Шнурки — в утиль: осень сделала ставку на обувь, которая демонстративно презирает правила

Осень всегда диктует новые правила стиля. В 2025 году главным героем уличной моды стали кроссовки-слипоны — обувь без шнурков и застёжек, которая мгновенно покорила инфлюенсеров и стала частью базовых гардеробов. Лёгкие, удобные и универсальные, они идеально подходят для динамичного сезона, когда хочется выглядеть стильно и при этом не тратить лишнее время.
Холодный сезон требует обуви, которая сочетает комфорт и практичность. Слипоны легко надевать, они фиксируются на ноге за счёт эластичных вставок и при этом выглядят современно. Такая пара отлично вписывается в ритм большого города, где важна каждая минута.
Кроме удобства, они обладают универсальностью: слипоны одинаково хорошо смотрятся с джинсами, костюмами, платьями миди и тёплыми трикотажными образами. В этом сезоне бренды предложили модели из плотных тканей, кожи и замши, что делает их идеальными именно для осени.
|Характеристика
|Лето 2025
|Осень 2025
|Материалы
|Лёгкий текстиль, сетка
|Кожа, замша, плотный трикотаж
|Цвета
|Белые, яркие, пастельные
|Глубокие тона: бордо, тёмно-зелёный, графит
|Стилизация
|С шортами, лёгкими платьями
|С пальто, трикотажем, костюмами
|Акценты
|Минимализм
|Декор: резинки, фактура, комбинированные материалы
Ошибка: выбрать летние тканевые слипоны.
Последствие: ноги будут мёрзнуть и обувь быстро испортится.
Альтернатива: кожаные или замшевые варианты.
Ошибка: сочетать спортивные модели с классическим пальто.
Последствие: образ выглядит дисгармонично.
Альтернатива: выбирать лаконичные однотонные пары.
Ошибка: не ухаживать за обувью в дождливую погоду.
Последствие: потеря внешнего вида.
Альтернатива: использовать водоотталкивающие спреи.
А что если сделать слипоны частью многослойного образа? Например, надеть их с шерстяными брюками, свитером и пальто оверсайз. Тогда они не просто удобный аксессуар, а акцент, создающий расслабленный и при этом модный лук.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальность и комфорт
|Не всегда уместны в строгом офисном дресс-коде
|Осенние модели тёплые и практичные
|Требуют ухода в дождливую погоду
|Лёгко сочетаются с гардеробом
|Могут казаться слишком простыми
|Тренд подтверждён подиумами и стритстайлом
|Некоторые варианты быстро теряют актуальность
Да, особенно кожаные и замшевые модели.
Лучше использовать тонкие следки, чтобы сохранить комфорт и гигиеничность.
Бордо, глубокий зелёный, графитовый, коричневый и классический чёрный.
Миф: слипоны — летняя обувь.
Правда: осенние модели из кожи и замши отлично защищают от холода.
Миф: они подходят только для casual.
Правда: минималистичные пары можно носить даже с деловым костюмом.
Миф: в них невозможно создать женственный образ.
Правда: balletcore-слипоны подчеркивают женственность не хуже туфель.
Кроссовки-слипоны в осеннем исполнении — это не просто модный тренд, а практичное решение. Они сочетают комфорт, стиль и универсальность, становясь идеальной обувью для сезона дождей, тёплых пальто и уютных кардиганов.
