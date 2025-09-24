Ферментированная косметика: молекулы, которые делают кожу счастливой

Ферментированная косметика стала одним из главных трендов последних лет. Её особенность — использование ингредиентов, прошедших процесс ферментации, то есть расщепления с помощью ферментов или микроорганизмов. Такой подход делает активные вещества более доступными для кожи и усиливает их действие.
Во время ферментации молекулы уменьшаются в размере, и кожа получает их быстрее и эффективнее. Кроме того, снижается риск раздражения, так как агрессивные компоненты становятся мягче.
|Параметр
|Ферментированная
|Обычная
|Размер молекул
|Мельче, лучше усваиваются
|Крупнее, усвоение хуже
|Риск раздражения
|Ниже
|Может быть выше
|Эффективность
|Усиленное действие
|Стандартное
|Цена
|Выше средней
|Разная
Ферментированная косметика особенно подходит для чувствительной кожи: она мягкая, снимает покраснения и укрепляет барьер. Но всё же стоит протестировать средство на небольшом участке.
Да, но лучше использовать их в разные дни или утро/вечер.
Да, особенно продукты с ферментами риса и зелёного чая.
Ферментированная использует продукты брожения, пробиотическая — живые бактерии.
Ферментированная косметика — это пример того, как технологии делают уход более эффективным и бережным. Используя такие средства регулярно и осознанно, можно поддерживать кожу в здоровом состоянии, улучшать её барьер и заметно продлевать молодость.
