Возвращение классики оглушает моду: этот дерзкий принт рушит законы стиля и занимает трон сезона

Моя семья Красота и стиль

Этой осенью в моде произошла смена караула: лёгкая летняя полоска уступила место клетке, которая уверенно заняла главные позиции в гардеробах. Принт, предсказанный подиумами ещё в феврале, получил полное одобрение стритстайла на Неделях моды и теперь закрепил за собой статус главного узора сезона.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина в клетчатом костюме

Почему клетка снова в центре внимания

Когда мы слышим слово "клетка", чаще всего представляем школьную форму или рубашки в стиле lumberjack. Но в 2025-м всё иначе. Дизайнеры и инфлюенсеры нашли десятки способов сделать узор актуальным: от минималистичных монохромных до ярких комбинаций, рифмующих сразу два варианта клетки в одном образе. В тренде максимализм и игра с цветом — чем смелее микс, тем эффектнее результат.

От Burberry в Лондоне до Isabel Marant в Париже, от Cos в Нью-Йорке до Bally в Милане - все ведущие бренды включили клетку в свои коллекции. Влияние Вивьен Вествуд, сделавшей этот принт символом панк-культуры в 90-х, ощущается и сегодня.

Клетка раньше и сейчас

Прошлые сезоны Осень 2025 Акцент на фланель и casual Вечерние платья, костюмы, аксессуары Классическая чёрно-красная гамма Яркие сочетания, колор-блок Минимум комбинаций Микс нескольких видов клетки в одном луке Ограниченность "школьным" стилем Универсальность — от офиса до вечеринки

Как носить клетку этой осенью

Топы

Самый простой путь — купить клетчатую рубашку или кардиган. Но стилизация решает всё. Можно носить расстёгнутым как лёгкий жакет, повязать на талии или накинуть на плечи. Кардиган в клетку с акцентной брошью — ещё один приём, который превращает базовый элемент в трендовый.

Платья

Клетчатое платье — универсальная база. Комбинируйте его с кожаной курткой-бомбером, накинутой фланелью или сапогами до колена. Такой образ одновременно женственный и дерзкий.

Юбки

Миди или асимметричные модели с драпировкой сейчас особенно популярны. Их можно носить с классическими очками и лаконичным верхом для эффекта "стильной библиотекарши", но с дерзкой ноткой.

Брюки

Чтобы клетчатые брюки не выглядели как домашняя пижама, выбирайте силуэты палаццо или клёш и сочетайте с каблуками. Вариант для смелых — сочетание брюк в клетку с клетчатым жакетом другого узора.

Сумки

Если вы не готовы к одежде с узором, начните с аксессуаров. Клетчатая сумка из кожи или шерсти добавит нужный акцент и оживит даже самый простой аутфит.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничиваться классической чёрно-красной клеткой.

Последствие: образ выглядит банально.

Альтернатива: пробуйте голубые, зелёные или розовые оттенки.

Ошибка: носить клетку без учёта пропорций.

Последствие: фигура "ломается", создаётся визуальный хаос.

Альтернатива: сочетайте крупный принт на юбке с мелким на верхе.

Ошибка: выбирать слишком тонкую ткань для осени.

Последствие: вещи теряют форму и выглядят дешёво.

Альтернатива: шерсть, твид, плотный хлопок.

А что если…

А что если клетку использовать не только в одежде? Пледы, чехлы для ноутбуков и даже чехлы для смартфонов в клетку тоже стали частью стиля. Такой аксессуар дополнит образ и покажет внимание к деталям.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы Универсален — подходит для любого возраста и стиля При чрезмерном миксе клетка перегружает Доступен во всех сегментах: от масс-маркета до люкса Быстро теряет эффект без правильной стилизации Создаёт яркий акцент даже в минималистичном луке Не всегда уместен в строгом дресс-коде Легко интегрируется через аксессуары Требует аккуратности в подборе оттенков

FAQ

Можно ли сочетать несколько видов клетки

Да, но стоит соблюдать баланс: крупный узор комбинировать с мелким.

Подходит ли клетка для офиса

Да, особенно в классических оттенках серого, синего или бежевого.

Какая клетка будет самой актуальной

В этом сезоне лидируют крупные узоры и яркие сочетания цветов.

Мифы и правда

Миф: клетка подходит только молодым.

Правда: правильно подобранный узор и силуэт работают в любом возрасте.

Миф: клетка уместна только в casual.

Правда: дизайнеры интегрировали её в вечерние и офисные наряды.

Миф: клетка полнит.

Правда: всё зависит от масштаба принта и кроя одежды.

3 интересных факта

Шотландии каждый тартан изначально обозначал принадлежность к определённому клану.

В 1970-х клетка стала символом панк-культуры благодаря Вивьен Вествуд.

В 1990-х Burberry сделал бежево-красную клетку фирменным знаком бренда.

Клетка осени-2025 — это не просто классика, а свежая интерпретация старого узора. От ярких платьев до сумок и брюк — она демонстрирует универсальность и позволяет каждому найти свою вариацию.