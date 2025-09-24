Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гуф развеял слухи: сколько на самом деле потратил рэпер на свой день рождения
Семья ночевала в машине из-за нового каприза отеля: вся соль в одной пропавшей карте
Розовые разбойники: редкие медузы с 21-метровыми щупальцами захватили пляжи Техаса
После смерти Градского: как изменилась жизнь вдовы композитора и встретила ли она новую любовь
Голливудский кошмар превратился в иллюзию: существо с репутацией убийцы оказалось гурманом джунглей
Ржавчина в суставах не приговор: три неочевидных решения, которые заменяют обезболивающие
A$AP Rocky о браке с Рианной: уклончивый ответ рэпера породил новые слухи
Обычный кабачок не узнать: маринад с огоньком делает его закуской №1
Доллар и юань шатают рубль, а акции играют в рулетку: что ждёт инвесторов завтра

Ферментированная косметика: молекулы, которые делают кожу счастливой

3:14
Моя семья » Красота и стиль

Ферментированная косметика стала одним из главных трендов последних лет. Её особенность — использование ингредиентов, прошедших процесс ферментации, то есть расщепления с помощью ферментов или микроорганизмов. Такой подход делает активные вещества более доступными для кожи и усиливает их действие.

Как работает ферментация

Во время ферментации молекулы уменьшаются в размере, и кожа получает их быстрее и эффективнее. Кроме того, снижается риск раздражения, так как агрессивные компоненты становятся мягче.

Польза ферментированной косметики

  • глубокое увлажнение благодаря лучшему проникновению гиалуроновой кислоты и аминокислот;
  • питание кожи витаминами и минералами;
  • уменьшение воспалений и покраснений;
  • восстановление микробиома кожи;
  • замедление процессов старения за счёт антиоксидантов.

Где чаще всего встречается

  • эссенции и сыворотки;
  • кремы для лица;
  • маски;
  • шампуни и кондиционеры.

Сравнение: ферментированная и обычная косметика

Параметр Ферментированная Обычная
Размер молекул Мельче, лучше усваиваются Крупнее, усвоение хуже
Риск раздражения Ниже Может быть выше
Эффективность Усиленное действие Стандартное
Цена Выше средней Разная

Советы шаг за шагом

  1. Начните с сыворотки или эссенции — они содержат наибольшую концентрацию ферментированных ингредиентов.
  2. Вводите продукт постепенно, чтобы проверить реакцию кожи.
  3. Используйте средства курсом, чтобы заметить накопительный эффект.
  4. Не забывайте про базовый уход: очищение, увлажнение и SPF.
  5. Храните косметику правильно, так как активные компоненты чувствительны к свету и воздуху.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Использовать сразу несколько новых средств → риск раздражения → вводить по одному продукту.
  • Ждать моментального эффекта → разочарование → помнить о накопительном действии.
  • Экономить на хранении → снижение эффективности → закрытая упаковка, защита от солнца.

А что если кожа чувствительная?

Ферментированная косметика особенно подходит для чувствительной кожи: она мягкая, снимает покраснения и укрепляет барьер. Но всё же стоит протестировать средство на небольшом участке.

FAQ

Можно ли сочетать ферментированную косметику с кислотами?

Да, но лучше использовать их в разные дни или утро/вечер.

Подходит ли она для жирной кожи?

Да, особенно продукты с ферментами риса и зелёного чая.

Чем отличается от пробиотической косметики?

Ферментированная использует продукты брожения, пробиотическая — живые бактерии.
 
Ферментированная косметика — это пример того, как технологии делают уход более эффективным и бережным. Используя такие средства регулярно и осознанно, можно поддерживать кожу в здоровом состоянии, улучшать её барьер и заметно продлевать молодость.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Еда и рецепты
Забытая закуска возвращается: свекольная икра легко обошла кабачковую по вкусу
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Домашние животные
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
Мир. Новости мира
Небо закрывается: США объявили войну российской авиации
Популярное
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка

На индонезийском острове Сулавеси был пойман рекордный сетчатый питон, весом более 200 кг и длиной около 8 метров. Узнайте, как его измеряли и что это значит для науки.

Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Тысячи лет эволюции не смогли вытравить это из собак: что на самом деле досталось им в наследство
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Пугали обвалом цен, но оказалось иначе: новые правила делают рынок спокойнее, чем ожидали
Потерпел фиаско и не сдаётся: что ждёт натриевые АКБ в будущем Сергей Милешкин Секрет спокойного сна: как понять ребёнка, когда он плачет ночью Игорь Буккер Крупнейшие экономики Латинской Америки готовы объединиться, чтобы дать отпор Трампу Любовь Степушова
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Хотите мощные предплечья и хват, который выдержит всё? Попробуйте эти 4 упражнения
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Индия снова надеется на Россию: Су-57 вместо провальных проектов Tejas и AMCA
Последние материалы
Голливудский кошмар превратился в иллюзию: существо с репутацией убийцы оказалось гурманом джунглей
Ржавчина в суставах не приговор: три неочевидных решения, которые заменяют обезболивающие
A$AP Rocky о браке с Рианной: уклончивый ответ рэпера породил новые слухи
Обычный кабачок не узнать: маринад с огоньком делает его закуской №1
Ферментированная косметика: молекулы, которые делают кожу счастливой
Доллар и юань шатают рубль, а акции играют в рулетку: что ждёт инвесторов завтра
Тайна раскрыта: вот почему кошка оборачивается на кличку, даже если делает вид, что ей всё равно
Хвойное золото с запахом цитрусов: почему за лимонным кипарисом гоняются садоводы
Вся элита российской эстрады стала картонными фигурами: Семенович первой идёт в суд
Ходи голой по квартире! Киркоров удивил Бузову неожиданным предложением – что ответила певица
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.