Неправильная шапка — палач волос: зима накажет за ошибку выпадением, зудом и ломкостью

4:44
Моя семья » Красота и стиль

Когда за окном холодает, отказаться от шапки практически невозможно. Но правильный выбор головного убора — это не только вопрос стиля. От того, какую шапку вы наденете, зависит здоровье кожи головы и состояние волос. Слишком тесные или синтетические модели могут вызвать ломкость, зуд или даже головные боли.

Попадание во френдзону
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Попадание во френдзону

Чтобы этого избежать, важно ориентироваться не только на тренды, но и на базовые правила, которые рекомендуют трихологи.

Материалы: что выбрать для разных температур

Первое, на что стоит обратить внимание, — ткань. Натуральные материалы позволяют коже головы "дышать", поддерживают оптимальный микроклимат и не вызывают раздражения.

Синтетика же часто становится причиной "парникового эффекта" и пересушивания локонов.

Сравнение материалов

Материал Подходит для Особенности
Вельвет Осень Теплый, мягкий, стильный
Велюр Осень Хорошо держит форму, приятный к коже
Кашемир Осень/теплая зима Лёгкий, сохраняет тепло, дорогой
Шерсть Зима Отличная термоизоляция, может колоться
Синтетика Любая Низкая цена, но вредна для кожи головы

Советы шаг за шагом

  1. Определите свой температурный режим. Для первых холодов подойдут лёгкие шапки из кашемира или вельвета. Настоящие морозы требуют шерсти или смесей с альпакой.

  2. Проверьте посадку. Шапка не должна давить на макушку или оставлять следы на коже. Лёгкая свобода облегчит кровообращение.

  3. Оцените состав. Ищите модели с минимальным содержанием синтетики. Допустим небольшой процент (до 20%) для эластичности.

  4. Учитывайте тип причёски. Для объёмных локонов лучше выбрать шапки-бини или береты, которые не сминают волосы.

  5. Продумайте уход. Натуральные ткани требуют аккуратной стирки: кашемир — только ручная, шерсть — со спецсредствами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать полностью синтетическую шапку.
    → Последствие: потливость, зуд, перхоть.
    → Альтернатива: кашемировая или шерстяная модель.

  • Ошибка: носить слишком тесный головной убор.
    → Последствие: головные боли, выпадение волос.
    → Альтернатива: бини или шапка с отворотом, которая мягко садится.

  • Ошибка: надеть шерсть ранней осенью.
    → Последствие: перегрев кожи головы.
    → Альтернатива: лёгкая вельветовая или велюровая шапка.

А что если…

Вы не любите носить шапки? Существует альтернатива — капюшоны, снуды или повязки на голову. Но важно помнить: при минусовых температурах они не дают достаточной защиты волосам и коже. Поэтому в сильные морозы без шапки всё же не обойтись.

Плюсы и минусы разных моделей

Модель Плюсы Минусы
Бини Универсальная, мягкая, не портит укладку Может скатываться
Берет Стильный, добавляет объём Не всегда защищает уши
С ушками/помпоном Теплая, модная Подходит не ко всем стилям
Вязаная крупной вязки Тепло и уютно Может электризовать волосы
Кашемировая Лёгкая, дышащая Дорогая, требует бережного ухода

FAQ

Как выбрать шапку, если волосы быстро жирнеют?
Выбирайте модели из хлопка или кашемира — они пропускают воздух и уменьшают риск жирности кожи головы.

Сколько стоит качественная шапка из кашемира?
Цены варьируются от 3 до 15 тысяч рублей, в зависимости от бренда и состава.

Что лучше: бини или берет?
Для тепла и универсальности — бини. Для образа с акцентом — берет.

Мифы и правда

  • Миф: "От шапки волосы выпадают".
    Правда: волосы могут выпадать только от тесных моделей, которые нарушают кровообращение.

  • Миф: "Синтетика ничем не хуже натуральных тканей".
    Правда: синтетика часто вызывает перегрев кожи и зуд.

  • Миф: "Шапку можно носить в любую погоду".
    Правда: ранней осенью или весной она может вызвать перегрев.

Три интересных факта

  1. В Средневековой Европе шапки были символом статуса: меховые головные уборы носили только состоятельные люди.

  2. В Японии популярны утеплённые повязки на голову, которые защищают уши и сохраняют причёску.

  3. Первые спортивные вязаные шапки появились в Норвегии в XIX веке для лыжников.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
