Шнурки — в утиль: осень сделала ставку на обувь, которая демонстративно презирает правила

4:56
Красота и стиль

Осень всегда диктует новые правила стиля. В 2025 году главным героем уличной моды стали кроссовки-слипоны — обувь без шнурков и застёжек, которая мгновенно покорила инфлюенсеров и стала частью базовых гардеробов. Лёгкие, удобные и универсальные, они идеально подходят для динамичного сезона, когда хочется выглядеть стильно и при этом не тратить лишнее время.

Осенние чёрные высокие слипоны
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенние чёрные высокие слипоны

Почему слипоны стали фаворитом осени

Холодный сезон требует обуви, которая сочетает комфорт и практичность. Слипоны легко надевать, они фиксируются на ноге за счёт эластичных вставок и при этом выглядят современно. Такая пара отлично вписывается в ритм большого города, где важна каждая минута.

Кроме удобства, они обладают универсальностью: слипоны одинаково хорошо смотрятся с джинсами, костюмами, платьями миди и тёплыми трикотажными образами. В этом сезоне бренды предложили модели из плотных тканей, кожи и замши, что делает их идеальными именно для осени.

Сравнение: летние и осенние слипоны

Характеристика Лето 2025 Осень 2025
Материалы Лёгкий текстиль, сетка Кожа, замша, плотный трикотаж
Цвета Белые, яркие, пастельные Глубокие тона: бордо, тёмно-зелёный, графит
Стилизация С шортами, лёгкими платьями С пальто, трикотажем, костюмами
Акценты Минимализм Декор: резинки, фактура, комбинированные материалы

Основные направления

  • Технологичные модели: их создают с акцентом на амортизацию и поддержку стопы. Осенью они особенно актуальны для долгих прогулок и городского ритма.
  • Balletcore-слипоны: гибрид балеток и кроссовок продолжает набирать популярность. Осенью их носят с тёплыми платьями из трикотажа и юбками миди.

Как носить этой осенью

  • Сочетайте кожаные или замшевые слипоны с длинным пальто и объёмным шарфом — получится современный осенний образ.
  • Для делового кэжуала выбирайте минималистичные модели в тёмных оттенках и комбинируйте с костюмами.
  • Добавьте женственности с помощью balletcore-версий, которые идеально смотрятся с миди-юбкой и свитером.
  • Для повседневности носите слипоны с джинсами, водолазкой и кардиганом.
  • Осенью лучше отказаться от слишком тонких текстильных моделей в пользу более плотных материалов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать летние тканевые слипоны.

  • Последствие: ноги будут мёрзнуть и обувь быстро испортится.

  • Альтернатива: кожаные или замшевые варианты.

  • Ошибка: сочетать спортивные модели с классическим пальто.

  • Последствие: образ выглядит дисгармонично.

  • Альтернатива: выбирать лаконичные однотонные пары.

  • Ошибка: не ухаживать за обувью в дождливую погоду.

  • Последствие: потеря внешнего вида.

  • Альтернатива: использовать водоотталкивающие спреи.

А что если…

А что если сделать слипоны частью многослойного образа? Например, надеть их с шерстяными брюками, свитером и пальто оверсайз. Тогда они не просто удобный аксессуар, а акцент, создающий расслабленный и при этом модный лук.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы
Универсальность и комфорт Не всегда уместны в строгом офисном дресс-коде
Осенние модели тёплые и практичные Требуют ухода в дождливую погоду
Лёгко сочетаются с гардеробом Могут казаться слишком простыми
Тренд подтверждён подиумами и стритстайлом Некоторые варианты быстро теряют актуальность

FAQ

Подходят ли слипоны для осени

Да, особенно кожаные и замшевые модели.

Можно ли носить без носков

Лучше использовать тонкие следки, чтобы сохранить комфорт и гигиеничность.

Какие цвета актуальны этой осенью

Бордо, глубокий зелёный, графитовый, коричневый и классический чёрный.

Мифы и правда

  • Миф: слипоны — летняя обувь.
    Правда: осенние модели из кожи и замши отлично защищают от холода.

  • Миф: они подходят только для casual.
    Правда: минималистичные пары можно носить даже с деловым костюмом.

  • Миф: в них невозможно создать женственный образ.
    Правда: balletcore-слипоны подчеркивают женственность не хуже туфель.

Кроссовки-слипоны в осеннем исполнении — это не просто модный тренд, а практичное решение. Они сочетают комфорт, стиль и универсальность, становясь идеальной обувью для сезона дождей, тёплых пальто и уютных кардиганов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
