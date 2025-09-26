Осень перестаёт быть скучной: новый тренд с подиумов превращает гардероб в манифест бунта

Лондонская неделя моды началась с громкой премьеры: показ "H&M & 180: The London Issue" превратился в событие, о котором говорит индустрия. Бренд представил три коллекции, часть из которых уже доступна в продаже. Среди ярких образов в стиле гранж и мод, с клетчатыми узорами и кожаными элементами, главным героем вечера стала кожаная куртка — именно та вещь, без которой невозможно представить осенний гардероб.
Собравшиеся у берега моря гости получили настоящее шоу. Музыкальное сопровождение обеспечила певица Лола Янг, исполнившая хиты "Messy" и "d£aler". В зале были редакторы ведущих изданий, инфлюенсеры и знаменитости. На подиуме к моделям присоединились Лила Мосс, Айрис Лоу и Ромео Бекхэм, показав новые коллекции H&M.
Главный акцент был сделан на верхнюю одежду. Парки, меховые куртки, кожаные модели и блейзеры в стиле 90-х задали тон будущему сезону.
Особый восторг вызвала куртка из коричневой кожи с лёгким эффектом потертости. Она выглядит так, будто у неё уже есть история, и именно этот винтажный дух делает её универсальной. Стоимостью около 43 тысяч рублей.
Носить её можно буквально с чем угодно: поверх платья-комбинации, с джинсами и грубыми ботинками, с юбкой миди и лоферами. Такая вещь легко подстраивается под стиль владелицы, становясь не просто одеждой, а центром образа.
|90-е годы
|Осень-2025
|Классическая косуха
|Винтажная кожаная куртка с потертостями
|Черная кожа — главный акцент
|Коричневые, коньячные и винные оттенки
|Минимум сочетаний
|Микс с платьями, джинсами, юбками
|Грубый гранж
|Современный винтаж с мягкой элегантностью
Ошибка: сочетать с лёгкими тканями без слоёв.
Последствие: образ выглядит незавершённым.
Альтернатива: добавляйте трикотаж или рубашку для многослойности.
Ошибка: выбирать модель с чересчур ярким декором.
Последствие: куртка теряет универсальность.
Альтернатива: классика с винтажной отделкой.
Ошибка: покупать куртку на размер меньше.
Последствие: вещь сковывает движения и не даёт эффекта "оверсайз".
Альтернатива: слегка свободный силуэт, который можно носить с любыми слоями.
А что если винтажную кожаную куртку носить как платье? Закройте её на все молнии, добавьте широкий ремень и сапоги — получится дерзкий и стильный лук для вечеринки.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальна: сочетается с любыми вещами
|Цена выше средней для масс-маркета
|Вечный тренд, не выходящий из моды
|Требует ухода за кожей
|Подходит для многослойности
|В дождь нужна дополнительная защита
|Вдохновлена винтажом
|Может показаться тяжёлой для минималистов
Да, заменяет жакет, если правильно подобрать обувь и аксессуары.
Регулярно использовать кремы и спреи для защиты от влаги.
Миф: кожаная куртка — атрибут только гранж-стиля.
Правда: в 2025 году она вписывается и в романтичные, и в офисные образы.
Миф: такие вещи не подходят под платья.
Правда: именно контраст с женственными силуэтами делает её главным трендом.
Миф: масс-маркет не может предложить качественную кожу.
Правда: H&M создаёт удачные модели с долговечным эффектом.
Кожаная куртка H&M AW25 — это не просто тренд сезона, а вложение в вещь, которая прослужит не один год. Она универсальна, стильна и уже сегодня доступна в продаже.
Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?