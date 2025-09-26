Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возвращение классики оглушает моду: этот дерзкий принт рушит законы стиля и занимает трон сезона
Тот самый сырок из СССР больше не найти на полках: сделаем его точь-в-точь сами
Сердце не мотор: тревожные звоночки, которые звучат тише, чем надо — цена молчания слишком высока
Соседи жгут спирали, а вы просто сажаете: кусты, после которых комары исчезают как дым
Там, где вечная мерзлота: под льдами Антарктиды оживает целый мир — найдено 85 новых живых озёр
Женщины обладают невидимой защитой от собак: раскрыт секрет, почему их почти никогда не кусают
Судьба предопределена: Сергей Безруков задумался о профессиональном будущем своих детей
Старые моторы дают фору новым: эти двухлитровые агрегаты переживают поколения
Арктика тает, а Москва мёрзнет: почему глобальное потепление превращает зиму в катастрофу

Виски выдают возраст громче паспорта: эти домашние приёмы убирают седину надёжнее салонных процедур

0:08
Моя семья » Красота и стиль

Появление седины — процесс естественный, но для многих он становится поводом искать решения. Кто-то воспринимает серебристые пряди как знак мудрости и шарма, а кто-то стремится вернуть привычный цвет волос. Салоны красоты предлагают десятки процедур, но домашние методы остаются востребованными: они просты, доступны и дают результат, близкий к профессиональному.

Закрашивание седых корней
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Закрашивание седых корней

Почему появляются седые волосы

Секрет кроется в меланине — пигменте, отвечающем за цвет волос. С возрастом или под воздействием генетики его количество снижается. Иногда седина появляется раньше из-за стресса или особенностей здоровья. В любом случае, волосы становятся светлее и при этом более сухими и ломкими. Поэтому любое затемнение требует бережного подхода.

Сравнение способов затемнения

Метод Эффект Длительность Подходит для
Стойкие красители Полное закрашивание 4-6 недель Большой процент седины
Тонеры Мягкое покрытие До 30 смывок До 50% седины
Пигментные спреи и маски Быстрый эффект 1-2 мытья Экстренные ситуации
Натуральные средства Постепенный результат При регулярном применении Те, кто избегает химии
Масла с пигментом Уход + лёгкое затемнение Накопительный Для ежедневного использования

Способ 1. Стойкие красители

Классический вариант для полного покрытия седины. Современные формулы стали щадящими: в составе появляются масла арганы, кокоса, протеины. Важно правильно наносить краску: делить волосы на пряди, прокрашивать от корней до кончиков и выдерживать указанное время.

Совет: выбирайте на тон темнее своего цвета — так седина перекроется лучше, а отросшие корни будут менее заметны.

Способ 2. Тонеры

Тонер — это мягкая альтернатива краске. Он не проникает глубоко, а лишь обволакивает волос. Покрытие выглядит более естественным, блеск усиливается, волосы становятся мягче. Но результат недолговечен: через 20-30 смывок оттенок исчезает.

Этот метод хорош, если седины немного или если хочется "припудрить" корни между окрашиваниями.

Способ 3. Пигментные спреи и маски

Настоящее спасение для экстренных случаев. Спрей распыляется прямо на корни, мгновенно маскируя седину. Маски действуют дольше: они ухаживают и одновременно добавляют цвет.

Минус в том, что эффект временный, но зато не требуется сложных манипуляций. Особенно удобно, если неожиданно предстоит важная встреча.

Способ 4. Натуральные методы

Старинные рецепты тоже работают. Чёрный чай, кофе, шалфей — ингредиенты, известные своими окрашивающими свойствами. Они не изменят цвет кардинально, но сделают тон глубже и плавнее.

Отдельного внимания заслуживает хна. Она придаёт насыщенный коричневый или рыжеватый оттенок, держится долго и укрепляет волосы. Но требует аккуратности: при неправильном использовании можно получить неравномерный цвет.

Способ 5. Масла и средства с пигментом

Масло чёрного кунжута, а также современные несмываемые кремы и флюиды с лёгкими красителями постепенно затемняют волосы. Эффект мягкий, накопительный, но при этом волосы получают питание и защиту.

Такой метод подходит тем, кто не хочет агрессивных химических воздействий и готов к постепенному результату.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать слишком светлый оттенок краски.

  • Последствие: седина остаётся заметной.

  • Альтернатива: взять цвет на тон темнее.

  • Ошибка: игнорировать уход после окрашивания.

  • Последствие: сухость и ломкость.

  • Альтернатива: использовать маски и шампуни для окрашенных волос.

  • Ошибка: наносить натуральные средства нерегулярно.

  • Последствие: эффект почти незаметен.

  • Альтернатива: проводить процедуры 1-2 раза в неделю.

Если сочетать методы, например, базовое окрашивание стойкой краской можно дополнить тонированием для блеска, а между процедурами использовать пигментный спрей. Такой "многоуровневый" подход позволяет дольше сохранять цвет и при этом щадить волосы.

Плюсы и минусы разных методов

Плюсы Минусы
Стойкие красители — надолго Могут пересушить волосы
Тонеры — щадящие Быстро смываются
Спреи — удобны Кратковременный эффект
Натуральные методы — без химии Требуют регулярности
Масла — уход и цвет Результат мягкий, не для быстрой маскировки

FAQ

Какой метод выбрать при первых седых волосах

Подойдут тонеры или пигментные маски. Они мягко скроют седину и не повредят волосы.

Можно ли сочетать натуральные и химические средства

Да, но важно делать паузы и следить за состоянием волос.

Как продлить стойкость окрашивания

Используйте шампуни без сульфатов и регулярно делайте увлажняющие маски.

Мифы и правда

  • Миф: домашние методы неэффективны.
    Правда: при регулярном применении они дают заметный результат.

  • Миф: тонирование вредит волосам.
    Правда: современные формулы наоборот ухаживают за ними.

  • Миф: масла утяжеляют волосы.
    Правда: лёгкие текстуры питают и добавляют блеска без жирности.

3 интересных факта

  • • В Древнем Египте для затемнения волос использовали смесь из хны и индиго.
  • • В Японии популярны шампуни с экстрактом водорослей, которые постепенно тонируют седину.
  • • В Европе в XIX веке волосы затемняли кофе и сажей — натуральными красителями.

Сегодня каждый может выбрать свой путь: принять седину или найти удобный способ её замаскировать. Главное — помнить, что красота начинается со здоровья волос, а подходов к решению задачи стало больше, чем когда-либо.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Мир. Новости мира
Северный поток разоблачён: британец назвал страны, заказавшие взрыв
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Домашние животные
Антарктический гигант весом в четыре тонны: медведи рядом не стояли — в океане правит другой царь
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Мир. Новости мира
Китай показал, чей Крым: суда, безвиз и готовность строить объекты любой сложности
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
80 лет поэтессы: Рубальская заявила, кто из звёзд вылетел из списка гостей, и обнародовала причину
Последние материалы
Удар по импорту редкоземельных металлов: два российских предприятия заключили соглашение
Море, где не тонут, но исчезают: один глоток запускает обратный отсчёт
Ковры уходят в прошлое: этот материал задаёт новый стандарт в дизайне интерьеров
Дальняя дорога может обернуться бедой: что проверить в машине заранее
Виски выдают возраст громче паспорта: эти домашние приёмы убирают седину надёжнее салонных процедур
То, что должно было спасти, теперь убивает: раскрыта опасность кастрации и стерилизации питомцев
Забытая деревенская еда: эта уникальная крупа действует нежно, но работает как щётка для организма
Даже лучшие макароны превращаются в безвкусную клейкую массу, если забыть эти правила
Утренняя кардиотренировка работает как жиросжигающая кнопка — вот почему
Железный монстр на колёсах: уникальная Niva продаётся дешевле себестоимости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.