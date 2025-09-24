Ложка на ночь — и диета превращается в миф: вечерний перекус, который сбивает весы с толку

4:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Греческий йогурт давно перестал быть просто модным продуктом — он уверенно занял место в рационе тех, кто заботится о здоровье, фигуре и полноценном сне. Особенно часто его рекомендуют есть вечером: мягкая текстура, насыщенность белком и умеренное количество жиров делают этот кисломолочный продукт удачным вариантом лёгкого ужина или перекуса перед сном. Но что на самом деле происходит в организме, если съесть греческий йогурт на ночь?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка ест йогурт

Польза йогурта перед сном

В основе греческого йогурта — молочный белок казеин, который усваивается медленно. Благодаря этому чувство сытости сохраняется надолго, а организм получает "строительный материал" для восстановления мышц и тканей в течение ночи. Для людей, занимающихся спортом, это особенно важно: йогурт помогает поддерживать мышцы даже во сне.

Кроме того, в составе продукта есть кальций, витамины группы В, магний и пробиотики. Всё это положительно влияет на работу кишечника, нервной системы и обмен веществ.

"Греческий йогурт поддерживает здоровье кишечной флоры и способствует качественному сну", — отметил диетолог Марианн Шмидт.

Сравнение: греческий йогурт и обычный

Характеристика Греческий йогурт Классический йогурт Белок 9-12 г на 100 г 3-4 г на 100 г Жиры 2-10 г 1,5-3,5 г Сахар меньше больше Консистенция густая жидкая Сытость высокая средняя Советы шаг за шагом Выбирайте натуральный йогурт без сахара и ароматизаторов. Оптимальная порция на ночь — 150-200 г. Добавляйте к йогурту ягоды или семена чиа, чтобы усилить пользу и сделать перекус разнообразнее. Не сочетайте его с тяжёлой пищей (например, мясом или выпечкой) — это снизит эффективность продукта. Если у вас непереносимость лактозы, выбирайте безлактозные варианты. А что если… Что будет, если есть греческий йогурт каждый вечер? Для большинства людей это принесёт пользу: улучшится работа кишечника, мышцы будут лучше восстанавливаться, а сон станет глубже. Но если есть проблемы с желудком, лучше проконсультироваться с врачом, чтобы исключить возможные противопоказания. Плюсы и минусы Плюсы Минусы Высокое содержание белка Может быть дорогим Подходит для похудения Возможна непереносимость лактозы Снижает ночной голод При переедании даёт лишние калории Улучшает сон Слишком жирные версии могут утяжелить ужин FAQ Как выбрать греческий йогурт в магазине?

Читайте состав: натуральный продукт содержит только молоко и закваску. Избегайте добавленного сахара и ароматизаторов. Сколько стоит качественный йогурт?

Цена варьируется: от 150 до 400 рублей за 400-500 г в зависимости от бренда и жирности. Что лучше: домашний или магазинный?

Домашний йогурт полезнее — вы точно знаете состав. Магазинный удобнее и дольше хранится. Мифы и правда Миф: йогурт на ночь мешает похудению. Правда: благодаря белку и низкому гликемическому индексу он помогает контролировать вес.

Миф: кисломолочные продукты перед сном вызывают бессонницу. Правда: наоборот, кальций и магний в йогурте расслабляют нервную систему.

Миф: греческий йогурт — это просто густой вариант обычного. Правда: технология производства отличается: из него удаляется сыворотка, поэтому белка в разы больше. Три интересных факта В Греции йогурт традиционно подают с мёдом и орехами как десерт. Первые упоминания о йогурте встречаются ещё в древнетюркских племенах. Современные фитнес-меню включают йогурт в смузи и протеиновые боулы.