лице: секрет сияния или шаг к преждевременному старению

2:54
Моя семья » Красота и стиль

Лёд для лица — один из самых популярных домашних бьюти-ритуалов. Многие считают, что он помогает проснуться утром, снять отёки и даже продлить молодость кожи. Но вокруг этого метода накопилось немало мифов. Давайте разберёмся, что действительно работает, а что — лишь красивое обещание.

Кубики льда
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Кубики льда

В чём польза льда

  • Снятие отёков. Холод сужает сосуды и уменьшает застой жидкости.
  • Тонус и свежесть. Кожа становится более упругой и «просыпается».
  • Улучшение микроциркуляции. Контрастный холод стимулирует кровоток.
  • Уменьшение воспалений. Кубик льда может помочь при покраснении или раздражении.

Какие мифы связаны с льдом

  1. «Лёд омолаживает кожу». Это миф: морщины он не разгладит, максимум временно улучшит тонус.
  2. «Лёд подходит всем». На самом деле при куперозе и чувствительной коже он может навредить.
  3. «Чем чаще, тем лучше». Ежедневное использование может пересушить и повредить кожу.

Сравнение: мифы и реальность

Миф Реальность
Лёд убирает морщины Дает лишь кратковременный тонус
Подходит всем типам кожи Противопоказан при куперозе и чувствительности
Можно делать каждый день Оптимально 2–3 раза в неделю
Лёд лучше крема Работает только как вспомогательный метод


Советы шаг за шагом

  1. Используйте фильтрованную воду или отвары трав для заморозки.
  2. Протирайте лицо быстрыми движениями, не задерживаясь на одном участке.
  3. Делайте процедуру утром 2–3 раза в неделю.
  4. После обязательно нанесите увлажняющий крем.
  5. Не прикладывайте лёд напрямую — лучше завернуть в салфетку или использовать специальные формы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Долго держать лёд на коже → обморожение, раздражение → быстрые скользящие движения.
  • Делать лёд каждый день → сухость и стресс для кожи → ограничиться парой раз в неделю.
  • Использовать при куперозе → усиление сеточки → заменить на охлаждённые гелевые патчи.

А что если нужен «эффект вау» утром?

Лёд можно заменить гидрогелевыми патчами или спреями с термальной водой из холодильника. Они дадут свежесть без агрессивного воздействия.

FAQ

 Можно ли протирать лицо льдом из обычной воды?

 Да, но лучше использовать фильтрованную или минеральную.

 Лёд помогает при акне?

 Он может временно снять воспаление, но не лечит причину.

Сколько держать лёд на лице?

Достаточно 1–2 минут, не дольше.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
Мир. Новости мира
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Авто
Фразы водителя останавливают давление инспектора: 9 приёмов, которые работают
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Домашние животные
Съесть в 86 тысяч раз больше своего веса: на такое способно лишь одно существо на Земле
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Последние материалы
Затерянные в веках: 1600-летние монеты обнаружили археологи. Есть ли связь с Иисусом
Утренний лёд на лице: секрет сияния или шаг к преждевременному старению
Этот секретный ингредиент превратит вашу пиццу в диетический шедевр — раскроем рецепт
Авокадо дома запускает фабрику из 200 плодов за сезон: что нужно, чтобы это случилось
Вараны, бары на крышах и китайский квартал: каким ещё встречает гостей Бангкок
Аллергия на кошек и пыль впервые потеряла силу: новый метод нейтрализует симптомы быстрее любой таблетки
Шокирующая цена и соседство с известным блогером: что известно о новой квартире Собчак
Утюг сияет чистотой: копеечный метод удаления нагара — ваша одежда скажет спасибо
Новый формат Урганта: как ведущий зарабатывает миллионы без вечернего шоу
Цена ржи ниже спичек? Что происходит с производством главного хлеба России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.