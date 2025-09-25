Нью-Йорк разорвал шаблоны осени — юбки и брюки теперь носят по новым правилам

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Нью-Йоркская неделя моды всегда превращает улицы в подиум не меньше, чем сами показы. Именно стритстайл даёт самые живые ориентиры: то, что завтра окажется в гардеробах. В этом сезоне гости модных шоу доказали — осень-2025 обещает быть смелой, многослойной и полной неожиданных приёмов.

Уличный стиль с клетчатым свитером
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уличный стиль с клетчатым свитером

Клетка во всех проявлениях

Летом лидерство держал горох, но с первыми холодами его вытеснила клетка. И речь не только о классике. В ходу всё: от шотландки до гленчека. Чем крупнее орнамент, тем выразительнее смотрится вещь. Смело играют и с цветом: в одном образе можно рифмовать сразу два вида клетки, создавая эффектный визуальный диалог.

Юбка поверх брюк

Ещё недавно такое сочетание казалось слишком экстравагантным. Сегодня же это почти норма стритстайла. Самая популярная формула — миди или мини в бельевом стиле, надетая поверх прямых брюк из плотной ткани. Но строгих рамок нет: кто-то комбинирует асимметричные юбки с карго, кто-то выбирает плиссе поверх джинсов. Главное — юбка должна быть свободной, чтобы не перетягивать нижний слой.

Тонкие кардиганы

Трикотаж в стиле "библиотекарши" уже третий сезон подряд не сдаёт позиций. Хит — облегающие модели мелкой вязки. В этом году дизайнеры предлагают отказаться от скучных бежевых вариантов в пользу насыщенных цветов: шоколадного, изумрудного, розового. Кардиганы теперь носят нестандартно: два сразу в одном образе или драпируют изделие с помощью броши.

Капроновые гольфы

Трикотажные гольфы уступили место полупрозрачным. Это новый фетиш стритстайла. Белые — классика, но тренд диктует эксперименты: пастельные голубые, нежно-розовые и молочные оттенки. Оптимальная длина — до колена или чуть ниже. Более короткие модели визуально "режут" ногу, чего стоит избегать.

Джемпер вместо пояса

Если раньше свитер небрежно перекидывали через плечи, то теперь его завязывают на талии. Приём не только стильный, но и практичный. Главное — контраст по цвету. Тёмный низ можно дополнить светлым джемпером, а монохромный лук "разбавить" яркой моделью. Такой трюк делает образ менее формальным и добавляет динамики.

Крупные пайетки

Праздничный блеск врывается в будни. На этот раз в центре внимания — крупные круглые пайетки. Золото и серебро уходят в тень, а на сцену выходят оранжевые, зелёные и красные переливы. Пайетками украшают всё: от топов до аксессуаров. Эффект — театральный, но именно он и задаёт настроение осени.

Сравнение: прошлый сезон и нынешний

Было летом 2025 Стало осенью 2025
Горох как главный принт Клетка всех видов
Минимализм и монохром Сочетания юбок и брюк
Кардиганы базовых оттенков Яркие модели, двойная драпировка
Плотные гольфы Полупрозрачные капроновые
Свитер на плечах Джемпер на талии
Пайетки только к праздникам Крупные пайетки в повседневности

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сочетать клетку с активными принтами.

  • Последствие: образ перегружается.

  • Альтернатива: миксуйте разные виды клетки между собой.

  • Ошибка: юбка в обтяжку поверх брюк.

  • Последствие: нарушается пропорция.

  • Альтернатива: просторная миди или мини свободного кроя.

  • Ошибка: слишком короткие гольфы.

  • Последствие: ноги кажутся короче.

  • Альтернатива: длина до колена.

А что если…

А что если объединить несколько трендов? Например, юбку поверх брюк дополнить капроновыми гольфами или приподнятым воротником жакета. Стритстайл как раз и создан для таких экспериментов.

Плюсы и минусы трендов

Плюсы Минусы
Возможность переосмыслить базовые вещи Требуют смелости в подаче
Универсальность — легко адаптировать в повседневность Некоторые приёмы выглядят спорно в офисе
Яркие акценты даже без дорогих брендов Ошибка в пропорциях портит образ
Тренды доступны в масс-маркете Быстро теряют актуальность

FAQ

Можно ли носить юбку с брюками в офис

Да, если выбрать нейтральные оттенки и лаконичные фасоны.

Какая клетка самая актуальная

Крупная шотландка и цветные комбинации в стиле колор-блок.

Стоит ли покупать пайетки для повседневности

Да, но выбирайте модели простого кроя, чтобы блеск не выглядел чрезмерно.

Мифы и правда

  • Миф: пайетки уместны только на вечеринке.
    Правда: крупные цветные пайетки работают и днём.

  • Миф: кардиган — вещь из бабушкиного гардероба.
    Правда: стилизация брошей и яркие оттенки делают его ультрамодным.

  • Миф: капроновые гольфы — атрибут школьной формы.
    Правда: современные модели — это сексуальный и стильный акцент.

3 интересных факта

  • Впервые сочетание юбки и брюк активно появилось на подиумах ещё в начале 2000-х.
  • В японском стритстайле капроновые гольфы — символ игривой женственности.
  • Пайетки в яркой палитре предложили Balenciaga ещё весной, но именно улицы Нью-Йорка сделали их хитом.

Исторический контекст

  • 1960-е: клетка становится символом британского стиля.
  • 1990-е: сочетание юбки и брюк закрепляется в коллекциях Yohji Yamamoto.
  • 2010-е: кардиганы получают вторую жизнь благодаря нормкору.
  • 2020-е: стритстайл превращает эти элементы в знаковые маркеры сезона.

Осень-2025 пройдёт под знаком экспериментов, игры с формой и цвета, где каждая деталь способна поднять уровень стиля на новую высоту.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
