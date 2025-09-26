Осень перестаёт быть скучной: новый тренд с подиумов превращает гардероб в манифест бунта

Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лондонская неделя моды началась с громкой премьеры: показ "H&M & 180: The London Issue" превратился в событие, о котором говорит индустрия. Бренд представил три коллекции, часть из которых уже доступна в продаже. Среди ярких образов в стиле гранж и мод, с клетчатыми узорами и кожаными элементами, главным героем вечера стала кожаная куртка — именно та вещь, без которой невозможно представить осенний гардероб.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в кожаной куртке

Атмосфера показа

Собравшиеся у берега моря гости получили настоящее шоу. Музыкальное сопровождение обеспечила певица Лола Янг, исполнившая хиты "Messy" и "d£aler". В зале были редакторы ведущих изданий, инфлюенсеры и знаменитости. На подиуме к моделям присоединились Лила Мосс, Айрис Лоу и Ромео Бекхэм, показав новые коллекции H&M.

Главный акцент был сделан на верхнюю одежду. Парки, меховые куртки, кожаные модели и блейзеры в стиле 90-х задали тон будущему сезону.

Фаворит коллекции: винтажная кожаная куртка

Особый восторг вызвала куртка из коричневой кожи с лёгким эффектом потертости. Она выглядит так, будто у неё уже есть история, и именно этот винтажный дух делает её универсальной. Стоимостью около 43 тысяч рублей.

Носить её можно буквально с чем угодно: поверх платья-комбинации, с джинсами и грубыми ботинками, с юбкой миди и лоферами. Такая вещь легко подстраивается под стиль владелицы, становясь не просто одеждой, а центром образа.

Сравнение трендов: 90-е и 2025 год

90-е годы Осень-2025 Классическая косуха Винтажная кожаная куртка с потертостями Черная кожа — главный акцент Коричневые, коньячные и винные оттенки Минимум сочетаний Микс с платьями, джинсами, юбками Грубый гранж Современный винтаж с мягкой элегантностью

Как носить кожаную куртку этой осенью

С платьем-комбинацией: добавьте грубые ботинки и сумку-хобо. Контраст фактур создаёт модный баланс.

добавьте грубые ботинки и сумку-хобо. Контраст фактур создаёт модный баланс. С джинсами mom fit: дополните образ белой футболкой и массивными кроссовками.

дополните образ белой футболкой и массивными кроссовками. С юбкой миди: в паре с сапогами и акцентным ремнём образ становится женственным и стильным.

в паре с сапогами и акцентным ремнём образ становится женственным и стильным. С костюмом: куртка вместо пиджака добавляет расслабленности.

куртка вместо пиджака добавляет расслабленности. С аксессуарами: пробуйте меховые шарфы и сумки — они стали хитом коллекции H&M AW25.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сочетать с лёгкими тканями без слоёв.

Последствие: образ выглядит незавершённым.

Альтернатива: добавляйте трикотаж или рубашку для многослойности.

Ошибка: выбирать модель с чересчур ярким декором.

Последствие: куртка теряет универсальность.

Альтернатива: классика с винтажной отделкой.

Ошибка: покупать куртку на размер меньше.

Последствие: вещь сковывает движения и не даёт эффекта "оверсайз".

Альтернатива: слегка свободный силуэт, который можно носить с любыми слоями.

А что если…

А что если винтажную кожаную куртку носить как платье? Закройте её на все молнии, добавьте широкий ремень и сапоги — получится дерзкий и стильный лук для вечеринки.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Универсальна: сочетается с любыми вещами Цена выше средней для масс-маркета Вечный тренд, не выходящий из моды Требует ухода за кожей Подходит для многослойности В дождь нужна дополнительная защита Вдохновлена винтажом Может показаться тяжёлой для минималистов

FAQ

Можно ли её носить с офисным гардеробом

Да, заменяет жакет, если правильно подобрать обувь и аксессуары.

Как ухаживать за кожей

Регулярно использовать кремы и спреи для защиты от влаги.

Мифы и правда

Миф: кожаная куртка — атрибут только гранж-стиля.

Правда: в 2025 году она вписывается и в романтичные, и в офисные образы.

Миф: такие вещи не подходят под платья.

Правда: именно контраст с женственными силуэтами делает её главным трендом.

Миф: масс-маркет не может предложить качественную кожу.

Правда: H&M создаёт удачные модели с долговечным эффектом.

3 интересных факта

Первая кожаная куртка появилась более века назад и изначально была униформой военных.

В 90-е она стала символом молодёжной свободы и гранжа.

В 2025-м винтажная куртка H&M получила признание критиков ещё до поступления в продажу.

Исторический контекст

1920-е: кожаная куртка как часть экипировки пилотов.

кожаная куртка как часть экипировки пилотов. 1950-е: культовый атрибут рокеров и Джеймса Дина.

культовый атрибут рокеров и Джеймса Дина. 1990-е: символ гранжа и альтернативной сцены.

символ гранжа и альтернативной сцены. 2020-е: универсальная вещь, которую носят с платьями, костюмами и спортивными элементами.

Кожаная куртка H&M AW25 — это не просто тренд сезона, а вложение в вещь, которая прослужит не один год. Она универсальна, стильна и уже сегодня доступна в продаже.